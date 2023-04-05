От теории к практике - страница 1867

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Uladzimir Izerski:

Пиши номер кошелька или карты я тебе прилюдно лучше денежку брошу как нищеброду.

это тут происходит раздача слонов ?

Z632170189484

нельзя одновременно торговать и проходить мимо халявных денюшек :-)

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:


Ну, цена же ходит как часы... так лучше тренды видны , накатил рюмку коньяка , глянул на стрелку , вверх - значит покупка...

и профит по будильнику :)

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Maxim Kuznetsov:

это тут происходит раздача слонов ?

Z632170189484

нельзя одновременно торговать и проходить мимо халявных денюшек :-)

Вообще-то мне первому обещал он, сказал, если мониторинга не будет, зуб даю...
 
Vladimir Baskakov:
Вообще-то мне первому обещал он, сказал, если мониторинга не будет, зуб даю...

кто вперёд, того и тапки :-)

я тебе потом скрин пришлю от перевода

 
Пикасо с часами))) можно погоняло дать форумное)))))))))))))
 
Maxim Kuznetsov:

это тут происходит раздача слонов ?

Z632170189484

нельзя одновременно торговать и проходить мимо халявных денюшек :-)

Максим Александрович купи себе мороженого если ты такой бедный.)))

Послал.

 
Evgeniy Kvasov:
Пикасо с часами))) можно погоняло дать форумное)))))))))))))

Мне есть чем постебаться над вами.

А у вас нет козырей))))

 
Maxim Kuznetsov:

кто вперёд, того и тапки :-)

я тебе потом скрин пришлю от перевода

О как !! :-)


 
Uladzimir Izerski:

Мне есть чем постебаться над вами.

А у вас нет козырей))))

Я стараюсь всегда по теме. Стараюсь хотяб)))))))))

Просто завертоны с темы на "вышлю в кошелек")))

Ну че это за херь..............



Смотри, погоняла иногда приживаются))))))))))) мож пронесет?)

 
Maxim Kuznetsov:

О как !! :-)


Жаброкам и попрошайкам больше не дают.)))

На мороженое хватит.

Не у всех такое удовольствие по карману))

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