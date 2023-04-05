От теории к практике - страница 1742

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Sergey Chalyshev:


Я вас предупреждал, у вас неправильное понимание рисков и плеч,

и еще на всякий случай, здесь нельзя рекламировать свои сигналы

так это антиреклама)

 
Irina Kolosova:

Все бывает, с риском чуть ошиблись. Ниче страшного. Почему то безубыток не сработал. ну та ладно допилим, не торговали мы на мт4 мт5. Импульс на пустом месте , ну та ладно, смотрим)

Sweet dreams are made of this


 
Aleksey Nikolayev:

Sweet dreams are made of this


супер песенка))) 

 
Irina Kolosova:

супер песенка))) 


В версии Мерли Менсона 


 

 

Ещё мне нравится кавер на Pink Floyd



 
Evgeniy Chumakov:

Ещё мне нравится кавер на Pink Floyd

Печально поют, под такое только депозиты сливать.

 
Irina Kolosova:


Не печальтесь... Грааль, все равно, существует...

Типа этого:


Но, только Он - не в плечах и лотах (чё за слова-то такие придумали, прости Господи...), а в душах и сердцах страждущих. И сокрыт Он за Семью руническими Печатями....

 
Alexander_K:

Не печальтесь... Грааль, все равно, существует...

Типа этого:


Но, только Он - не в плечах и лотах (чё за слова-то такие придумали, прости Господи...), а в душах и сердцах страждущих. И сокрыт Он за Семью руническими Печатями....

Каждому свое, мне свое устраивает. достоим до конца и все запоет). ВСЕ ГУД)

 
Alexander_K:

Не печальтесь... Грааль, все равно, существует...

Типа этого:



Без контроля рисков , вряд ли.

 
Irina Kolosova:

супер песенка))) 

Как вы яхту назовете, так она и поплывет


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