От теории к практике - страница 1744

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на чьем то сигнале минус 48%....

я думаю, что теперь сомнений нет, что система из обычных.
 
Renat Akhtyamov:

на чьем то сигнале минус 48%....

Сижу и плачу)))

 
Олег avtomat:

При плече = 500, загрузка депозита 30% является самоубийством.  Говорю это со знанием дела, уж поверьте ;)

Возможно, эта моя подсказка поможет вам сделать правильные прикидки. Мне помогает ;)

 

.

Сделайте свой пересчёт, исходя из принятой вами отправной точки, если это потребуется.

На CFD нет плечей,

на CFD коэффициент маржи

 
Vizard_:

Сижу и плачу)))

и сдается мне, что одной сделкой вынесло 50% депозита....

как говорил сегодня автор сигнала - из 10-ти, только 3 сделки мимо

но одна из тех трех оказалась первой, к сожалению

рыдаю ......

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а у меня 100% (119 штук за сегодня) в цель:


 
Irina Kolosova:

та ладно Вам, название супер!)

Честно говоря, изумлён вашей стремительностью. За три дня вы зарегистрировались на форуме, верифицировались как продавец, выложили сигнал и слили на нём половину депозита. Не знаю, настолько ли вы быстры в других аспектах, но здесь вы достойны быть записаными в книгу рекордов Гиннесса.

[Удален]  
Sergey Chalyshev:

На CFD нет плечей,

на CFD коэффициент маржи

внимательно подумайте, о чём я говорю

а осознав, сделайте правильный пересчёт от своей точки отсчёта


зы

к слову сказать, вот это 1:500 и есть плечо счёта, ежели не знаешь или не понимаешь

.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

и сдается мне, что одной сделкой вынесло 50% депозита....

как говорил сегодня автор сигнала - из 10-ти, только 3 сделки мимо

но одна из тех трех оказалась первой, к сожалению

рыдаю ......

----------------------------------------

а у меня 100% (119 штук за сегодня) в цель:


так что в модель то подать? какие данные

отчеты cme что-ли
 
Maxim Dmitrievsky:

так что в модель то подать? какие данные

нейронку чтоли навалять хошь?

чарт и подай, без индюков

а я топорно, без нейро

 
Renat Akhtyamov:

а у меня 100% (119 штук за сегодня) в цель:


Похер сколько за день, главное к Новому Году Чегевару уделать...

 
Vizard_:

Похер сколько за день, главное к Новому Году Чегевару уделать...

Визард, Че даже не рассматриваю за противника.

у него такая система, какие я еще в самом начале писал.

плюс на минус равно плюс.... ну ё-ма ё, ну что за детский лепет.... ((((

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