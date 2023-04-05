От теории к практике - страница 1628
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график - это гсб. иначе его бы математики арбитражили. и сужали действующие закономерности.
сколько есть талантливых математиков в мире, интересующихся рынками! а они знают все процессы, все распределения, все методы анализа графиков!
они все закономерности быстро выявили бы, если бы они существовали.
Закономерностей на графиках пруд-пруди.
Другое дело, что они не имеют четкой последовательности. Поэтому талантливые математики не могут построить стройную систему распознавания.
Для извлечения прибыли, нам достаточно знать закономерности и вероятность их исхода.
Мы не знаем будущего, но вероятность мы можем рассчитать.
Если ошибся, то в помощь придут защитные стопы.
Закономерностей на графиках пруд-пруди.
Другое дело, что они не имеют четкой последовательности. Поэтому талантливые математики не могут построить стройную систему распознавания.
Для извлечения прибыли, нам достаточно знать закономерности и вероятность их исхода.
Мы не знаем будущего, но вероятность мы можем рассчитать.
Если ошибся, то в помощь придут защитные стопы.
Что???????? Опять))))))))))))) Много закономерностей - нет закономерностей)))
Да я дажепро вероятности промолчу)
Есть закономерность)Другое дело, много ситуаций со своей закономерностью.... А то что у каждой из них много закономерностей, тут каждому известно)))))))))))))))
Что???????? Опять))))))))))))) Много закономерностей - нет закономерностей)))
Да я дажепро вероятности промолчу)
Есть закономерность)Другое дело, много ситуаций со своей закономерностью.... А то что у каждой из них много закономерностей, тут каждому известно)))))))))))))))
и у этой каждой - также много
наверное потому, что один торгует М1 и портит закономерность другого, который торгует Н1
;)
Желаю всем хороших торгов))
А канадец в рост))) Ну лан. Всеравно ветке кабздец))))))))))))))
Всеравно ветке кабздец))))))))))))))
Ветке та кабздец , только её автор описал теорию , делал практику на реальном счете , давал пояснения к картинкам и т.д.
А просто так картинка никому не нужна.
Ветке та кабздец , только её автор описал теорию , делал практику на реальном счете , давал пояснения к картинкам и т.д.
А просто так картинка никому не нужна.
Да извините)) Так поделиться. Конечно не нужна, спору нет. Но отличие меня от афтара, что я и не обещал тут ничего. Квантилей нет в системе моей) Да и торгую по ней с февраля 19 всего то.
Что???????? Опять))))))))))))) Много закономерностей - нет закономерностей)))
Да я дажепро вероятности промолчу)
Есть закономерность)Другое дело, много ситуаций со своей закономерностью.... А то что у каждой из них много закономерностей, тут каждому известно)))))))))))))))
Самая надежная закономерность - постоянный слив депозитов.
Самая надежная закономерность - постоянный слив депозитов.
По купленным индюкам особенно))))))))))) Там стабильность форева