От теории к практике - страница 1746
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если не знаешь, лучше потренируйся, хотя бы на демо )))
1:500 никакого отношения к CFD не имеет, хоть 1:1000 хоть 1:100 ставь,
для CFD другой расчет
ты, видимо, просто не понимаешь, что речь идёт о загрузке депозита.
Подумай хорошо, прежде чем "умничать".
Все сделки в плюс... кроме последней)
нет отрицательных и быть не может
Соглашусь. Для реальных счетов. Такое я позволял себе только на конкурсах.
Но при плече 100 загрузку 30-35% и даже 40% использовал на реальных счетах. Допустимое значение определял по количеству сливов, имитируя торговлю одновременно у всех ДЦ (несколько десятков), у которых собирал фактические тиковые котировки в течение нескольких лет. При этом в блоке, имитирующем исполнение запросов сервером, предусматривал и принудительную задержку, и асимметричный слиппаж - то, с чем пришлось столкнуться при реальной торговле в платформе MT. Такая загрузка допустима, если сделки очень краткосрочные, что характерно для арбитража.
Я показал принцип расчёта.
А депо я грузил по-разному, и под 100%, и за 100% ;)) но ведь не об этом речь.
Если пересмотреть из другой "точки отсчёта", то получим такой результат:
.тобишь, в этом случае при плече 500 загрузка депозита должна быть 6%
чертовщина очередная..
ага
ты, видимо, просто не понимаешь, что речь идёт о загрузке депозита.
Подумай хорошо, прежде чем "умничать".
Я показал принцип расчёта.
А депо я грузил по-разному, и под 100%, и за 100% ;)) но ведь не об этом речь.
Если пересмотреть из другой "точки отсчёта", то получим такой результат:
.тобишь, в этом случае при плече 500 загрузка депозита должна быть 6%
Как всё запущено ))
плечо, предоставляемое дилером, никак не влияет на загрузку депозита для CFD,
не знаю как еще объяснить для особо упёртых )))
возьми хотя бы в тестере посчитай загрузку депозита для CFD для разных плеч, может тогда поймешь
Как всё запущено ))
плечо, предоставляемое дилером, никак не влияет на загрузку депозита для CFD,
не знаю как еще объяснить для особо упёртых )))
возьми хотя бы в тестере посчитай загрузку депозита для CFD для разных плеч, может тогда поймешь
ты где-то когда-то слышал звон, но так и не разобрался, о чём он
а ты проверь, как будет летать результат при различных плечах счёта -- тогда поймёшь, о чём идёт речь
тогда и чушь перестанешь городить
ага
Еще и за счет маржи сверх депозита сделки открываешь и закрываешь - в плюсовой зоне)
Своими ваще не оперируешь.
Еще и за счет маржи сверх депозита сделки открываешь и закрываешь - в плюсовой зоне)
Своими ваще не оперируешь.
а если депозит = 0, тогда вообще ппц
воздухом торгуешь, а бабки валят и валят
а если депозит = 0, тогда вообще ппц
воздухом торгуешь, а бабки валят и валят
У тебя сейчас открыты сделки?