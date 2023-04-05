От теории к практике - страница 1742
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Я вас предупреждал, у вас неправильное понимание рисков и плеч,
и еще на всякий случай, здесь нельзя рекламировать свои сигналы
так это антиреклама)
Все бывает, с риском чуть ошиблись. Ниче страшного. Почему то безубыток не сработал. ну та ладно допилим, не торговали мы на мт4 мт5. Импульс на пустом месте , ну та ладно, смотрим)
Sweet dreams are made of this
Sweet dreams are made of this
супер песенка)))
супер песенка)))
В версии Мерли Менсона
Ещё мне нравится кавер на Pink Floyd
Ещё мне нравится кавер на Pink Floyd
Печально поют, под такое только депозиты сливать.
Не печальтесь... Грааль, все равно, существует...
Типа этого:
Но, только Он - не в плечах и лотах (чё за слова-то такие придумали, прости Господи...), а в душах и сердцах страждущих. И сокрыт Он за Семью руническими Печатями....
Не печальтесь... Грааль, все равно, существует...
Типа этого:
Но, только Он - не в плечах и лотах (чё за слова-то такие придумали, прости Господи...), а в душах и сердцах страждущих. И сокрыт Он за Семью руническими Печатями....
Каждому свое, мне свое устраивает. достоим до конца и все запоет). ВСЕ ГУД)
Не печальтесь... Грааль, все равно, существует...
Типа этого:
Без контроля рисков , вряд ли.
супер песенка)))
Как вы яхту назовете, так она и поплывет