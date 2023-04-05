От теории к практике - страница 1411
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Я же не сказал, что только мартином, хотя Че это делал полгода.
Я сказал - это один из способов. Другие - менее известны, но и ими любой случайный процесс побеждается. Правда, в дичайшей борьбе.... Не без этого...
Хочется напомнить слова Волшебника: "В трейдинге будет совершен радикальный прорыв, когда страждущие, наконец, поймут, что на СБ зарабатывать можно".
Аминь.
Дур дом...
Не балаболь. !00 тебе пред являли ты так ничего и не смог показать, доказать.
Как был балаболкоЙ так и остался.
Женя, ты зарабатываешь исключительно на программировании
отвали, я рассказал сегодня то, что тебе, как истинному тупоклаводаву, не дано понять
а кто торгует, причем уже не плохо, 100% что нибудь да просёк
Женя, ты зарабатываешь исключительно на программировании
Программированием
отвали, я рассказал сегодня то, что тебе, как истинному тупоклаводаву, не дано понять
а кто торгует, причем уже не плохо, 100% что нибудь да просёк
Ты дурачок? Тебе сказали что ты фуфел. Он опять дурака включает.
Тебе не дано... Я мастер и сенсеЙ.
И называй меня Господин.
Программированием
Ты дурачок? Тебе сказали что ты фуфел. Он опять дурака включает.
Тебе не дано... Я мастер и сенсеЙ.
И называй меня Господин.
Юр, ты сегодня на бирже покупал больше или продавал?
Я думаю, что покупал
А я продавал, но я не Юр-лицо....
Вот я перечитывал твои сообщения.
Ты часто упоминаешь ратио покупки\продажи.
Придумал свою формулу(формуле).
Сейчас картинка с биржи.
Да ,все верно. НО-
Тебе это ничего не даст.
Мы не знаем когда закончатся\начнутся покупки\продажи.
Мы не знаем что у людей в голове.
Мы не знаем что дядя вася сейчас закрывает позу т.к ему нужно срочно погасить кредит,выпить,день рождения друга и.т.д
Именно поэтому хаос на рынке и нет стационарности. И никогда не будет.
Эта картинка ратио с биржи тебе не поможет (я разбирал и анализировал эти данные).
Я писал робота по форекс и ратио по аналогии с сайтом fxssi.
Если тебе будет проще это почти индикатор РСИ
Ерунда все это
Ерунда все это
сколько времени ты потратил на все это?
И? у тебя не развито критическое мышление? коротких на 5 % больше чем у длинных.
Все это конкретный показатель. Читай про ценнообразорвание фьючерсов. Это открытые позы , и что с того, это отыгранный материал, как они могут повлиять на будущее?
Тем более юрики, пенс фонды, которые сливают своим контр агентам чтоб совокупная вышла в хороший плюс.
И? у тебя не развито критическое мышление? коротких на 5 % больше чем у длинных.
Все это конкретный показатель. Читай про ценнообразорвание фьючерсов. Это открытые позы , и что с того, это отыгранный материал, как они могут повлиять на будущее?
Тем более юрики, пенс фонды, которые сливают своим контр агентам чтоб совокупная вышла в хороший плюс.
а у тебя проблемы с математикой
9 и 100, дельта 5% ?
тьфу, куда я попал
ппц полный
сколько времени ты потратил на все это?
Пол года
Пожалуйста. Скрины робота форекс по этой теме и овер 1700 строк.
Нет толку
ты чмырик
О. Просветление пришло от гуру. Покажи. И то не смог.
Таких ногами и по лицу. Девченка.