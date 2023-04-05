От теории к практике - страница 1492

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Aлександр Антошкин:
Я тебе атвичаю я так в мемуарах читал, там ещё был эпизод

собственного сочинения? Это - великие мемуары, не сомневаюсь ни секунды.

 

Чё-то взял и еще раз посмотрел на Laplace motion:

Вверху - случайный процесс

Внизу - асимметрия распределения приращений в динамике. Можно мысленно представить как искажается плотность вероятности с течением времени.

Но, это - теоретический график, а реальный ВР потом, как-нибудь, посмотрим.

 
Alexander_K:

Чё-то взял и еще раз посмотрел на Laplace motion:

Вверху - случайный процесс

Внизу - асимметрия распределения приращений в динамике. Можно мысленно представить как искажается плотность вероятности с течением времени.

Но, это - теоретический график, а реальный ВР потом, как-нибудь, посмотрим.

Ты получил нижний график из настоящего рыночного графика ?

 
Alexander_K:

Чё-то взял и еще раз посмотрел на Laplace motion:

Вверху - случайный процесс

Внизу - асимметрия распределения приращений в динамике. Можно мысленно представить как искажается плотность вероятности с течением времени.

Но, это - теоретический график, а реальный ВР потом, как-нибудь, посмотрим.

ну да. машка идет под графиком - асимметрия положительная, потому что все отклонения положительные
машка идет над графиком - асимметрия отрицательная, потому что все отклонения отрицательные.
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Ты получил нижний график из настоящего рыночного графика ?

Не, это искусственный случайный процесс - Laplace motion. Асимметрия считается по Пирсону для объема выборки = 10.000

Хочу сравнить с реальным ВР - должны быть визуальные отличия. Если их не будет, признАю, что ВР - это СБ, только какое-то странное...

 
Alexander_K:

собственного сочинения? Это - великие мемуары, не сомневаюсь ни секунды.

Нужено фильтер на флет Балмера написать

 Brain training его использует  но тут реально без бутылки не разберёшься

 
Alexander_K:

И вопрос - почему я должен тебе показывать свои стэйты? Даже если у меня вообще ничего нет - я что, не имею права теоретизировать?

Теоретизировать вы можете, вот верить вам мы не имеем права)
 
Alexander_K:

Даже, если полностью не читать мои посты, то начинающие трейдеры хотя бы увидят мою фразу : "Никакие преобразования исходного ВР не позволяют свести его к чистому случайному процессу". Это проверено на десятках моих исследований и сразу дают новичкам возможность (только дают возможность, а не принуждают!) не идти по этому пути, не тратить время.

Приведи такие же обоснованные выводы и люди и без твоих стэйтов будут тебе благодарны.

Чистый случайный процесс (СБ) - это эталон, сферический конь в вакууме. Зарабатывать на нем невозможно, поэтому не имеет смысла сводить что-либо к нему.
Вы с какими-то ветряными мельницами сражаетесь, непонятно за что здесь надо быть благодарным.
 
secret:
Чистый случайный процесс (СБ) - это эталон, сферический конь в вакууме. Зарабатывать на нем невозможно, поэтому не имеет смысла сводить что-либо к нему.
Вы с какими-то ветряными мельницами сражаетесь, непонятно за что здесь надо быть благодарным.
Как раз таки на СБ и можно заработать))
 
multiplicator:
что-то давно не обновлял скрин с профиля)
Торги на паузе. Переезд на МТ5 и других брокеров. Предыдущий брокер включил проскальзывание)
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