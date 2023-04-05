От теории к практике - страница 1743

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Aleksey Nikolayev:

Как вы яхту назовете, так она и поплывет


та ладно Вам, название супер!)

 

Какая будет критика на такую типа музыку?


[Удален]  
Alexander_K:

Не печальтесь... Грааль, все равно, существует...

Типа этого:


Но, только Он - не в плечах и лотах (чё за слова-то такие придумали, прости Господи...), а в душах и сердцах страждущих. И сокрыт Он за Семью руническими Печатями....

[Удален]  

При плече = 500, загрузка депозита 30% является самоубийством.  Говорю это со знанием дела, уж поверьте ;)

Возможно, эта моя подсказка поможет вам сделать правильные прикидки. Мне помогает ;)

 

.

Сделайте свой пересчёт, исходя из принятой вами отправной точки, если это потребуется.
 
Vitaly Muzichenko:

Какая будет критика на такую типа музыку?

.

 

теперь эта ветка "Интересное и юмор" как я понял  ?

[Удален]  
кругом сплошные меломаны... вы ещё на луну повойте
 
Олег avtomat:
кругом сплошные меломаны... вы ещё на луну повойте

Не, Я не ем мел, так что меня не приписывайте к ним. 

 

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Maxim Dmitrievsky:

Угараю :))))

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