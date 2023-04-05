От теории к практике - страница 1592
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Статья - чистой воды замануха, и да, статистику нарисовать, а потом рассказывать какие они великие могут только в подобных кухнях. В общем осторожней с Ними!
Что я здесь делаю?
Будущее на рынке включает в себя все - именно это и происходит)
Все просто)
Конкретное будущее в определенной точке в рамках текущей задачи увидеть невозможно.
Ответ номер 2.
Поведение цены можно определить по уже известным факторам. В первую очередь ФА, потом слухи и предположения и дальше текущие новостные события.
Без анализа новостей нефиг лезть на рынок.
Накопленная прибыль инвесторов и управляющих:
По сигналам статистика не лучше:
https://www.mql5.com/ru/forum/190697
Накопленная прибыль инвесторов и управляющих:
Что я здесь делаю?
Понятно всем. Читаешь флуд)
Будущее на рынке включает в себя все - именно это и происходит)
Все просто)
Конкретное будущее в определенной точке в рамках текущей задачи увидеть невозможно.
В этом, как правило, и нет необходимости, пусть всё идёт как идёт, а именно - по тренду! Остальное - "дело техники"...
Без анализа новостей нефиг лезть на рынок.
Внезапно да.
многие очень напрасно игнорируют новости
Вот в этой теме написано:
https://www.mql5.com/ru/forum/124729
"Причины, следствия, предпосылки, в случае изменения цены на рынке в ту или иную сторону, для меня не имеют никакого значения. Только фактическое изменение цены в реальном времени. Есть тот единственный и главный показатель, на который ориентируется и реагирует моя ТС"
Почему некоторые говорят, что новости нужны, а некоторым они не нужны ?
Мало слышать, видеть новости, надо уметь их анализировать.
Мало слышать, видеть новости, надо уметь их анализировать.
Зачем ?
Зачем ?
Не. Тогда не надо.)) И так сойдёт.(Из известного мультика)