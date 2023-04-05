От теории к практике - страница 1530

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Uladzimir Izerski:
Моя ТС в тестере не тестируется, только на реальном рынке. Поэтому вам показываю элементы только с демо рынка. Тестерным граалям не верю никогда. Мне не нужны никакие отчеты. Я ни перед кем не отчитываюсь.

Можете сигнал замониторить демо.

 
Uladzimir Izerski:
Вот интерсный вы человек. Постоянно ссылаетесь на на чьё то , мнение, чьи то учебники. А вы сами пробовали сами, что то создать? Показать, что умеете, чего достигли? Поделиться своим , а не чужим трудом.

Создать что-то можно только из чего-то. Из ничего получится только ничего.

Вы просто ленитесь постигать что-то новое и придумываете тому бессмысленные обоснования. В общем, болото - и сами не вылезаете и другим мешаете. 

 

Typical day at "from theory to practice" thread:


-- ты не прав! у тебя нет грааля и не будет!

-- нет это не прав! что ты тут вообще забыл?

-- нет ты! двоечник!

-- ты ничего не понимаешь, салага!

-- нет это ты ничего не понимаешь!

-- иди учись!

-- иди сам учись!

 
Renat Akhtyamov:

а что, демо как то убеждет в надежности ТС?

а вот тестер ускоряет процесс тестирования, по крайней мере заранее правятся некие подводные камушки в работе алгоритма, которые с ходу и не заметишь

как минимум подгонка риска - это реализуемо в тестере
Мне не надо ничего подгонять. В тестере могу только смотреть места креш. Меня умиляют разговоры о тестировани в облаке неделями. Как прекрасно они изучат, как вела себя цена в прошлом. Всё пойду принимать лекарство. )))
 
Aleksey Nikolayev:

Создать что-то можно только из чего-то. Из ничего получится только ничего.

Вы просто ленитесь постигать что-то новое и придумываете тому бессмысленные обоснования. В общем, болото - и сами не вылезаете и другим мешаете. 

Аватар многое говорит о человеке и характеризут его. У вас на аватаре нос задран вверх)))
 
Uladzimir Izerski:
Моя ТС в тестере не тестируется, только на реальном рынке. Поэтому вам показываю элементы только с демо рынка. Тестерным граалям не верю никогда. Мне не нужны никакие отчеты. Я ни перед кем не отчитываюсь.
просто результаты советника за день ни о чем не говорят.
 
Uladzimir Izerski:
Мне не надо ничего подгонять. В тестере могу только смотреть места креш. Меня умиляют разговоры о тестировани в облаке неделями. Как прекрасно они изучат, как вела себя цена в прошлом. Всё пойду принимать лекарство. )))

четверг же сегодня, не пятница


;))))

 
Uladzimir Izerski:
Мне не надо ничего подгонять. В тестере могу только смотреть места креш. Меня умиляют разговоры о тестировани в облаке неделями. Как прекрасно они изучат, как вела себя цена в прошлом. Всё пойду принимать лекарство. )))
ну так ваш советник основан на дынных из прошлого.

не из будущего же.
 
Uladzimir Izerski:
Аватар многое говорит о человеке и характеризут его. У вас на аватаре нос задран вверх)))

А, вспомнил - вы же с возбуждаемыми шариками)

 
Aleksey Nikolayev:

А, вспомнил - вы же с возбуждаемыми шариками)

Всё. Мы его потеряли...
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