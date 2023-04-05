От теории к практике - страница 1949
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Пирожок на полке.
Трейдеры это особая категория людей, которые стараются действовать против логики.
Трейдеры это особая категория людей, которые стараются действовать против логики.
А кто то действует по логики? Все действуют по динамическим стереотипам.
О! Есть и здоровые. Хорошо.
В ТС должна быть логика основанная на наблюдениях.
В наблюдениях должны учитываться многие факторы. Не только история цен инструмента. Но и политические, экономические, СЛУХИ, события и мелкие новости которые могут вырости до серьёзных последствий.
А динамические стереотипы? Это как Вы толкуете?
В рынках всё просто и понятно, но есть моменты которые хотелось бы с вами обсудить.
Логическое действие игроков в овале? Как вы понимаете?
Это разметка от 3 мая в шаблоне. Уже показывал раньше.
10 мая добавлены 2 белые линии. Актуальны по сегодняшний день.
"Трейдеры это особая категория людей, которые стараются действовать против логики." - сильное и очень верное замечание...
Нарисовать на истории пару линий и заявить , что это актуально " по сегодняшний день" - для этого нужно быть очень сильно доверчивым трейдером...
Меня интересует один вопрос: Если неделю назад Вы нарисовали пару "белых линий" и Ваш прогноз бы не состоялся, Вы бы промолчали про это ГЛОБАЛЬНОЕ открытие?...
"Трейдеры это особая категория людей, которые стараются действовать против логики." - сильное и очень верное замечание...
Нарисовать на истории пару линий и заявить , что это актуально " по сегодняшний день" - для этого нужно быть очень сильно доверчивым трейдером...
Меня интересует один вопрос: Если неделю назад Вы нарисовали пару "белых линий" и Ваш прогноз бы не состоялся, Вы бы промолчали про это ГЛОБАЛЬНОЕ открытие?...
Без истории нарисовать правильную картинку не возможно в принципе.
Этот шаблон с рисунком был уже опубликован раньше, не молчал и раньше.
Такие прогнозы выполняются всегда, надо только понять рынок и действовать согласно сложившейся обстановке. Не только с точки зрения ТА, но и ФА, новостного фона, слухов.
Без истории нарисовать правильную картинку не возможно в принципе.
Этот шаблон с рисунком был уже опубликован раньше, не молчал и раньше.
Такие прогнозы выполняются всегда, надо только понять рынок и действовать согласно сложившейся обстановке. Не только с точки зрения ТА, но и ФА, новостного фона, слухов.
Голословные утверждения не надоело разбрасывать?. Ты последний из могикан, все сдулись давно. Успокойся уже, пеки картошку
Насрать кучу в любом топике большого ума не надо. По делу ведь сказать тебе нечего.
Насрать кучу в любом топике большого ума не надо. По делу ведь сказать тебе нечего.