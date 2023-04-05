От теории к практике - страница 288
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такое будет
да, похоже, 45 дней:
С приращениями надо работать, Рена. С приращениями. Знать все о них. А цена - это просто интеграл по приращениям.
Согласен. Похоже на то, что ты успел увидеть две картинки. Удалил я их. Просто вики толкуется неоднозначно.
Почитал счас другое чтиво на тему получения распределения приращений. Конечный и верный вариант выше.
Что бы это значило??? :
такое будет
Теперь понятно откуда ты взял "скошенный двойной пик" вчера.
Там на картинке как-то неудобно обозначения стоят. Тот график что более "ломаный", с двумя шпильками - это всего 5 дней.
А более гладкий, с одной шпилькой - это 90 дней, смотри на него, чем больше данных взято для гистограммы тем лучше.
Согласен. Похоже на то, что ты успел увидеть две картинки. Удалил я их. Просто вики толкуется неоднозначно.
Почитал счас другое чтиво на тему получения распределения приращений. Конечный и верный вариант выше.
Что бы это значило??? :
Понятия не имею. По-моему, Рена, ты скоро Грааль найдешь. Без шуток.
Понятия не имею. По-моему, Рена, ты скоро Грааль найдешь. Без шуток.
шумок это от младьших ТФ, я так понял
В каждом распределении текущего ТФ сидит два распределения предыдущего ТФ
тики надо, без пропусков и по ним строить
вроде пока к этому идет
Теперь понятно откуда ты взял "скошенный двойной пик" вчера.
Там на картинке как-то неудобно обозначения стоят. Тот график что более "ломаный", с двумя шпильками - это всего 5 дней.
А более гладкий, с одной шпилькой - это 90 дней, смотри на него, чем больше данных взято для гистограммы тем лучше.
да, понятно
но все равно не понятно что со всем этим делать с т.з. связи с НС
надо больше манны и книжек
но все равно не понятно что со всем этим делать с т.з. связи с НС
Надо преобразовывать ВР к потокам Эрланга различных порядков К и приращения таких преобразованных рядов совать в нейросеть. Выделить лучший по результатам. Это и будет золотой Грааль, т.к. деревянный уже я прикарманил.
Максим, только не забудь потом поделиться хотя бы в виде сигнала. Ждем.
Надо преобразовывать ВР к потокам Эрланга различных порядков К и приращения таких преобразованных рядов совать в нейросеть. Выделить лучший по результатам. Это и будет золотой Грааль, т.к. деревянный уже я прикарманил.
кажется, fxsaber писал про прореживание тиков через кастомные символы МТ5
только нужно брать не исходный ВР а приращения, и потом их проредить, так?