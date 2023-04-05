От теории к практике - страница 1746

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Sergey Chalyshev:

если не знаешь, лучше потренируйся, хотя бы на демо )))

1:500 никакого отношения к CFD не имеет, хоть 1:1000 хоть 1:100 ставь,

для CFD другой расчет  

ты, видимо, просто не понимаешь, что речь идёт о загрузке депозита.

Подумай хорошо, прежде чем "умничать".

 
secret:
Все сделки в плюс... кроме последней)

нет отрицательных и быть не может


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Vladimir:

Соглашусь. Для реальных счетов. Такое я позволял себе только на конкурсах.

Но при плече 100 загрузку 30-35% и даже 40% использовал на реальных счетах. Допустимое значение определял по количеству сливов, имитируя торговлю одновременно у всех ДЦ (несколько десятков), у которых собирал фактические тиковые котировки в течение нескольких лет. При этом в блоке, имитирующем исполнение запросов сервером, предусматривал и принудительную задержку, и асимметричный слиппаж - то, с чем пришлось столкнуться при реальной торговле в платформе MT. Такая загрузка допустима, если сделки очень краткосрочные, что характерно для арбитража.

Я показал принцип расчёта.

А депо я грузил по-разному, и под 100%, и за 100%  ;))   но ведь не об этом речь.

Если пересмотреть из другой "точки отсчёта", то получим такой результат:

 

.

тобишь, в этом случае при плече 500 загрузка депозита должна быть 6%
 
Maxim Dmitrievsky:

чертовщина очередная..

ага

 
Олег avtomat:

ты, видимо, просто не понимаешь, что речь идёт о загрузке депозита.

Подумай хорошо, прежде чем "умничать".

Олег avtomat:

Я показал принцип расчёта.

А депо я грузил по-разному, и под 100%, и за 100%  ;))   но ведь не об этом речь.

Если пересмотреть из другой "точки отсчёта", то получим такой результат:

 

.

тобишь, в этом случае при плече 500 загрузка депозита должна быть 6%

Как всё запущено ))

плечо, предоставляемое дилером, никак не влияет на загрузку депозита для CFD,

не знаю как еще объяснить для особо упёртых )))

возьми хотя бы в тестере посчитай загрузку депозита для CFD для разных плеч, может тогда поймешь


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Sergey Chalyshev:

Как всё запущено ))

плечо, предоставляемое дилером, никак не влияет на загрузку депозита для CFD,

не знаю как еще объяснить для особо упёртых )))

возьми хотя бы в тестере посчитай загрузку депозита для CFD для разных плеч, может тогда поймешь


ты где-то когда-то слышал звон, но так и не разобрался, о чём он

а ты проверь, как будет летать результат при различных плечах счёта -- тогда поймёшь, о чём идёт речь

тогда и чушь перестанешь городить

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Renat Akhtyamov:

ага

Еще и за счет маржи сверх депозита сделки открываешь и закрываешь - в плюсовой зоне)

Своими ваще не оперируешь.

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А закрывать все удается вообще когда-нибудь? Под ноль. Чисто - ни одной активной сделки..?
 
jori77:

Еще и за счет маржи сверх депозита сделки открываешь и закрываешь - в плюсовой зоне)

Своими ваще не оперируешь.

а если депозит = 0, тогда вообще ппц

воздухом торгуешь, а бабки валят и валят

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Renat Akhtyamov:

а если депозит = 0, тогда вообще ппц

воздухом торгуешь, а бабки валят и валят

У тебя сейчас открыты сделки?

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