От теории к практике - страница 1628

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danminin:
график - это гсб. иначе его бы математики арбитражили. и сужали действующие закономерности.

сколько есть талантливых математиков в мире, интересующихся рынками! а они знают все процессы, все распределения, все методы анализа графиков!
они все закономерности быстро выявили бы, если бы они существовали.

Закономерностей на графиках пруд-пруди. 

Другое дело, что они не имеют четкой последовательности. Поэтому талантливые математики не могут построить стройную систему распознавания.

Для извлечения прибыли, нам достаточно знать закономерности и вероятность их исхода.

Мы не знаем будущего, но вероятность мы можем рассчитать.

Если ошибся, то в помощь придут защитные стопы.

 
Uladzimir Izerski:

Закономерностей на графиках пруд-пруди. 

Другое дело, что они не имеют четкой последовательности. Поэтому талантливые математики не могут построить стройную систему распознавания.

Для извлечения прибыли, нам достаточно знать закономерности и вероятность их исхода.

Мы не знаем будущего, но вероятность мы можем рассчитать.

Если ошибся, то в помощь придут защитные стопы.

Что???????? Опять))))))))))))) Много закономерностей - нет закономерностей)))

Да я дажепро вероятности промолчу)

Есть закономерность) 

Другое дело, много ситуаций со своей закономерностью.... А то что у каждой из них много закономерностей, тут каждому известно)))))))))))))))
 
vladevgeniy:

Что???????? Опять))))))))))))) Много закономерностей - нет закономерностей)))

Да я дажепро вероятности промолчу)

Есть закономерность) 

Другое дело, много ситуаций со своей закономерностью.... А то что у каждой из них много закономерностей, тут каждому известно)))))))))))))))

и у этой каждой - также много

наверное потому, что один торгует М1 и портит закономерность другого, который торгует Н1

;)

 

Желаю всем хороших торгов))

 

А канадец в рост))) Ну лан. Всеравно ветке кабздец))))))))))))))

 
vladevgeniy:

 Всеравно ветке кабздец))))))))))))))


Ветке та кабздец , только её автор описал теорию , делал практику на реальном счете , давал пояснения к картинкам и т.д.

А просто так картинка никому не нужна.

 
Evgeniy Chumakov:


Ветке та кабздец , только её автор описал теорию , делал практику на реальном счете , давал пояснения к картинкам и т.д.

А просто так картинка никому не нужна.

Да извините)) Так поделиться. Конечно не нужна, спору нет. Но отличие меня от афтара, что я и не обещал тут ничего. Квантилей нет в системе моей) Да и торгую по ней   с февраля 19 всего то. 

 
vladevgeniy:

Что???????? Опять))))))))))))) Много закономерностей - нет закономерностей)))

Да я дажепро вероятности промолчу)

Есть закономерность) 

Другое дело, много ситуаций со своей закономерностью.... А то что у каждой из них много закономерностей, тут каждому известно)))))))))))))))

Самая надежная закономерность - постоянный слив депозитов.

 
Uladzimir Izerski:

Самая надежная закономерность - постоянный слив депозитов.

По купленным индюкам особенно))))))))))) Там стабильность форева

 
Кажется, что Узерский - искуственный интеллект))))))))))))))))))))))))
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