От теории к практике - страница 994
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Если посмотреть список сделок, то подавляющее их большинство открыты и закрыты в одну и ту же минуту, они очень краткосрочные. Для краткосрочных сделок характерна малая величина просадки, здесь - 2%.
Когда я торговал на арбитраже, ограничение на продолжительность сделок (не менее 2, 3, 5 минут) было для этой торговли существенным, с одной стороны, а с другой - на одну сделку я мог направлять 30-40% свободных средств без риска слива в тех ДЦ, где таких ограничений не было. Тогда как обычно говорят, что манименеджмент требует открывать сделки не более, чем на 2% депозита, то есть в 15-20 раз меньше. Отсюда и скорость роста депо в 15-20 раз выше
Если посмотреть список сделок, то подавляющее их большинство открыты и закрыты в одну и ту же минуту, они очень краткосрочные. Для краткосрочных сделок характерна малая величина просадки, здесь - 2%.
Когда я торговал на арбитраже, ограничение на продолжительность сделок (не менее 2, 3, 5 минут) было для этой торговли существенным, с одной стороны, а с другой - на одну сделку я мог направлять 30-40% свободных средств без риска слива в тех ДЦ, где таких ограничений не было. Тогда как обычно говорят, что манименеджмент требует открывать сделки не более, чем на 2% депозита, то есть в 15-20 раз меньше. Отсюда и скорость роста депо в 15-20 раз выше
там лидеры поднимаются только в 50 раз.
А в Александровском конкурсе так сможете?
там лидеры поднимаются только в 50 раз.
Может зависеть от кредитного плеча. БОльшим объёмом можно открываться при плече 500-1000 чем при 100. Отсюда разность в результатах.
Примерно такккк:
;)
и через 10 минут:
МТ4 скорострел:
МТ4 скорострел:
Можно было бы и указать за какой промежуток времени получен тот или иной результат - за день, неделю, год или вообще все данные от фонаря...
Можно было бы и указать за какой промежуток времени получен тот или иной результат - за день, неделю, год или вообще все данные от фонаря...
сегодня торгую, ужо 3 часа примерно от начала
между сообщениями чуть меньше 2-х часов, всё навиду
сегодня торгую, ужо 3 часа примерно
между сообщениями чуть меньше 2-х часов
Ну если за 3 часа, то точно скорострел. И какая при этом сумма за открытые позиции ушла брокеру?
совокупный спред ушел, комиссии нетна данный момент 893 сделки
совокупный спред ушел, комиссии нет