От теории к практике - страница 1411

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Alexander_K:

Я же не сказал, что только мартином, хотя Че это делал полгода.

Я сказал - это один из способов. Другие - менее известны, но и ими любой случайный процесс побеждается. Правда, в дичайшей борьбе.... Не без этого...

Хочется напомнить слова Волшебника: "В трейдинге будет совершен радикальный прорыв, когда страждущие, наконец, поймут, что на СБ зарабатывать можно".

Аминь.

Дур дом...

 
Evgeny Belyaev:

Не балаболь. !00 тебе пред являли ты так ничего и не смог показать, доказать.

Как был балаболкоЙ так и остался. 

Женя, ты зарабатываешь исключительно на программировании

отвали, я рассказал сегодня то, что тебе,  как истинному тупоклаводаву, не дано понять

а кто торгует, причем уже не плохо, 100% что нибудь да просёк

 
Renat Akhtyamov:

Женя, ты зарабатываешь исключительно на программировании

Программированием

Renat Akhtyamov:

отвали, я рассказал сегодня то, что тебе,  как истинному тупоклаводаву, не дано понять

а кто торгует, причем уже не плохо, 100% что нибудь да просёк

Ты дурачок? Тебе сказали что ты фуфел. Он опять дурака включает. 

Тебе не дано... Я мастер и сенсеЙ.

И называй меня Господин.

 
Evgeny Belyaev:

Программированием

Ты дурачок? Тебе сказали что ты фуфел. Он опять дурака включает. 

Тебе не дано... Я мастер и сенсеЙ.

И называй меня Господин.

ты чмырик
 
Renat Akhtyamov:

Юр, ты сегодня на бирже покупал больше или продавал?

Я думаю, что покупал

А я продавал, но я не Юр-лицо....

Вот я перечитывал твои сообщения.

Ты часто упоминаешь ратио покупки\продажи.

Придумал свою формулу(формуле).

Сейчас картинка с биржи.

Да ,все верно. НО-

Тебе это ничего не даст. 

Мы не знаем когда закончатся\начнутся покупки\продажи.

Мы не знаем что у людей в голове.

Мы не знаем что дядя вася сейчас закрывает позу т.к ему нужно срочно погасить кредит,выпить,день рождения друга и.т.д

Именно поэтому хаос на рынке и нет стационарности. И никогда не будет.

Эта картинка ратио с биржи тебе не поможет (я разбирал и анализировал эти данные).

Я писал робота по форекс и ратио по аналогии с сайтом fxssi.

Если тебе будет проще это почти индикатор РСИ

Ерунда все это

 
EgorKim:

Ерунда все это

сколько времени ты потратил на все это?

 
Renat Akhtyamov:


И? у тебя не развито критическое мышление? коротких на 5 % больше чем у длинных.

Все это конкретный показатель. Читай про ценнообразорвание фьючерсов. Это открытые позы , и что с того, это отыгранный материал, как они могут повлиять на будущее?

Тем более юрики, пенс фонды, которые сливают своим контр агентам чтоб совокупная вышла в хороший плюс.

 
Evgeny Belyaev:

И? у тебя не развито критическое мышление? коротких на 5 % больше чем у длинных.

Все это конкретный показатель. Читай про ценнообразорвание фьючерсов. Это открытые позы , и что с того, это отыгранный материал, как они могут повлиять на будущее?

Тем более юрики, пенс фонды, которые сливают своим контр агентам чтоб совокупная вышла в хороший плюс.

а у тебя проблемы с математикой

9 и 100, дельта 5% ?

тьфу, куда я попал

ппц полный

 
Renat Akhtyamov:

сколько времени ты потратил на все это?

Пол года

Пожалуйста. Скрины робота форекс по этой теме и овер 1700 строк.

Нет толку

 
Renat Akhtyamov:
ты чмырик

О. Просветление пришло от гуру. Покажи. И то не смог.

Таких ногами и по лицу. Девченка.

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