От теории к практике - страница 1630
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Что то автора давно не видно.
Наверное там уже альбом с тестем по долгам исписали)
делят не убитого медведя)
Тестировка грааля на VPS. Если у кого-то есть возможность разместить на свободном VPS или постоянно работающем компьютере пару счетов для их копировании(при отражении сделок). Т.к. моя методика позволяет сливать счета очень быстро и(без учёта спреда/свопа и т.д.) вниз порядка 80%, что в перевороте с учетом всех издержек даст порядка 60% стабильной прибыли. Хотел бы у кого-то позаимствовать место на выделенном VPS для постоянного тестирования данной стратегии в качестве копирования обратных сигналов, и выявления более ровного алгоритма данной стратегии. Кого заинтересует пишите.
Тестировка грааля на VPS. Если у кого-то есть возможность разместить на свободном VPS или постоянно работающем компьютере пару счетов для их копировании(при отражении сделок). Т.к. моя методика позволяет сливать счета очень быстро и(без учёта спреда/свопа и т.д.) вниз порядка 80%, что в перевороте с учетом всех издержек даст порядка 60% стабильной прибыли. Хотел бы у кого-то позаимствовать место на выделенном VPS для постоянного тестирования данной стратегии в качестве копирования обратных сигналов, и выявления более ровного алгоритма данной стратегии. Кого заинтересует пишите.
У меня есть грааль но нет денег на впс.
В ветку юмор нужно это, там полюбому помогут
МО сделки какое?
Что-то ветка совсем затухла, подброшу дровишек.
Состряпал новый "грааль". Рецепт простой. Входим по тренду, определяемого с помощью МА. При откате усредняемся. При просадке > 11% закрываем убыток. Оптимизатор тестера не использовался, параметры и алгоритм были определены при визуальном тестировании.
Результаты тестирования с 01.01.2019. Начальный депозит 4000.
А_К, с 1 ноября стартует 3-месячный конкурс с хорошими условиями. Включайся.
Что-то ветка совсем затухла, подброшу дровишек.
Состряпал новый "грааль". Рецепт простой. Входим по тренду, определяемого с помощью МА. При откате усредняемся. При просадке > 11% закрываем убыток. Оптимизатор тестера не использовался, параметры и алгоритм были определены при визуальном тестировании.
Результаты тестирования с 01.01.2019. Начальный депозит 4000.
еще бы лот постоянный - дровишки бы подзатухли...
МО сделки какое?
МО из тестера? - по моему не самая лучшая оценка
протестировал советника под МТ5 за один год с подглядыванием по ЗЗ одновременно по 9 ТФ, с 9 ордерами по каждому ТФ, с фиксированным лотом, МО всего 2.98 - убыток 10 баксов при закрытии ордеров по окончанию теста
А_К, с 1 ноября стартует 3-месячный конкурс с хорошими условиями. Включайся.
Да болт он положил на все это похоже. Но признаться кишка тонка. Вот и испарился)