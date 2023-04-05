От теории к практике - страница 1842

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Maxim Kuznetsov:

а что там у А_К ?

а то статьи комментирует, а в своей теме не объявляется...

ложанул что-ли опять ? :-)

Я только из командировки вернулся :))

Только что запустил ТС - с завтрашнего дня на результаты посмотрим. Если сделки будут, конечно :)))

Битва за Грааль не затихнет никогда. Жажда легчайших наличных не дает мне спокойно жить. 

 
Renat Akhtyamov:

и вообще, чо боитесь, какие могут быть сливы и убытки ?????

на одном месте котир стоит! :

Обман зрения. :)

 
Andrei:

Обман зрения. :)

не
 
Igor Makanu:

что лучше открыть один ордер на 0.3 лота или открыть 3 ордера по 0.1 лота?

что лучше закрыть сразу ордер или закрыть частично?


мне ничего не "въелось", я это все уже исследовал и оформил в коде, в "2 клика" подключаю подбор ММ/ордерной системы к любому индикатору, и прекрасно видно, как ведет себя ТС с теми же стоплоссами и тейкпрофитами при разных системах управления капиталом

ладно, пустое это спорить если не проверяли, а "вон там люди писали, я видел" - сливаются не из за мартина или усреднения, а из за пересиживания убытка или отсутствия стоплоссов в ТС

Однозначно - лучше открывать и закрывать 1 ордер на 0.3.

Сливаются из-за мартина, т.к. серия убытков приводит к просадке, которая на порядок больше прибылей. 

 

Вообще, надо как-то мух от котлет уже отделять.

Не говорить, что лучше открывать........

А говорить я открываю....

Иначе бла бла.

Смог кто как лучше-то?)


Иначе звучит как лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным)))) Кто этого не знает

 
Renat Akhtyamov:

чо там грызть?

надо - грызите

гани своего луня

и вообще, чо боитесь, какие могут быть сливы и убытки ?????

на одном месте котир стоит! :

и чем дальше, тем меньше будет скакать, потому что ордеров дофига

цена усреднилась до нельзя

период МА-шки увеличиваете, линия сглаживается?

и здесь тоже самое

закроете ордер в убытке, оживите рынок, но за свой счет

Ага, сделай шкалу от нуля до тысячи так вообще у тебя будет линия прямая за всю историю на любом тф- то есть по сути котир вообще не двигается :) чё уж тут мелочиться -то) и тогда вообще не понятно откуда у ордера убыток XDD

Рена ты как выдашь иногда )) хоть стой хоть корректируйся)))
 
КОГДА Я ПОНЯЛ КАК И ПОЧЕМУ ДВИГАЕТСЯ РЫНОК ТОГДА ЛИШЬ Я ПОНЯЛ КАК СОЗДАВАТЬ РОБОТОВ, НО САМО ИХ СОЗДАНИЕ ЭТО СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. МНЕ ПОВЕЗЛО Я АЛГОТРЕЙДЕР И НА 80-90% УЖЕ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН.
РУЧНИКАМ ПОСЛОЖНЕЕ БУДЕТ...

ТУТ ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ СУТЬ: 
СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ВЕЩИ - ЕЗДИТЬ КАК ШУМАХЕР И ЗНАТЬ КАК ШУМАХЕР ЕЗДИТ ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОДНО НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО С ДРУГИМ.

ПРОСТО ВО ВТОРОМ ВАРИАНТЕ ПОБЕДА НЕВОЗМОЖНА, А В ПЕРВОМ ОНА НЕОБЯЗАТЕЛЬНА:)
 
Martin CHEguevara:
Ага, сделай шкалу от нуля до тысячи так вообще у тебя будет линия прямая за всю историю на любом тф- то есть по сути котир вообще не двигается :) чё уж тут мелочиться -то) и тогда вообще не понятно откуда у ордера убыток XDD

Рена ты как выдашь иногда )) хоть стой хоть корректируйся)))

он верно указал - чем выше ТФ, тем меньше относительные расхождения, вплоть до парадоксов.

 
Martin CHEguevara:
Ага, сделай шкалу от нуля до тысячи так вообще у тебя будет линия прямая за всю историю на любом тф- то есть по сути котир вообще не двигается :) чё уж тут мелочиться -то) и тогда вообще не понятно откуда у ордера убыток XDD

Рена ты как выдашь иногда )) хоть стой хоть корректируйся)))

ну не до каждого доходят простейшие истины

форекс это такая фишка, где деньги лечат голову

только по разному

прибыли - надевают розовые очки

сливы их снимают, причем на долго

и те же сливы заставляют думать

эта неделя:


 
Renat Akhtyamov:


эта неделя:


На какой паре?

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