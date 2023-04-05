От теории к практике - страница 1593
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Распределение приращений зигзаго , слева только цена , справа цена с учетом времени.
граф.анализ на рынке имеет гораздо бОльший приоритет и потенциал
Данное направление действительно рабочее, но его потенциал не велик.
по вашим оценкам какую прибыль здесь можно делать? в процентах в месяц.
ПРЕДЛАГАЮ:
- Alexander_K
- Evgeniy Chumakov
- aleger
- EgorKim
- Igor Makanu
хотя бы вот этому костяку людей, кто реально пытается достучаться до правды путем построения теории на основе фактов объединиться в ВК для создания эффективной и прибыльной стратегии.
гарантирую, что вы не пожалеете;)
Но если нет, то это полностью Ваше право Я не настаиваю.
Мне в принципе все равно Я уже своего достиг.
Просто не хватает работы с настоящими исследователями рынка.
Теми кто доведет наши идеи до логического завершения.
Просто не будет уж точно) зато будет эффективно и прибыльно;)
Так что Вам решать.
Да эта картинка твоя ни о чем не говорит.
Я таких картинок могу много показать.
Месяц торговли на реальном счете +40% и приплыли.
Не работает здесь нифига ничего
Я Вас услышал, удаляю комментарии.
Спасибо, что высказали свое мнение.
Да ты что? Обиделся? (Из популярного анекдота.)
Вот и верь теперь индикаторам....)) С утра красные, а к вечеру синие.
Я Вас услышал, удаляю комментарии.
Спасибо, что высказали свое мнение.
Не надо обижаться и удаляться, наоборот, надо (как и было предложено ранее) кучковаться, общаться и искать и найти нужное решение.
Не надо обижаться и удаляться, наоборот, надо (как и было предложено ранее) кучковаться, общаться и искать и найти нужное решение.
Для этого Ж и кучкуемся. Многие даже не заметили, что уже скучковалисЯ.
Для этого Ж и кучкуемся. Многие даже не заметили, что уже скучковалисЯ.
Остаётся провести учредительное собрание...
Остаётся провести учредительное собрание...
Еще не выбрали председателя. Кто будет вести собрание?
Еще не выбрали председателя. Кто будет вести собрание?
Видимо тот, кто и выдвинул первичное предложение - Martin Cheguevara: ПРЕДЛАГАЮ: