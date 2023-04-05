От теории к практике - страница 1530
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Моя ТС в тестере не тестируется, только на реальном рынке. Поэтому вам показываю элементы только с демо рынка. Тестерным граалям не верю никогда. Мне не нужны никакие отчеты. Я ни перед кем не отчитываюсь.
Можете сигнал замониторить демо.
Вот интерсный вы человек. Постоянно ссылаетесь на на чьё то , мнение, чьи то учебники. А вы сами пробовали сами, что то создать? Показать, что умеете, чего достигли? Поделиться своим , а не чужим трудом.
Создать что-то можно только из чего-то. Из ничего получится только ничего.
Вы просто ленитесь постигать что-то новое и придумываете тому бессмысленные обоснования. В общем, болото - и сами не вылезаете и другим мешаете.
Typical day at "from theory to practice" thread:
-- ты не прав! у тебя нет грааля и не будет!
-- нет это не прав! что ты тут вообще забыл?
-- нет ты! двоечник!
-- ты ничего не понимаешь, салага!
-- нет это ты ничего не понимаешь!
-- иди учись!
-- иди сам учись!
а что, демо как то убеждет в надежности ТС?
а вот тестер ускоряет процесс тестирования, по крайней мере заранее правятся некие подводные камушки в работе алгоритма, которые с ходу и не заметишькак минимум подгонка риска - это реализуемо в тестере
Создать что-то можно только из чего-то. Из ничего получится только ничего.
Вы просто ленитесь постигать что-то новое и придумываете тому бессмысленные обоснования. В общем, болото - и сами не вылезаете и другим мешаете.
Моя ТС в тестере не тестируется, только на реальном рынке. Поэтому вам показываю элементы только с демо рынка. Тестерным граалям не верю никогда. Мне не нужны никакие отчеты. Я ни перед кем не отчитываюсь.
Мне не надо ничего подгонять. В тестере могу только смотреть места креш. Меня умиляют разговоры о тестировани в облаке неделями. Как прекрасно они изучат, как вела себя цена в прошлом. Всё пойду принимать лекарство. )))
четверг же сегодня, не пятница
;))))
Мне не надо ничего подгонять. В тестере могу только смотреть места креш. Меня умиляют разговоры о тестировани в облаке неделями. Как прекрасно они изучат, как вела себя цена в прошлом. Всё пойду принимать лекарство. )))
не из будущего же.
Аватар многое говорит о человеке и характеризут его. У вас на аватаре нос задран вверх)))
А, вспомнил - вы же с возбуждаемыми шариками)
А, вспомнил - вы же с возбуждаемыми шариками)