От теории к практике - страница 1866

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Uladzimir Izerski:

Уже не важно деньги, а кто их печатает.

Ну и делаем вывод. Во времени размыт, но понятен.

Пустых денеХ можно  напечатать сколько угодно.

Только держите.

Держите долговые расписки. Это законно)))

 
multiplicator:
Сколько мониторингов Изерский открыл, а то меня давно не было на форуме?

А сколько мониторингов  multiplicator открыл, а то меня давно не было на форуме?

 
Алексей Тарабанов:

8 на бок - бесконечность. 

До конца года 500 мдрд. идут на рынок. Доу Джонс тоже завышен. Думаю, нас ждут большие потрясения. 

до конца года потрясеней вряд-ли. Курс подводят к цифрам в которых нужные балансы/бюджеты сводятся.
Поэтому ТА в декабре, за неделю до каталич.рождества летит к чертям, до старого-нового-года :-)

А вот в начале следующего года обиженных тряхнёт. См. самое начало ветки :-)

 

7507
Uladzimir Izerski 2019.12.20 04:57      RU
Uladzimir Izerski:

Уже не важно деньги, а кто их печатает.

Ну и делаем вывод. Во времени размыт, но понятен.

Пустых денеХ можно  напечатать сколько угодно.

Только держите.

Держите долговые расписки. Это законно)))

Ха ха, сам с собой. Ток чет быстро иссяк )))))))

 
Evgeniy Kvasov:

Ха ха, сам с собой. Ток чет быстро иссяк )))))))

Как там у тебя в долгосроке??

Свопы не жмут???)))

Чувачек)

Кто рано встает тому Бог даёт;) Это уже с утреца)))

2a

 
Uladzimir Izerski:

Как там у тебя в долгосроке??

Свопы не жмут???)))

Чувачек)

Кто рано встает тому Бог даёт;) Это уже с утреца)))


О еще заметил кого-то кроме себя)))))

Свопы как свопы долгосрок максимум наверное недели три пока висело чет. Бывает даже и ощутимо, но а че далать))) Прибыль надо брать значит достаточную.

А по твоей картинке. Ты вот херню эту все показываешь, с утра пипсанул он))) 

Ну даже и это, ок. Ток покажи статистику за период и все. Тут же никто не знает ньюансов тс друг друга. Ну хватанул, 7% ну беги))) Или мож у тебя это регулярно. Тогда не беги а это обычная нормальная вещь. Единственным косвенным, и-то не достоверным подтверждением является статистика торговли в любом виде.......

Кароче пока все идет хорошо, чувачек))))

 
Evgeniy Kvasov:

О еще заметил кого-то кроме себя)))))

Свопы как свопы долгосрок максимум наверное недели три пока висело чет. Бывает даже и ощутимо, но а че далать))) Прибыль надо брать значит достаточную.

А по твоей картинке. Ты вот херню эту все показываешь, с утра пипсанул он))) 

Ну даже и это, ок. Ток покажи статистику за период и все. 

Кароче пока все идет хорошо, чувачек))))

Пиши номер кошелька или карты я тебе прилюдно лучше денежку брошу как нищеброду.

 
Uladzimir Izerski:

Пиши номер кошелька или карты я тебе прилюдно лучше денежку брошу как нищеброду.

Ладно, невменос. Уже видел я это. Под копирку пишешь шляпу эту..... 

Думал диалог...... показалось)))))))))))

[Удален]  
до сих пор на аналоговых часах сидит
 
Maxim Dmitrievsky:
до сих пор на аналоговых часах сидит


Ну, цена же ходит как часы... так лучше тренды видны , накатил рюмку коньяка , глянул на стрелку , вверх - значит покупка...

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