От теории к практике - страница 1979

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Andrei Trukhanovich:

Володя который играет на свои 10 баксов конечно же знает всю подноготную про один из топовых хедж-фондов в истории

Плох тот игрок который не заметил несколько ярдов лежащих рядом. Хи-хи)

 
Renat Akhtyamov:

да не совсем

эта фича цену не развернет

;)

Главное вовремя заметить. А развернут без тебя.

 
Uladzimir Izerski:

Главное вовремя заметить. А развернут без тебя.

да нет, зачем?

грааля ворочает

 
Renat Akhtyamov:

да нет, зачем?

грааля ворочает

Иногда вместо  грааля вставляют грабли похожие на  грааля.

 
Alexander_K:

Но, все-таки, интересно - может кто-нибудь построить зависимость текущего приращения от предыдущего для:

1. ГСЧ с гауссовским распределением N(0,1)

Не зависит зависимость от вида распределения. Л - логика.

 

Сделал для:

1. Винеровского процесса без сноса с гауссовским распределением приращений 



2. Рыночного процесса для GBPUSD на секундном ТФ S6

Опупеть можно...

Квадрат какой-то...

Это так выглядит зависимость текущего приращения от предыдущего на фазовой плоскости.

Объем выборки одинаковый.

 
Alexander_K2:

Квадрат какой-то...

Скорее ромб.

 
Доктор:

Скорее ромб.

Да.

Пока не знаю как это интерпретировать, но - красиво...

 
Alexander_K:

Да.

Пока не знаю как это интерпретировать, но - красиво...

Хотя может быть и квадрат. Потому что Винеровский должен быть кругом, а там эллипс. Видимо масштаб по осям разный.

 
Доктор:

Хотя может быть и квадрат. Потому что Винеровский должен быть кругом, а там эллипс. Видимо масштаб по осям разный.

Там круг, конечно. Делал на скорую руку, дабы узреть Неведомое.

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