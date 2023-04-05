От теории к практике - страница 1589
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понравилась статья про доходность паммов
https://smart-lab.ru/blog/358142.php
Статья - чистой воды замануха, и да, статистику нарисовать, а потом рассказывать какие они великие могут только в подобных кухнях. В общем осторожней с Ними!
Для меня очевидно, что рабочими вещами являются скользящая средняя как мера сноса (дрифта) и дисперсионный канал. Естественно, это - не полосы Боллинджера, как тут пытается нахлобучить страждущих некий Бас. Именно в расчетах этих величин (средней и дисперсии) и кроется тайна рынка.
Можете поверить мне на слово - торговля в канале относительно средней это верный путь к решению задачи.
Я просто вынужден продолжать работу. Посмотрим...
Продолжайте. Данное направление действительно рабочее, но его потенциал не велик. Тем более, что Вы зациклены на возврате к средней, а мне, например гораздо интереснее движения от границы до границы. Как уже писал, граф.анализ на рынке имеет гораздо бОльший приоритет и потенциал, но из отклонений от скользящей средней тоже можно кое что выжать.
Попробую дать советы, куда копать (основанные на собственном опыте по данному направлению).
Волатильность (отклонение от средней) имеет свойство быть характерной для определённых, достаточно продолжительных периодов времени. Найденные для какого-то периода параметры средней волатильности могут быть актуальны (в рамках торговой системы) 1.5-2 года, далее они выходят из приемлемого диапазона и система требует перенастройки. Если же рассматривать изменение волатильности динамически, то после резких всплесков (кризисы, Брекзиты, форс-мажоры и т.д) она имеет свойство затухать, т.е. снижаться. Однако, при снижении волатильности до определённого, достаточно низкого уровня, снова происходит её резкий всплеск. Подобное поведение характерно как для длительных промежутков времени, так и внутри дня.
Разброс отклонений от средней не симметричен, по рисковым активам он несколько выше на Бай, чем на Селл. Во всяком случае, бОльшую часть времени происходит именно так. В случае кризиса, когда все избавляются от риска, смещение может происходить в противоположную сторону.
Все эти данные можно взять по обработке истории, там же получите конкретные числовые ориентиры (в более продвинутом варианте - соотношения величин, поскольку рынок не статичен) для своей торговой системы.
Ахах! Браво, мадам! Вы - прекрасны.
Да то Максимка, Свистулькин Дел Мастер, ников немеряно, надо поддерживать имидж и пр...
Ща вырежет очередную беспонтовую свистулину и будет втюхивать на околорыночном базаре.
А мы и не против))) Понаблюдаем...
флуда и хамства раньше было меньше, но если говорить про содержательность, то разницы особой не вижу. Также как и теперь много бессмысленных многозначительных сообщений. Правда, раньше они часто были в квазиматематическом виде, а теперь они просто и незатейливо бессмысленны - но тут не сразу очевидно, какой вариант хуже)
Алеша, ну ты то чем не доволен? Неси любую лабуду, плюй не только в Санька,
но и в Колдуна.... Хреново в семье? Пилит жена? Устал от черняжки и воды???
Заходи! Выплесни весь неготив, залей все желчью, подними самооценку! Все для Вас!)))
объясню по простому - возвращаясь в тайгу не найдешь ты пальм, даже если будешь очень хорошо искать, сколько бы Ты раз туда не возвращался))
Ч, прости...
Да то Максимка, Свистулькин Дел Мастер, ников немеряно, надо поддерживать имидж и пр...
Ща вырежет очередную беспонтовую свистулину и будет втюхивать на околорыночном базаре.
А мы и не против))) Понаблюдаем...
ты уже зап..ся настолько, что паранойя началась
Алеша, ну ты то чем не доволен? Неси любую лабуду, плюй не только в Санька,
но и в Колдуна.... Хреново в семье? Пилит жена? Устал от черняжки и воды???
Заходи! Выплесни весь неготив, залей все желчью, подними самооценку! Все для Вас!)))
Более мелодичная и реалистичная, в сравнении с вашей, песенка про "всевидение":
Я имел ввиду дерево пальма семейства пальмовых)
А то что на картинке еще называется палма, батыга,пал,лахтъ, а как раз таки у Эвенков данное орудие называлось - кото.
Так что увы, Ты просто принял за факт то, что написано на картинке не особо вникая в суть...уж извини...
И кстати привел на себе хороший пример насколько велика вероятность принятия желаемого за действительное;)
Пальма - кличка псины.))
Интересно, есть ли тут вообще кто-то, кто может хоть как-то обосновать результаты нахождения закономерностей на рынке форекс реальными вычислениями и объяснить почему эта закономерность возникает? Покажет это так, что любой сможет сделать то же самое и убедиться в действительном существовании факта?без всяких формулЕ,графикЕ, и так далее...
если мы тут все пойдем на один завод - не плохая компания будет, он будет самым дорогим)
Устал от черняжки и воды???
"черняжка" это тяжелый наркотик с 80-90-х, сомневаюсь что есть кто живой кто в те времена с ней был знаком