Несколько советников на vps от mql

Добрый день, знающие люди, подскажите, могу ли я запустить несколько советников на разные графики на vps от mql? И как вообще это сделать? Первый раз просто буду пользоваться vps от mql и не очень понятно, как все это работает. Я в терминали выбираю графики, переношу на каждый график свой советник, настраиваю и запускаю советники в работу, верно? И потом нажимаю во вкладке vps мигрировать и все графики с советниками переносятся на vps и начинает работать там, верно? И больше мне ничего нажимать не надо?
 
VPS в MT5
  • 2019.11.25
  • www.mql5.com
Я также скачивал стандартный терминал MT5 отсюда https vps. В нем та же картина - нет возможности подключиться к VPS. И можно ли как-то в MT5 включить возможность подключения к VPS. На скриншоте показана вкладка VPS в моем терминале MT5
