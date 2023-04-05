От теории к практике - страница 1630

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EgorKim:

Что то автора давно не видно.

Наверное там уже альбом с тестем по долгам исписали)

делят не убитого медведя)

 
Тестировка грааля на VPS. Если у кого-то есть возможность разместить на свободном VPS или постоянно работающем компьютере пару счетов для их копировании(при отражении сделок). Т.к. моя методика позволяет сливать счета очень быстро и(без учёта спреда/свопа и т.д.) вниз порядка 80%, что в перевороте с учетом всех издержек даст порядка 60% стабильной прибыли. Хотел бы у кого-то позаимствовать место на выделенном VPS для постоянного тестирования данной стратегии в качестве копирования обратных сигналов, и выявления более ровного алгоритма данной стратегии. Кого заинтересует пишите.
 
Alexey Khripunov:
Тестировка грааля на VPS. Если у кого-то есть возможность разместить на свободном VPS или постоянно работающем компьютере пару счетов для их копировании(при отражении сделок). Т.к. моя методика позволяет сливать счета очень быстро и(без учёта спреда/свопа и т.д.) вниз порядка 80%, что в перевороте с учетом всех издержек даст порядка 60% стабильной прибыли. Хотел бы у кого-то позаимствовать место на выделенном VPS для постоянного тестирования данной стратегии в качестве копирования обратных сигналов, и выявления более ровного алгоритма данной стратегии. Кого заинтересует пишите.
МО сделки какое?
 
Alexey Khripunov:
Тестировка грааля на VPS. Если у кого-то есть возможность разместить на свободном VPS или постоянно работающем компьютере пару счетов для их копировании(при отражении сделок). Т.к. моя методика позволяет сливать счета очень быстро и(без учёта спреда/свопа и т.д.) вниз порядка 80%, что в перевороте с учетом всех издержек даст порядка 60% стабильной прибыли. Хотел бы у кого-то позаимствовать место на выделенном VPS для постоянного тестирования данной стратегии в качестве копирования обратных сигналов, и выявления более ровного алгоритма данной стратегии. Кого заинтересует пишите.

У меня есть грааль но нет денег на впс.

В ветку юмор нужно это, там полюбому помогут

 
Dmitriy Skub:
МО сделки какое?
Ну я не рассичтывал МО поскольку это не алгосистема, а рынок постоянно меняется
 

Что-то ветка совсем затухла, подброшу дровишек.

Состряпал новый "грааль". Рецепт простой. Входим по тренду, определяемого с помощью МА. При откате усредняемся. При просадке > 11% закрываем убыток. Оптимизатор тестера не использовался, параметры и алгоритм были определены при визуальном тестировании.

Результаты тестирования с 01.01.2019. Начальный депозит 4000.


[Удален]  

А_К, с 1 ноября стартует 3-месячный конкурс с хорошими условиями. Включайся.

 
khorosh:

Что-то ветка совсем затухла, подброшу дровишек.

Состряпал новый "грааль". Рецепт простой. Входим по тренду, определяемого с помощью МА. При откате усредняемся. При просадке > 11% закрываем убыток. Оптимизатор тестера не использовался, параметры и алгоритм были определены при визуальном тестировании.

Результаты тестирования с 01.01.2019. Начальный депозит 4000.


еще бы  лот постоянный - дровишки бы подзатухли...

 
Dmitriy Skub:
МО сделки какое?

МО из тестера? - по моему не самая лучшая оценка

протестировал советника под МТ5 за один год с подглядыванием по ЗЗ одновременно по 9 ТФ, с 9 ордерами по каждому ТФ, с фиксированным лотом, МО всего 2.98 - убыток 10 баксов при закрытии ордеров по окончанию теста

Файлы:
ZZ.zip  862 kb
 
Олег avtomat:

А_К, с 1 ноября стартует 3-месячный конкурс с хорошими условиями. Включайся.

Да болт он положил на все это похоже. Но признаться кишка тонка. Вот и испарился)

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