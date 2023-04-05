От теории к практике - страница 1592

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Vadim Konyaev:

Статья - чистой воды замануха, и да, статистику нарисовать, а потом рассказывать какие они великие могут только в подобных кухнях. В общем осторожней с Ними!

это минус
 
Накопленная прибыль инвесторов и управляющих:



Что я здесь делаю?
 
Martin Cheguevara:

Будущее на рынке включает в себя все - именно это и происходит)

Все просто)

Конкретное будущее в определенной точке в рамках текущей задачи увидеть невозможно.

Ответ номер 2.

Поведение цены можно определить по уже известным факторам. В первую очередь ФА, потом слухи и предположения  и дальше текущие новостные события.

Без анализа новостей нефиг лезть на рынок.

 
multiplicator:
Накопленная прибыль инвесторов и управляющих:

По сигналам статистика не лучше:

https://www.mql5.com/ru/forum/190697

Просто статистика
Просто статистика
  • 2017.04.22
  • www.mql5.com
Данные брал из сервиса сигналов на текущий момент. Стата только по тем сигналам, которые видно на витрине...
 
multiplicator:
Накопленная прибыль инвесторов и управляющих:



Что я здесь делаю?

Понятно всем. Читаешь флуд)

 
Martin Cheguevara:

Будущее на рынке включает в себя все - именно это и происходит)

Все просто)

Конкретное будущее в определенной точке в рамках текущей задачи увидеть невозможно.

В этом, как правило, и нет необходимости, пусть всё идёт как идёт, а именно - по тренду! Остальное - "дело техники"...

 
Uladzimir Izerski:

Без анализа новостей нефиг лезть на рынок.

Внезапно да.

многие очень напрасно игнорируют новости

 
apr73:

Вот в этой теме написано:

https://www.mql5.com/ru/forum/124729

"Причины, следствия, предпосылки, в случае изменения цены на рынке в ту или иную сторону, для меня не имеют никакого значения. Только фактическое изменение цены в реальном времени. Есть тот единственный и главный показатель, на который ориентируется и реагирует моя ТС"


Почему некоторые говорят, что новости нужны, а некоторым они не нужны ?

Мало слышать, видеть новости, надо уметь их анализировать.

 
Uladzimir Izerski:

Мало слышать, видеть новости, надо уметь их анализировать.

Зачем ?

 
apr73:

Зачем ?

Не. Тогда не надо.)) И так сойдёт.(Из известного мультика)

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