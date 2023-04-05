От теории к практике - страница 1866
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Уже не важно деньги, а кто их печатает.
Ну и делаем вывод. Во времени размыт, но понятен.
Пустых денеХ можно напечатать сколько угодно.
Только держите.
Держите долговые расписки. Это законно)))
Сколько мониторингов Изерский открыл, а то меня давно не было на форуме?
А сколько мониторингов multiplicator открыл, а то меня давно не было на форуме?
8 на бок - бесконечность.
До конца года 500 мдрд. идут на рынок. Доу Джонс тоже завышен. Думаю, нас ждут большие потрясения.
до конца года потрясеней вряд-ли. Курс подводят к цифрам в которых нужные балансы/бюджеты сводятся.
Поэтому ТА в декабре, за неделю до каталич.рождества летит к чертям, до старого-нового-года :-)
А вот в начале следующего года обиженных тряхнёт. См. самое начало ветки :-)
Уже не важно деньги, а кто их печатает.
Ну и делаем вывод. Во времени размыт, но понятен.
Пустых денеХ можно напечатать сколько угодно.
Только держите.
Держите долговые расписки. Это законно)))
Ха ха, сам с собой. Ток чет быстро иссяк )))))))
Ха ха, сам с собой. Ток чет быстро иссяк )))))))
Как там у тебя в долгосроке??
Свопы не жмут???)))
Чувачек)
Кто рано встает тому Бог даёт;) Это уже с утреца)))
Как там у тебя в долгосроке??
Свопы не жмут???)))
Чувачек)
Кто рано встает тому Бог даёт;) Это уже с утреца)))
О еще заметил кого-то кроме себя)))))
Свопы как свопы долгосрок максимум наверное недели три пока висело чет. Бывает даже и ощутимо, но а че далать))) Прибыль надо брать значит достаточную.
А по твоей картинке. Ты вот херню эту все показываешь, с утра пипсанул он)))
Ну даже и это, ок. Ток покажи статистику за период и все. Тут же никто не знает ньюансов тс друг друга. Ну хватанул, 7% ну беги))) Или мож у тебя это регулярно. Тогда не беги а это обычная нормальная вещь. Единственным косвенным, и-то не достоверным подтверждением является статистика торговли в любом виде.......
Кароче пока все идет хорошо, чувачек))))
О еще заметил кого-то кроме себя)))))
Свопы как свопы долгосрок максимум наверное недели три пока висело чет. Бывает даже и ощутимо, но а че далать))) Прибыль надо брать значит достаточную.
А по твоей картинке. Ты вот херню эту все показываешь, с утра пипсанул он)))
Ну даже и это, ок. Ток покажи статистику за период и все.
Кароче пока все идет хорошо, чувачек))))
Пиши номер кошелька или карты я тебе прилюдно лучше денежку брошу как нищеброду.
Пиши номер кошелька или карты я тебе прилюдно лучше денежку брошу как нищеброду.
Ладно, невменос. Уже видел я это. Под копирку пишешь шляпу эту.....
Думал диалог...... показалось)))))))))))
до сих пор на аналоговых часах сидит
Ну, цена же ходит как часы... так лучше тренды видны , накатил рюмку коньяка , глянул на стрелку , вверх - значит покупка...