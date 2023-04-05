От теории к практике - страница 1869
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А мне?
Z422267971766
Богатым не подаю.
Только бедным нижщебродам.))))
Не ожидал, что их столько на форуме))
Богатым не подаю.
Только бедным нижщебродам.))))
Не ожидал, что их столько на форуме))
Да набухался опять ))))
Да набухался опять ))))
Робот не пьёт)))
Робот не пьёт)))
Он тупо ху......ит)))))))))))) В себя уже приди.
Это мкл5 ау)))
Он тупо ху......ит)))))))))))) В себя уже приди.
Это мкл5 ау)))
Слабый у тебя козырёк. Ой слабый.))
Заглавие темы посмотри.
Уже к практике перешли.
Кто тут умеет торговать??
Откликнитесь. АУ))))
Ааааа))) Только просить умеете.
НУ-НУ.))))))))))
Слабый у тебя козырёк. Ой слабый.))
Заглавие темы посмотри.
Уже к практике перешли.
Кто тут умеет торговать??
Откликнитесь. АУ))))
Ааааа))) Только просить умеете.
НУ-НУ.))))))))))
Да дурилка ты картонная)))) Не в обиду)))
Да дурилка ты картонная)))) Не в обиду)))
Ну это тебя совсем не красит.
Хорошо что ты далеко и не плюёшь мне в лицо.)))
В свой монитор можешь пару раз плюнуть))) Полегчает немного.
.
Ну это тебя совсем не красит.
Хорошо что ты далеко и не плюёшь мне в лицо.)))
В свой монитор можешь пару раз плюнуть))) Полегчает немного.
Да по-факту это не оскорбление , эмоционально оно меня и не изменяет даже.
Это по-простому медицинский факт)))))))))))))
.
Ооо!!
Стократное увеличение пришло.)))
Что умное нам принесло???
Ааааааа карикатуру. Спасибо и на этом.))