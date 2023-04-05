От теории к практике - страница 1744
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на чьем то сигнале минус 48%....я думаю, что теперь сомнений нет, что система из обычных.
на чьем то сигнале минус 48%....
Сижу и плачу)))
При плече = 500, загрузка депозита 30% является самоубийством. Говорю это со знанием дела, уж поверьте ;)
Возможно, эта моя подсказка поможет вам сделать правильные прикидки. Мне помогает ;)
.Сделайте свой пересчёт, исходя из принятой вами отправной точки, если это потребуется.
На CFD нет плечей,
на CFD коэффициент маржи
Сижу и плачу)))
и сдается мне, что одной сделкой вынесло 50% депозита....
как говорил сегодня автор сигнала - из 10-ти, только 3 сделки мимо
но одна из тех трех оказалась первой, к сожалению
рыдаю ......
----------------------------------------
а у меня 100% (119 штук за сегодня) в цель:
та ладно Вам, название супер!)
Честно говоря, изумлён вашей стремительностью. За три дня вы зарегистрировались на форуме, верифицировались как продавец, выложили сигнал и слили на нём половину депозита. Не знаю, настолько ли вы быстры в других аспектах, но здесь вы достойны быть записаными в книгу рекордов Гиннесса.
На CFD нет плечей,
на CFD коэффициент маржи
внимательно подумайте, о чём я говорю
а осознав, сделайте правильный пересчёт от своей точки отсчёта
зы
к слову сказать, вот это 1:500 и есть плечо счёта, ежели не знаешь или не понимаешь
.
и сдается мне, что одной сделкой вынесло 50% депозита....
как говорил сегодня автор сигнала - из 10-ти, только 3 сделки мимо
но одна из тех трех оказалась первой, к сожалению
рыдаю ......
----------------------------------------
а у меня 100% (119 штук за сегодня) в цель:
так что в модель то подать? какие данныеотчеты cme что-ли
так что в модель то подать? какие данные
нейронку чтоли навалять хошь?
чарт и подай, без индюков
а я топорно, без нейро
а у меня 100% (119 штук за сегодня) в цель:
Похер сколько за день, главное к Новому Году Чегевару уделать...
Похер сколько за день, главное к Новому Году Чегевару уделать...
Визард, Че даже не рассматриваю за противника.
у него такая система, какие я еще в самом начале писал.
плюс на минус равно плюс.... ну ё-ма ё, ну что за детский лепет.... ((((