От теории к практике - страница 1949

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Пирожок на полке. 
 
Алексей Тарабанов:
Пирожок на полке. 

Трейдеры это особая категория людей, которые стараются действовать против логики.

 
Uladzimir Izerski:

Трейдеры это особая категория людей, которые стараются действовать против логики.

А кто то действует по логики? Все действуют по динамическим стереотипам.
 
Vitali Kadel:
А кто то действует по логики? Все действуют по динамическим стереотипам.

О! Есть и здоровые. Хорошо.

В ТС должна быть логика основанная на наблюдениях.

В наблюдениях должны учитываться многие факторы. Не только история цен инструмента. Но и политические, экономические, СЛУХИ, события и мелкие новости которые могут вырости до серьёзных последствий. 

А динамические стереотипы? Это как Вы толкуете?

 

В рынках всё просто и понятно, но есть моменты которые хотелось бы с вами обсудить.

Логическое действие игроков в овале? Как вы понимаете?


M1_19

 
Uladzimir Izerski:

Это разметка от 3 мая в шаблоне. Уже показывал раньше.

10 мая добавлены 2 белые линии. Актуальны по сегодняшний день.

 

"Трейдеры это особая категория людей, которые стараются действовать против логики."  - сильное и очень верное замечание...

Нарисовать на истории пару линий и заявить , что это актуально " по сегодняшний день" - для этого нужно быть очень сильно доверчивым трейдером...


Меня интересует один вопрос: Если неделю назад Вы нарисовали пару "белых линий" и Ваш прогноз бы не состоялся, Вы бы промолчали про это ГЛОБАЛЬНОЕ открытие?...

 
Serqey Nikitin:

"Трейдеры это особая категория людей, которые стараются действовать против логики."  - сильное и очень верное замечание...

Нарисовать на истории пару линий и заявить , что это актуально " по сегодняшний день" - для этого нужно быть очень сильно доверчивым трейдером...


Меня интересует один вопрос: Если неделю назад Вы нарисовали пару "белых линий" и Ваш прогноз бы не состоялся, Вы бы промолчали про это ГЛОБАЛЬНОЕ открытие?...

Без истории нарисовать правильную картинку не возможно в принципе.

Этот шаблон с рисунком был уже опубликован раньше, не молчал  и раньше.

Такие прогнозы выполняются всегда, надо только понять рынок и действовать согласно сложившейся обстановке. Не только с точки зрения ТА, но и ФА, новостного фона, слухов.  

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Без истории нарисовать правильную картинку не возможно в принципе.

Этот шаблон с рисунком был уже опубликован раньше, не молчал  и раньше.

Такие прогнозы выполняются всегда, надо только понять рынок и действовать согласно сложившейся обстановке. Не только с точки зрения ТА, но и ФА, новостного фона, слухов.  

Голословные утверждения не надоело разбрасывать?. Ты последний из могикан, все сдулись давно. Успокойся уже, пеки картошку
 
Vladimir Baskakov:
Голословные утверждения не надоело разбрасывать?. Ты последний из могикан, все сдулись давно. Успокойся уже, пеки картошку

Насрать кучу в любом топике большого ума не надо. По делу ведь сказать тебе нечего.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Насрать кучу в любом топике большого ума не надо. По делу ведь сказать тебе нечего.

Сколько ты лет на форуме, что дельного сказал? 
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