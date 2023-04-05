От теории к практике - страница 1741
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И процент плюсовых сделок высок обычно на индексах у вас? Много берете за раз в сделке? С 30 сколько планируете взять, и стоп сколько, если не сложно..?
получается где то 7 сделок в плюс 3 в минус. Стопы с профитами примерно равнозначны. Стоп и профит примерно 10 процентов от депо
так можно открыть сделку и 0,01 лотом и слится , людской дурости нет предела. ведь так. Если я вот так делаю, значит знаю почему, либо верю в точность входа. В чем я не права?
Примерно так: войти в лонг в феврале 2018 и ждать откат, чтоб закрыть хоть в безубыток.
Таких примеров сотни на любом графике с депозитом до 500$. Ну и не забываем как едят отрицательные свопы
получается где то 7 сделок в плюс 3 в минус. Стопы с профитами примерно равнозначны. Стоп и профит примерно 10 процентов от депо
Интересно, спасибо. Счет в мониторинге тоже по индексам будет SweetDreams?
Примерно так войти в лонг в феврале 2018 и ждать откат, чтоб закрыть хоть в безубыток.
Таких примеров сотни на любом графике с депозитом до 500$. Ну и не забываем как едят отрицательные свопы
так я же не против. У Вас свое виденье у меня свое. Люди разные
Интересно, спасибо. Счет в мониторинге тоже по индексам будет?
так он и открыт именно для индексов
так он и открыт именно для индексов
У вас милый енотик) Они цепкие очень ;)
Успехов вам, понаблюдаю за вашим счетом.
У вас милый енотик) Они цепкие очень ;)
Успехов вам, понаблюдаю за вашим счетом.
Спсибки, и Вам всего наилучшего)
Лихо однако(
Все бывает, с риском чуть ошиблись. Ниче страшного. Почему то безубыток не сработал. ну та ладно допилим, не торговали мы на мт4 мт5. Импульс на пустом месте , ну та ладно, смотрим)
Все бывает, с риском чуть ошиблись. Ниче страшного. Почему то безубыток не сработал. ну та ладно допилим, не торговали мы на мт4 мт5. Импульс на пустом месте , ну та ладно, смотрим)
Я вас предупреждал, у вас неправильное понимание рисков и плеч,
и еще на всякий случай, здесь нельзя рекламировать свои сигналы