От теории к практике - страница 1869

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Evgeny Belyaev:

А мне?

Z422267971766

Богатым не подаю.

Только бедным нижщебродам.))))

Не ожидал, что их столько на форуме))

 
Uladzimir Izerski:

Богатым не подаю.

Только бедным нижщебродам.))))

Не ожидал, что их столько на форуме))

Да набухался опять )))) 

 
Evgeniy Kvasov:

Да набухался опять )))) 

Робот не пьёт)))

 
Uladzimir Izerski:

Робот не пьёт)))

Он тупо ху......ит)))))))))))) В себя уже приди.

Это мкл5 ау)))

 
Evgeniy Kvasov:

Он тупо ху......ит)))))))))))) В себя уже приди.

Это мкл5 ау)))

Слабый у тебя козырёк. Ой слабый.))

Заглавие темы посмотри.

Уже к практике перешли.

Кто тут умеет торговать??

Откликнитесь. АУ))))

Ааааа))) Только просить умеете.

НУ-НУ.))))))))))

 
Uladzimir Izerski:

Слабый у тебя козырёк. Ой слабый.))

Заглавие темы посмотри.

Уже к практике перешли.

Кто тут умеет торговать??

Откликнитесь. АУ))))

Ааааа))) Только просить умеете.

НУ-НУ.))))))))))

Да дурилка ты картонная)))) Не в обиду)))

 
Evgeniy Kvasov:

Да дурилка ты картонная)))) Не в обиду)))

Ну это тебя совсем не красит.

Хорошо что ты далеко и не плюёшь мне в лицо.)))

В свой монитор можешь пару раз плюнуть))) Полегчает немного.

[Удален]  

 

.

 
Uladzimir Izerski:

Ну это тебя совсем не красит.

Хорошо что ты далеко и не плюёшь мне в лицо.)))

В свой монитор можешь пару раз плюнуть))) Полегчает немного.

Да по-факту это не оскорбление , эмоционально оно меня и не изменяет даже.

Это по-простому медицинский факт))))))))))))) 

 
Олег avtomat:

 

.

Ооо!!

Стократное увеличение пришло.)))

Что умное нам принесло???

Ааааааа карикатуру. Спасибо и на этом.))

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