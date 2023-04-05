От теории к практике - страница 1593

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Распределение приращений зигзаго , слева только цена , справа цена с учетом времени.

 
BlackTomcat:

граф.анализ на рынке имеет гораздо бОльший приоритет и потенциал

что вы имеете ввиду? вручную чертить линию главной тенденции?
BlackTomcat:

Данное направление действительно рабочее, но его потенциал не велик.

по вашим оценкам какую прибыль здесь можно делать? в процентах в месяц.

 
Martin Cheguevara:

ПРЕДЛАГАЮ:

Alexander_K

Evgeniy Chumakov

aleger

EgorKim

Igor Makanu

хотя бы вот этому костяку людей, кто реально пытается достучаться до правды путем построения теории на основе фактов объединиться в ВК для создания эффективной и прибыльной стратегии.

гарантирую, что вы не пожалеете;)

Но если нет, то это полностью Ваше право Я не настаиваю.

Мне в принципе все равно Я уже своего достиг.

Просто не хватает работы с настоящими исследователями рынка.

Теми кто доведет наши идеи до логического завершения.

Просто не будет уж точно) зато будет эффективно и прибыльно;)

Так что Вам решать.

Да эта картинка твоя ни о чем не говорит.

Я таких картинок могу много показать.

Месяц торговли на реальном счете +40% и приплыли.

Не работает здесь нифига ничего

 
Martin Cheguevara:

Я Вас услышал, удаляю комментарии.

Спасибо, что высказали свое мнение.

Да ты что? Обиделся? (Из популярного анекдота.)

 

Вот и верь теперь индикаторам....)) С утра красные, а к вечеру синие.

48h

 
Martin Cheguevara:

Я Вас услышал, удаляю комментарии.

Спасибо, что высказали свое мнение.

Не надо обижаться и удаляться, наоборот, надо (как и было предложено ранее) кучковаться, общаться и искать и найти нужное решение. 

 
aleger:

Не надо обижаться и удаляться, наоборот, надо (как и было предложено ранее) кучковаться, общаться и искать и найти нужное решение. 

Для этого Ж и кучкуемся. Многие даже не заметили, что уже скучковалисЯ.

 
Uladzimir Izerski:

Для этого Ж и кучкуемся. Многие даже не заметили, что уже скучковалисЯ.

Остаётся провести учредительное собрание...

 
aleger:

Остаётся провести учредительное собрание...

Еще не выбрали председателя. Кто будет вести собрание?

 
Uladzimir Izerski:

Еще не выбрали председателя. Кто будет вести собрание?

Видимо тот, кто и выдвинул первичное предложение -  Martin CheguevaraПРЕДЛАГАЮ:

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