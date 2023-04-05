От теории к практике - страница 1490
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Продолжаю.
Так вот, остановимся на том, что рынок имеет свойство 50/50 случайности/неслучайности. Пусть это будет рабочая гипотеза.
Начиная эту ветку, мне казалось, что я легко справлюсь задачей - ведь достаточно преобразовать ВР к случайному процессу и воспользовавшись закономерностями СБ, а именно: постоянство дисперсии, вытекающее из уравнения Эйнштейна-Смолуховского, возвратность в точку начала отсчета в 66% случаев при двумерном СБ, сходимость суммы большого количества независимых случайных величин к распределению Гаусса и т.п., иметь профит.
Увы, это оказалось нерешаемой задачей. Никакие преобразования исходного ВР не позволяют привести его к чистому случайному процессу.
Поэтому, мне пришлось начать долгие и утомительные поиски КЛЮЧА случайности/неслучайности текущего состояния рынка. И это - правильный подход к делу.
Каждый трейдер должен знать - как именно он может заработать на рынке при идеальных для него условиях. Задача заработка на некой идеализированной модели - случайной или неслучайной - должна быть им безусловно решена.
Еще раз повторю - моя модель, это случайный процесс Орнштейна-Уленбека со свойством возврата к средней. На ней я умею зарабатывать.
Так вот, тяжелейшая, но выполнимая задача - в момент входа в сделку быть уверенным, что все условия этой модели выполнены. Для этой цели у меня в ТС есть аж 4 (четыре) ключа - параметры, оценивающие приближенность текущего состояния рынка к этой модели.
Результаты, стэйты, сигналы - все это с 1 сентября.
Сейчас же самое главное - у каждого трейдера должна быть модель, на которой он умеет зарабатывать и ключ, определяющий - удовлетворяет ли рынок здесь и сейчас этой модели.
Все.
что то видимо я пропустил....
а что там с прошлым депозитом в 100$ - были некие скрины, потом ап и даже намека нет об успешнейшей торговле и "рваных карманах" и "походах на завод"
это «Элементарно, Ватсон!» (С) - используйте стоплоссы и Вы сразу все увидите
это «Элементарно, Ватсон!» (С) - используйте тестер стратегий МТ4 /МТ5
Из твоих постов, приятель, сразу видно, что ты ни на чем не умеешь зарабатывать - хоть на ОУ, хоть на семечках. Увы...
И вопрос - почему я должен тебе показывать свои стэйты? Даже если у меня вообще ничего нет - я что, не имею права теоретизировать?
Ведь, по сути, Асауленко прав - никто никого здесь не принуждает к следованию тем или иным стратегиям и стэйты никого не должны волновать.
Самое тупое, что можно здесь услышать: "Покажи стэйт и только после этого рассуждай". Т.е. человек, условно делающий +50% в месяц, должен вдруг здесь рассказывать всю подноготную как на исповеди? Так что ли? Глупее ситуации представить себе невозможно.
Кстати, не исключаю, что с 1 сентября открою сигнал, а 1 октября закрою, ведь при успешной торговле какие-то сигналы совсем ни к чему.
66% возврата? Ок. А депозита хватит что бы дождаться возврата всех входов в рынок?
Мне уже ни к чему что-то тренировать, дружище. С 1 сентября - пан или пропал. Понаблюдаем вместе.
Из твоих постов, приятель, сразу видно, что ты ни на чем не умеешь зарабатывать - хоть на ОУ, хоть на семечках. Увы...
И вопрос - почему я должен тебе показывать свои стэйты? Даже если у меня вообще ничего нет - я что, не имею права теоретизировать?
Ведь, по сути, Асауленко прав - никто никого здесь не принуждает к следованию тем или иным стратегиям и стэйты никого не должны волновать.
Самое тупое, что можно здесь услышать: "Покажи стэйт и только после этого рассуждай". Т.е. человек, условно делающий +50% в месяц, должен вдруг здесь рассказывать всю подноготную как на исповеди? Так что ли? Глупее ситуации представить себе невозможно.
Кстати, не исключаю, что с 1 сентября открою сигнал, а 1 октября закрою, ведь при успешной торговле какие-то сигналы совсем ни к чему.
ну я как бы ищу и проверяю, приятель! ты же треплешь языком о неких маннах небесных и не более... так - по приятельски! )))
ЗЫ: покажи стейт или замониторь сигнал, это разумный вопрос, ибо фантазеры, да жулики на каждом шагу ;)
Мне уже ни к чему что-то тренировать, дружище. С 1 сентября - пан или пропал. Понаблюдаем вместе.
