От теории к практике - страница 1867
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Пиши номер кошелька или карты я тебе прилюдно лучше денежку брошу как нищеброду.
это тут происходит раздача слонов ?
Z632170189484
нельзя одновременно торговать и проходить мимо халявных денюшек :-)
Ну, цена же ходит как часы... так лучше тренды видны , накатил рюмку коньяка , глянул на стрелку , вверх - значит покупка...
и профит по будильнику :)
это тут происходит раздача слонов ?
Z632170189484
нельзя одновременно торговать и проходить мимо халявных денюшек :-)
Вообще-то мне первому обещал он, сказал, если мониторинга не будет, зуб даю...
кто вперёд, того и тапки :-)
я тебе потом скрин пришлю от перевода
это тут происходит раздача слонов ?
Z632170189484
нельзя одновременно торговать и проходить мимо халявных денюшек :-)
Максим Александрович купи себе мороженого если ты такой бедный.)))
Послал.
Пикасо с часами))) можно погоняло дать форумное)))))))))))))
Мне есть чем постебаться над вами.
А у вас нет козырей))))
кто вперёд, того и тапки :-)
я тебе потом скрин пришлю от перевода
О как !! :-)
Мне есть чем постебаться над вами.
А у вас нет козырей))))
Я стараюсь всегда по теме. Стараюсь хотяб)))))))))
Просто завертоны с темы на "вышлю в кошелек")))
Ну че это за херь..............
Смотри, погоняла иногда приживаются))))))))))) мож пронесет?)
О как !! :-)
Жаброкам и попрошайкам больше не дают.)))
На мороженое хватит.
Не у всех такое удовольствие по карману))