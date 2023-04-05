От теории к практике - страница 1741

Новый комментарий
 
jori77:

И процент плюсовых сделок высок обычно на индексах у вас? Много берете за раз в сделке? С 30 сколько планируете взять, и стоп сколько, если не сложно..?

получается где  то 7 сделок в плюс 3 в минус. Стопы с профитами примерно равнозначны. Стоп и профит примерно 10 процентов от депо

 
Irina Kolosova:

так можно открыть сделку и 0,01 лотом и слится , людской дурости нет предела. ведь так. Если я вот так делаю, значит знаю почему, либо верю в точность входа. В чем я не права?

Примерно так: войти в лонг в феврале 2018 и ждать откат, чтоб закрыть хоть в безубыток.

Таких примеров сотни на любом графике с депозитом до 500$. Ну и не забываем как едят отрицательные свопы


[Удален]  
Irina Kolosova:

получается где  то 7 сделок в плюс 3 в минус. Стопы с профитами примерно равнозначны. Стоп и профит примерно 10 процентов от депо

Интересно, спасибо. Счет в мониторинге тоже по индексам будет SweetDreams?

 
Vitaly Muzichenko:

Примерно так войти в лонг в феврале 2018 и ждать откат, чтоб закрыть хоть в безубыток.

Таких примеров сотни на любом графике с депозитом до 500$. Ну и не забываем как едят отрицательные свопы


так я же не против. У Вас свое виденье у меня свое. Люди разные

 
jori77:

Интересно, спасибо. Счет в мониторинге тоже по индексам будет?

так он и открыт именно для индексов

[Удален]  
Irina Kolosova:

так он и открыт именно для индексов

У вас милый енотик) Они цепкие очень ;)

Успехов вам, понаблюдаю за вашим счетом. 

 
jori77:

У вас милый енотик) Они цепкие очень ;)

Успехов вам, понаблюдаю за вашим счетом. 

Спсибки, и Вам всего наилучшего)

 
Лихо однако(
 
Vitaly Muzichenko:
Лихо однако(

Все бывает, с риском чуть ошиблись. Ниче страшного. Почему то безубыток не сработал. ну та ладно допилим, не торговали мы на мт4 мт5. Импульс на пустом месте , ну та ладно, смотрим)

 
Irina Kolosova:

Все бывает, с риском чуть ошиблись. Ниче страшного. Почему то безубыток не сработал. ну та ладно допилим, не торговали мы на мт4 мт5. Импульс на пустом месте , ну та ладно, смотрим)


Я вас предупреждал, у вас неправильное понимание рисков и плеч,

и еще на всякий случай, здесь нельзя рекламировать свои сигналы

1...173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748...1981
Новый комментарий