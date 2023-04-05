От теории к практике - страница 1493
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Как раз таки на СБ и можно заработать))
Да нельзя! Для этого и придуман спред.
Да нельзя! Для этого и придуман спред.
во как, оказывается, спред для этого придуман ;))))))
Как раз таки на СБ и можно заработать))
Поддерживаю.
Просто Бас, путая рамсы, не может отличить профит на СБ от обычной картохи, которую он очень любит кушать.
во как, оказывается, спред для этого придуман ;))))))
Торговля СБ подразумевает ордерную систему. В корридоре спредов наберешь и привет...
Слив как раз таки и идет на спреде+своп+комиссия.
Умный дц со своим фильтром около 200 пунктов всех обувает.
В таких условиях это игра в одни ворота
Колхозник Бас, с трудом отличая СБ от картохи, постоянно лепит горбатого про невозможность заработка на СБ.
Вот моя последняя сделка, основанная на закономерностях случайных процессов:
Обратите внимание на точность входа, вычисленного по формулам для дисперсии случайных диффузионных процессов.
Моя ТС, напротив, плохо справляется именно с закономерными, направленными движениями - трендами. Когда рынок находится в случайной фазе - у меня просто сумасшедшие показатели.
И вот этот колхозный агроном уже 2 года со мной о чем-то спорит... С ума можно сойти. Тьфу.
Если посмотреть на график у которого 1 сделка за неделю на м5.
То скорее всего это сделка случайна)
Колхозник Бас, с трудом отличая СБ от картохи, постоянно лепит горбатого про невозможность заработка на СБ.
Вот моя последняя сделка, основанная на закономерностях случайных процессов:
Обратите внимание на точность входа, вычисленного по формулам для дисперсии случайных диффузионных процессов.
Моя ТС, напротив, плохо справляется именно с закономерными, направленными движениями - трендами. Когда рынок находится в случайной фазе - у меня просто сумасшедшие показатели.
И вот этот колхозный агроном уже 2 года со мной о чем-то спорит... С ума можно сойти. Тьфу.
Что за масло-масляное?
Если посмотреть на график у которого 1 сделка за неделю на м5.
То скорее всего это сделка случайна)
И эта тоже случайна?
Так же - на этой неделе.
Торги на паузе. Переезд на МТ5 и других брокеров. Предыдущий брокер включил проскальзывание)
Кому ты тут сказки рассказываешь, папаша?
Иди в школу.
Уму-разуму наберешься, хоть сливать перестанешь.