От теории к практике - страница 1743
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Как вы яхту назовете, так она и поплывет
та ладно Вам, название супер!)
Какая будет критика на такую типа музыку?
Не печальтесь... Грааль, все равно, существует...
Типа этого:
Но, только Он - не в плечах и лотах (чё за слова-то такие придумали, прости Господи...), а в душах и сердцах страждущих. И сокрыт Он за Семью руническими Печатями....
При плече = 500, загрузка депозита 30% является самоубийством. Говорю это со знанием дела, уж поверьте ;)
Возможно, эта моя подсказка поможет вам сделать правильные прикидки. Мне помогает ;)
.Сделайте свой пересчёт, исходя из принятой вами отправной точки, если это потребуется.
Какая будет критика на такую типа музыку?
.
теперь эта ветка "Интересное и юмор" как я понял ?
кругом сплошные меломаны... вы ещё на луну повойте
Не, Я не ем мел, так что меня не приписывайте к ним.
.
Угараю :))))