От теории к практике - страница 1591
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мне нравится уровень твоего мышления здесь, но не помню уровень программирования, без него я считаю нельзя быть уверенным в своих силах на рынке, уже были здесь специалисты, и хэндтропия
иди конечно 200 пунктов вниз точно схватить успеешь)
Откуда такая уверенность? Есть обоснования? Мне интересны мнения. Тут редко кто их выкладывает.
Откуда такая уверенность? Есть обоснования? Мне интересны мнения. Тут редко кто их выкладывает.
Мой индикатор показуе что по usd спред меньше чем по eur . Вот и думай теперь что и куда.
мне нравится уровень твоего мышления здесь, но не помню уровень программирования, без него я считаю нельзя быть уверенным в своих силах на рынке
Тут соглашусь и добавлю от себя.
Без умения программировать нечего соваться на рынки.
Мой индикатор показуе что по usd спред меньше чем по eur . Вот и думай теперь что и куда.
Спредом владеет ДЦ. Никакой роли не влияет на курс. Так к слову.))
Спредом владеет ДЦ. Никакой роли не влияет на курс. Так к слову.))
Мой спред к тому спреду что на графике не относится.
Эх! Сходить что ли ва банк и идти на завод сторожем.
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Можно еще на рудниках попробовать счастья, ведь на трейдинге не заработать, только жалкие копейки...
а картинку на всякий случай лучше удалить чтобы не привлекать внимания чекистов
я сам разрабатываю рабочие системы. которые на практике реально работают.
я просто сравниваю подходы к решению задач этих людей и свои.
вот в принципе и все.
Системы хороши когда они видят будущее.) Будущее неизвестно. Системы не в состоянии оценить все вероятности будущего.
А так всё нормально, ЧЕ.
Я постоянно применяю такие языки как Java, C#, MQL4, C++. зная это могу за пару недель освоить новый язык программирования такого же уровня естественно, так как assembler я осилил только в рамках Helloword на MASM32 и Meltdown для Linux))
мои самые любимые это конечно же Java,C++. все остальное так...развлекуха)
Будущее на рынке включает в себя все - именно это и происходит)
Все просто)
Конкретное будущее в определенной точке в рамках текущей задачи увидеть невозможно.
Оценка ситуации на данный момент уже заложена в курс. А новые ситуации не известны.