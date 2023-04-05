От теории к практике - страница 1842
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а что там у А_К ?
а то статьи комментирует, а в своей теме не объявляется...
ложанул что-ли опять ? :-)
Я только из командировки вернулся :))
Только что запустил ТС - с завтрашнего дня на результаты посмотрим. Если сделки будут, конечно :)))
Битва за Грааль не затихнет никогда. Жажда легчайших наличных не дает мне спокойно жить.
и вообще, чо боитесь, какие могут быть сливы и убытки ?????
на одном месте котир стоит! :
Обман зрения. :)
Обман зрения. :)
что лучше открыть один ордер на 0.3 лота или открыть 3 ордера по 0.1 лота?
что лучше закрыть сразу ордер или закрыть частично?
мне ничего не "въелось", я это все уже исследовал и оформил в коде, в "2 клика" подключаю подбор ММ/ордерной системы к любому индикатору, и прекрасно видно, как ведет себя ТС с теми же стоплоссами и тейкпрофитами при разных системах управления капиталом
ладно, пустое это спорить если не проверяли, а "вон там люди писали, я видел" - сливаются не из за мартина или усреднения, а из за пересиживания убытка или отсутствия стоплоссов в ТС
Однозначно - лучше открывать и закрывать 1 ордер на 0.3.
Сливаются из-за мартина, т.к. серия убытков приводит к просадке, которая на порядок больше прибылей.
Вообще, надо как-то мух от котлет уже отделять.
Не говорить, что лучше открывать........
А говорить я открываю....
Иначе бла бла.
Смог кто как лучше-то?)
Иначе звучит как лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным)))) Кто этого не знает
чо там грызть?
надо - грызите
гани своего луня
и вообще, чо боитесь, какие могут быть сливы и убытки ?????
на одном месте котир стоит! :
и чем дальше, тем меньше будет скакать, потому что ордеров дофига
цена усреднилась до нельзя
период МА-шки увеличиваете, линия сглаживается?
и здесь тоже самое
закроете ордер в убытке, оживите рынок, но за свой счет
Ага, сделай шкалу от нуля до тысячи так вообще у тебя будет линия прямая за всю историю на любом тф- то есть по сути котир вообще не двигается :) чё уж тут мелочиться -то) и тогда вообще не понятно откуда у ордера убыток XDD
он верно указал - чем выше ТФ, тем меньше относительные расхождения, вплоть до парадоксов.
Ага, сделай шкалу от нуля до тысячи так вообще у тебя будет линия прямая за всю историю на любом тф- то есть по сути котир вообще не двигается :) чё уж тут мелочиться -то) и тогда вообще не понятно откуда у ордера убыток XDD
ну не до каждого доходят простейшие истины
форекс это такая фишка, где деньги лечат голову
только по разному
прибыли - надевают розовые очки
сливы их снимают, причем на долго
и те же сливы заставляют думать
эта неделя:
эта неделя:
На какой паре?