От теории к практике - страница 471
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Это разности? Если да, то как они у вас считаются на краях?
не, косинусы
не, косинусы
Тогда накопившаяся ошибка вычислений забъёт все. Фактически, это генератор псевдослучайных чисел.
не, косинусы
а почему косинусы?
я много читал, и почему то считаю, что гармонические сигналы нужно все таки через экспоненту пытаться выделить, дело в том, что сам физический смысл экспоненты подразумевает работу с малыми приращениями
понятное дело, что можно путем математических манипуляций от косинуса перейти и к экспонете, но все таки интересно
Что дальше анализировать?
Тогда накопившаяся ошибка вычислений забъёт все. Фактически, это генератор псевдослучайных чисел.
да, обратно уже точно не преобразуешь )
а почему косинусы?
я много читал, и почему то считаю, что гармонические сигналы нужно все таки через экспоненту пытаться выделить, дело в том, что сам физический смысл экспоненты подразумевает работу с малыми приращениями
понятное дело, что можно путем математических манипуляций от косинуса перейти и к экспонете, но все таки интересно
да я просто балуюсь с разными ядрами для преобразований ВР, на самом деле мало в этом смыслю
Интересна такая ф-я, которая преобразует график постепенно до неузнаваемости, сначала немного а потом что бы точки вообще рэндомно плясали, а еще лучше что бы разбивались на кластеры :)
Господа исследователи рынка, с волнением слежу за вашими мыслями, выводами, доводами и решимостью достигать цели путем мозгового штурма. Уверен, Вы добьетесь реальных результатов на этой ниве. Я, пока, не вмешиваюсь в Вашу полемику, поскольку, я нашел свой вариант и способ как обуздать рынок и хочу, чтобы и Вы нашли свой вариант описания рынка, не хочу сбивать Вас с альтернативного видения рынка, а впоследствии, сравним оба взгляда на рынок и подарим многострадальному обществу трейдеров наилучший вариант решения проблемы. Это я говорю так, чтобы Вы оставили пессимистический настрой в возможности верного описания рынка, не опускайте руки, не верьте тем, кто уверен, что, рынок невозможно описать. Рынок описуем, у него есть свои закономерности, которых никто не способен нарушать и их невозможно изменить. Рассуждения ведите вокруг логики рынка.
Исследовать рынок можно бесконечно и находить новые и новые закономерности, но мне приятно что когда то увидел в вас перспективного исследователя и как оказалось, не ошибся. Не думаю, что у вас это последняя правильная идея, но вы идете правильным путём. Только свои знания и опыт.
Допустим, можно взять 2 компоненты ВР, разницу там или еще что. И с помощью кернелов сделать такое преобразование векторов, сложение которых даст стационарный ВР. Не понимаю как потом работать с этим рядом и есть ли в этом смысл.
да я просто балуюсь с разными ядрами для преобразований ВР, на самом деле мало в этом смыслю
Интересна такая ф-я, которая преобразует график постепенно до неузнаваемости, сначала немного а потом что бы точки вообще рэндомно плясали, а еще лучше что бы разбивались на кластеры :)
понятно, из стохастического процесса сделать свой стохастический процесс, ну как бы есть тут рац.зерно, в неопределенности торговать неопределенностью
даже не знаю, я пока склоняюсь к мысли что если преобразовывать ценовые графики, то должно быть обратное преобразование без потерь или должны остаться торговые сигналы идентичные как на основном графике как и на преобразованном, я пару раз бросал свои скрины графиков, не буду прятаться это перевод в децибелы относительно начала дня, сложно сказать, но почему то у цены есть уровни относительно открытия дня -повторяемость уровней близка к 100%, другой вопрос, что уровни чередуются в течении недели
вот такие размышления