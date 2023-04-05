От теории к практике - страница 1493

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Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Как раз таки на СБ и можно заработать))

Да нельзя! Для этого и придуман спред.

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Oleg Bondarev:

Да нельзя! Для этого и придуман спред.

во как, оказывается, спред для этого придуман   ;))))))

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Как раз таки на СБ и можно заработать))

Поддерживаю.

Просто Бас, путая рамсы, не может отличить профит на СБ от обычной картохи, которую он очень любит кушать.

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Олег avtomat:

во как, оказывается, спред для этого придуман   ;))))))

Торговля СБ подразумевает ордерную систему. В корридоре спредов наберешь и привет...

 

Слив как раз таки и идет на спреде+своп+комиссия.

Умный дц со своим фильтром около 200 пунктов всех обувает.

В таких условиях это игра в одни ворота

 

Колхозник Бас, с трудом отличая СБ от картохи, постоянно лепит горбатого про невозможность заработка на СБ.

Вот моя последняя сделка, основанная на закономерностях случайных процессов:

Обратите внимание на точность входа, вычисленного по формулам для дисперсии случайных диффузионных процессов.

Моя ТС, напротив, плохо справляется именно с закономерными, направленными движениями - трендами. Когда рынок находится в случайной фазе - у меня просто сумасшедшие показатели.

И вот этот колхозный агроном уже 2 года со мной о чем-то спорит... С ума можно сойти. Тьфу.

 

Если посмотреть на график у которого 1 сделка за неделю на м5.

То скорее всего это сделка случайна)

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Alexander_K:

Колхозник Бас, с трудом отличая СБ от картохи, постоянно лепит горбатого про невозможность заработка на СБ.

Вот моя последняя сделка, основанная на закономерностях случайных процессов:

Обратите внимание на точность входа, вычисленного по формулам для дисперсии случайных диффузионных процессов.

Моя ТС, напротив, плохо справляется именно с закономерными, направленными движениями - трендами. Когда рынок находится в случайной фазе - у меня просто сумасшедшие показатели.

И вот этот колхозный агроном уже 2 года со мной о чем-то спорит... С ума можно сойти. Тьфу.

Что за масло-масляное?

 
EgorKim:

Если посмотреть на график у которого 1 сделка за неделю на м5.

То скорее всего это сделка случайна)

И эта тоже случайна?

Так же - на этой неделе.

 
secret:
Торги на паузе. Переезд на МТ5 и других брокеров. Предыдущий брокер включил проскальзывание)

Кому ты тут сказки рассказываешь, папаша?

Иди в школу.

Уму-разуму наберешься, хоть сливать перестанешь.

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