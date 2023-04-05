От теории к практике - страница 995

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aleger:
А в цифирях это - ?

хз, не считал, смотрю пока, слезы наворачиваются

;)

 
Renat Akhtyamov:

хз, не считал, смотрю пока, слезы наворачиваются

;)

Вот именно! Считать надо и сальду и бульду...
 
aleger:
Вот именно! Считать надо и сальду и бульду...

все в плюсе, ни одной убыточной

ну куда есчо считать то?

скоро 1000 сделок будет, скрин выложу
 
Renat Akhtyamov:

все в плюсе, ни одной убыточной

ну куда есчо считать то?

скоро 1000 сделок будет, скрин выложу
Хорошо, пожуём - увидим - порадуемся
 
В мульёнеры вперед ногами? ;)
 
aleger:
Ну если за 3 часа, то точно скорострел. И какая при этом сумма за открытые позиции ушла брокеру? На каких парах и сколько??!

А какая разница сколько ушло, нужно считать сколько пришло.

 
Renat Akhtyamov:

все в плюсе, ни одной убыточной

ну куда есчо считать то?

скоро 1000 сделок будет, скрин выложу
а что это?
система аля Александра?
 
Vitaly Muzichenko:

А какая разница сколько ушло, нужно считать сколько пришло.

Кому как. Вообще-то денюжка счёт любит. Особенно когда улетает в обязательном порядке и не известно, вернётся ли к своему хозяину хотя бы в минимальном (уже израсходованном) объёме

 
Renat Akhtyamov:

все в плюсе, ни одной убыточной

ну куда есчо считать то?

скоро 1000 сделок будет, скрин выложу

Хз... Не знаю - возможно ли такое без последующего безудержного слива...

Хотя... Все мы знаем, что на рынке есть "память", когда следующее значение или, по меньшей мере, знак следующего приращения цены, полностью зависит от предыдущих состояний.

Если Рене удалось расколоть секрет "памяти" рынка, то - почему бы нет? Pourquoi pas?

 
Alexander_K:

Хз... Не знаю - возможно ли такое без последующего безудержного слива...

Хотя... Все мы знаем, что на рынке есть "память", когда следующее значение или, по меньшей мере, знак следующего приращения цены, полностью зависит от предыдущих состояний.

Если Рене удалось расколоть секрет "памяти" рынка, то - почему бы нет? Pourquoi pas?

вот её то и смотрю

она там, где все в убытке


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