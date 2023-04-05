От теории к практике - страница 1591

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Martin Cheguevara:

мне нравится уровень твоего мышления здесь, но не помню уровень программирования, без него я считаю нельзя быть уверенным в своих силах на рынке, уже были здесь специалисты, и хэндтропия

 
Martin Cheguevara:

иди конечно 200 пунктов вниз точно схватить успеешь)

Откуда такая уверенность? Есть обоснования? Мне интересны мнения. Тут редко кто их выкладывает.

 
Uladzimir Izerski:

Откуда такая уверенность? Есть обоснования? Мне интересны мнения. Тут редко кто их выкладывает.


Мой индикатор показуе что по usd спред меньше чем по eur . Вот и думай теперь что и куда.

 
Fast235:

мне нравится уровень твоего мышления здесь, но не помню уровень программирования, без него я считаю нельзя быть уверенным в своих силах на рынке

Тут соглашусь  и добавлю от себя.

Без умения программировать нечего соваться на рынки.

 
Evgeniy Chumakov:


Мой индикатор показуе что по usd спред меньше чем по eur . Вот и думай теперь что и куда.

Спредом владеет ДЦ. Никакой роли не влияет на курс. Так к слову.))

 
Uladzimir Izerski:

Спредом владеет ДЦ. Никакой роли не влияет на курс. Так к слову.))


Мой спред к тому спреду что на графике не относится.

 
Uladzimir Izerski:

Эх! Сходить что ли ва банк и идти на завод сторожем.

.

Можно еще на рудниках попробовать счастья, ведь на трейдинге не заработать, только жалкие копейки...

а картинку на всякий случай лучше удалить чтобы не привлекать внимания чекистов

 
Martin Cheguevara:

я сам разрабатываю рабочие системы. которые на практике реально работают. 

я просто сравниваю подходы к решению задач этих людей и свои.

вот в принципе и все.

Системы хороши когда они видят будущее.) Будущее неизвестно. Системы не в состоянии оценить все вероятности будущего.

А так всё нормально, ЧЕ.

 
Martin Cheguevara:

Я постоянно применяю такие языки как Java, C#, MQL4, C++. зная это могу за пару недель освоить новый язык программирования такого же уровня естественно, так как assembler я осилил только в рамках Helloword на MASM32 и Meltdown для Linux))

мои самые любимые это конечно же Java,C++. все остальное так...развлекуха)

 
Martin Cheguevara:

Будущее на рынке включает в себя все - именно это и происходит)

Все просто)

Конкретное будущее в определенной точке в рамках текущей задачи увидеть невозможно.

Оценка ситуации на данный момент уже заложена в курс. А новые ситуации не известны.

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