ну я как бы ищу и проверяю приятель! ты же треплешь языком о неких маннах небесных и не более... так - по приятельски! )))
Ну, если ищешь - расскажи, покажи что-нибудь.
Даже, если полностью не читать мои посты, то начинающие трейдеры хотя бы увидят мою фразу : "Никакие преобразования исходного ВР не позволяют свести его к чистому случайному процессу". Это проверено на десятках моих исследований и сразу дают новичкам возможность (только дают возможность, а не принуждают!) не идти по этому пути, не тратить время.
Приведи такие же обоснованные выводы и люди и без твоих стэйтов будут тебе благодарны.
Ну, если ищешь - расскажи, покажи что-нибудь.
Даже, если полностью не читать мои посты, то начинающие трейдеры хотя бы увидят мою фразу : "Никакие преобразования исходного ВР не позволяют свести его к чистому случайному процессу". Это проверено на десятках моих исследований и сразу дают новичкам возможность (только дают возможность, а не принуждают!) не идти по этому пути, не тратить время.
Приведи такие же обоснованные выводы и люди и без твоих стэйтов будут тебе благодарны.
Ну, если ищешь - расскажи, покажи что-нибудь.
Даже, если полностью не читать мои посты, то начинающие трейдеры хотя бы увидят мою фразу : "Никакие преобразования исходного ВР не позволяют свести его к чистому случайному процессу". Это проверено на десятках моих исследований и сразу дают новичкам возможность (только дают возможность, а не принуждают!) не идти по этому пути, не тратить время.
Приведи такие же обоснованные выводы и люди и без твоих стэйтов будут тебе благодарны.
Именно это я говорил тебе в самом начале твоего пути. Помнишь? Но ты не послушал, и тебе надо было пройти этот путь, чтобы убедиться в этом. И именно самому убедиться, а не просто принять на веру.
Но вместе с тем, я уверен, что проведя десятки исследований в этом направлении, ты для себя не потратил время зря. И, помимо основного вывода, получил еще и множество побочных -- знаний, умений, и, конечно, понимания.
Ну, если ищешь - расскажи, покажи что-нибудь.
показать? - что? графики в тестере? - обычная игра с ММ позволяет вытянуть в плюс многие стратегии, пройдено не интересно, бахвальством, самовлюбленностью и пиаром не занимаюсь
Ну, если ищешь - расскажи, покажи что-нибудь.
Даже, если полностью не читать мои посты, то начинающие трейдеры хотя бы увидят мою фразу : "Никакие преобразования исходного ВР не позволяют свести его к чистому случайному процессу". Это проверено на десятках моих исследований и сразу дают новичкам возможность (только дают возможность, а не принуждают!) не идти по этому пути, не тратить время.
смешно! ну вот ты с умным видом искал черную кошку в темной комнате, а теперь пытаешься выдать это за результат?
случайные процессы не имеют трендовой составляющей, а она есть на рынках! - случайно ее появление во времени, тут вот и беда, мы не знаем важность новостного фона для рынка, поток новостей постоянный, а вот как воспримет рынок эту новость... и самое главное когда? (инсайд никто не отменял!)
все что можно применить из мат.аппарата к фин.ВР - это инерционность рынка, то что быстро "улетело", все равно вернется, и даже тут эта черта рынка ну ни как не имеет свойства случайности!
ЗЫ: время да, случайно на рынках, любые настройки ЗигЗага не будут иметь повторов по оси времени, даже вне зависимости от ТФ - вот тут вот полная случайность, а цены... ну не случайны они, есть регуляторы, есть процентные ставки, есть опять же тренды...ладно, торгуй на свои сто баксов, может под счастливой звездой родился. подфартит, а будешь верить, что нашел формулЕ ))))
Нетути полного хаоса, Макс.
Я уже устал графики показывать, но продемонстрирую еще раз.
Пара AUDCHF на прошедшей неделе:
Смотри внимательно. Вход в сделку - зеленый кружок, выход - красный. По порядку, слева направо.
В случае случайного процесса имеем 2 сделки в плюс. Их нам дает индикатор Колдуна (снизу), который легко справляется с СБ.
А вот 3 вход в сделку - индикатор не справился. Неудачный, плохой вход. Нет таких движений (выделено синим прямоугольником) в случайных процессах! Нет, не было и не будет.
Это явное трендовое, детерминированное движение.
Так вот весь фокус именно в том и состоит - уметь различать фазы рынка: случайные и закономерные. И зарабатывать на этом.