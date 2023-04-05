От теории к практике - страница 1979
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Володя который играет на свои 10 баксов конечно же знает всю подноготную про один из топовых хедж-фондов в истории
Плох тот игрок который не заметил несколько ярдов лежащих рядом. Хи-хи)
да не совсем
эта фича цену не развернет
;)
Главное вовремя заметить. А развернут без тебя.
Главное вовремя заметить. А развернут без тебя.
да нет, зачем?
грааля ворочает
да нет, зачем?
грааля ворочает
Иногда вместо грааля вставляют грабли похожие на грааля.
Но, все-таки, интересно - может кто-нибудь построить зависимость текущего приращения от предыдущего для:
1. ГСЧ с гауссовским распределением N(0,1)
Не зависит зависимость от вида распределения. Л - логика.
Сделал для:
1. Винеровского процесса без сноса с гауссовским распределением приращений
2. Рыночного процесса для GBPUSD на секундном ТФ S6
Опупеть можно...
Квадрат какой-то...
Это так выглядит зависимость текущего приращения от предыдущего на фазовой плоскости.
Объем выборки одинаковый.
Квадрат какой-то...
Скорее ромб.
Скорее ромб.
Да.
Пока не знаю как это интерпретировать, но - красиво...
Да.
Пока не знаю как это интерпретировать, но - красиво...
Хотя может быть и квадрат. Потому что Винеровский должен быть кругом, а там эллипс. Видимо масштаб по осям разный.
Хотя может быть и квадрат. Потому что Винеровский должен быть кругом, а там эллипс. Видимо масштаб по осям разный.
Там круг, конечно. Делал на скорую руку, дабы узреть Неведомое.