От теории к практике - страница 994

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Vitaly Muzichenko:

Как это можно прокомментировать?


Если посмотреть список сделок, то подавляющее их большинство открыты и закрыты в одну и ту же минуту, они очень краткосрочные. Для краткосрочных сделок характерна малая величина просадки, здесь - 2%.

Когда я торговал на арбитраже, ограничение на продолжительность сделок (не менее 2, 3, 5 минут) было для этой торговли существенным, с одной стороны, а с другой - на одну сделку я мог направлять 30-40% свободных средств без риска слива в тех ДЦ, где таких ограничений не было. Тогда как обычно говорят, что манименеджмент требует открывать сделки не более, чем на 2% депозита, то есть в 15-20 раз меньше. Отсюда и скорость роста депо в 15-20 раз выше

 
Vladimir:

Если посмотреть список сделок, то подавляющее их большинство открыты и закрыты в одну и ту же минуту, они очень краткосрочные. Для краткосрочных сделок характерна малая величина просадки, здесь - 2%.

Когда я торговал на арбитраже, ограничение на продолжительность сделок (не менее 2, 3, 5 минут) было для этой торговли существенным, с одной стороны, а с другой - на одну сделку я мог направлять 30-40% свободных средств без риска слива в тех ДЦ, где таких ограничений не было. Тогда как обычно говорят, что манименеджмент требует открывать сделки не более, чем на 2% депозита, то есть в 15-20 раз меньше. Отсюда и скорость роста депо в 15-20 раз выше

А в Александровском конкурсе так сможете?
там лидеры поднимаются только в 50 раз.
 
multiplicator:
А в Александровском конкурсе так сможете?
там лидеры поднимаются только в 50 раз.

Может зависеть от кредитного плеча. БОльшим объёмом можно открываться при плече 500-1000 чем при 100. Отсюда разность в результатах.

 

Примерно такккк:

;)

и через 10 минут:

 

МТ4 скорострел:


 
Renat Akhtyamov:

МТ4 скорострел:


Можно было бы и указать за какой промежуток времени получен тот или иной результат - за день, неделю, год или вообще все данные от фонаря...

 
aleger:

Можно было бы и указать за какой промежуток времени получен тот или иной результат - за день, неделю, год или вообще все данные от фонаря...

сегодня торгую, ужо 3 часа примерно от начала

между сообщениями чуть меньше 2-х часов, всё навиду

 
Renat Akhtyamov:

сегодня торгую, ужо 3 часа примерно

между сообщениями чуть меньше 2-х часов

Ну если за 3 часа, то точно скорострел. И какая при этом сумма за открытые позиции ушла брокеру? На каких парах и сколько??!
 
aleger:
Ну если за 3 часа, то точно скорострел. И какая при этом сумма за открытые позиции ушла брокеру?

совокупный спред ушел, комиссии нет

на данный момент 893 сделки
 
Renat Akhtyamov:

совокупный спред ушел, комиссии нет

А в цифирях это - ?
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