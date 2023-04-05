От теории к практике - страница 288

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Maxim Dmitrievsky:

такое будет

да, похоже, 45 дней:


 
Alexander_K2:

С приращениями надо работать, Рена. С приращениями. Знать все о них. А цена - это просто интеграл по приращениям.

Согласен. Похоже на то, что ты успел увидеть две картинки. Удалил я их. Просто вики толкуется неоднозначно.

Почитал счас другое чтиво на тему получения распределения приращений. Конечный и верный вариант выше.

Что бы это значило??? :

 
Maxim Dmitrievsky:

такое будет

Теперь понятно откуда ты взял "скошенный двойной пик" вчера.

Там на картинке как-то неудобно обозначения стоят. Тот график что более "ломаный", с двумя шпильками - это всего 5 дней. 

А более гладкий, с одной шпилькой - это 90 дней, смотри на него, чем больше данных взято для гистограммы тем лучше.

 
Renat Akhtyamov:

Согласен. Похоже на то, что ты успел увидеть две картинки. Удалил я их. Просто вики толкуется неоднозначно.

Почитал счас другое чтиво на тему получения распределения приращений. Конечный и верный вариант выше.

Что бы это значило??? :


Понятия не имею. По-моему, Рена, ты скоро Грааль найдешь. Без шуток.

 
Первая картинка-будто кого-то попой на грааль насадили и она треснула.
[Удален]  
Это золотой дождь из монет, самостоятельно рассыпающихся в кучки по мешкам ))
 
Alexander_K2:

Понятия не имею. По-моему, Рена, ты скоро Грааль найдешь. Без шуток.

шумок это от младьших ТФ, я так понял

В каждом распределении текущего ТФ сидит два распределения предыдущего ТФ

тики надо, без пропусков и по ним строить

вроде пока к этому идет

[Удален]  
Dr. Trader:

Теперь понятно откуда ты взял "скошенный двойной пик" вчера.

Там на картинке как-то неудобно обозначения стоят. Тот график что более "ломаный", с двумя шпильками - это всего 5 дней. 

А более гладкий, с одной шпилькой - это 90 дней, смотри на него, чем больше данных взято для гистограммы тем лучше.

да, понятно

но все равно не понятно что со всем этим делать с т.з. связи с НС

надо больше манны и книжек

 
Maxim Dmitrievsky:

но все равно не понятно что со всем этим делать с т.з. связи с НС


Надо преобразовывать ВР к потокам Эрланга различных порядков К и приращения таких преобразованных рядов совать в нейросеть. Выделить лучший по результатам. Это и будет золотой Грааль, т.к. деревянный уже я прикарманил.

Максим, только не забудь потом поделиться хотя бы в виде сигнала. Ждем.

[Удален]  
Alexander_K2:
Надо преобразовывать ВР к потокам Эрланга различных порядков К и приращения таких преобразованных рядов совать в нейросеть. Выделить лучший по результатам. Это и будет золотой Грааль, т.к. деревянный уже я прикарманил.

кажется, fxsaber писал про прореживание тиков через кастомные символы МТ5

только нужно брать не исходный ВР а приращения, и потом их проредить, так?

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