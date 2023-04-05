От теории к практике - страница 1438
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Блин, я уже 100 раз повторял, что моя ТС написана на ВисСиме, там нет тестера и я работаю на свой страх и риск чисто на теории.
Если бы кто-то быстро проверил алгоритм Колдуна, то я бы, конечно, его также подключил.
Видно, не судьба...
да чо ты заливаешь?
на сигнале у тебя написано было - алготрейдинг 100%
да чо ты заливаешь?
на сигнале у тебя написано было - алготрейдинг 100%
??? Ну и? ТС торгует на автомате, а тестера нетути. И чё?
Иди спи, Рена.
??? Ну и? ТС торгует на автомате, а тестера нетути. И чё?
Иди спи, Рена.
ну раз на автомате, тогда зачем просишь кого то написать?а наблюдать за работой своей системы могу, программу писать - это не получится, по кр. мере сегодня
ну раз на автомате, тогда зачем просишь кого то написать?а наблюдать за работой своей системы могу, программу писать - это не получится, по кр. мере сегодня
:))) Ты трейдер или чекист? Не пойму я что-то...
Я просил быстро, до завтра. У меня на создание своего тестера в ВисСиме может год уйти.
Ладно, проехали...
:))) Ты трейдер или чекист? Не пойму я что-то...
Я просил быстро, до завтра. У меня на создание своего тестера в ВисСиме может год уйти.
Ладно, проехали...
многие говорят что Шерлок
но я не чекист
логика просто
еще раз говорю - нанеси сигналы на график
если получишь хотя бы один селл ниже следующего бай, то это явный признак недоработки ТС
следующая проблем`са которую надо порешать - точка разворота
так что не торопись вкладываться, работы исчо много
Господа!!!
Женя молчит... А мне, край кричи, нужны результаты тестирования на различных валютных парах.
Подожди. Я же не всё время у монитора сижу. Сейчас только пришел.
Вот. Может я там что-то не правильно рассчитал. Кину в ЛС эксперта для тестов.
Вот. Может я там что-то не правильно рассчитал. Кину в ЛС эксперта для тестов.
А график можно посмотреть? Это за этот год? А на любой другой паре, к примеру GBPUSD? Дисперсию пересчитал?
Мне некогда тестировать - ТС работает на реале, комп занят, собираюсь в командировку. Поэтому засуетился...
А график можно посмотреть? Это за этот год? А на любой другой паре, к примеру GBPUSD? Дисперсию пересчитал?
Мне некогда тестировать - ТС работает на реале, комп занят, собираюсь в командировку. Поэтому засуетился...
На GBPUSD график ещё хуже. Считал по дисперсии что в ЛС. Правда может я СКО посчитал не верно , не знаю. Я в ЛС выложил открытый код там все понятно.
На GBPUSD график ещё хуже. Считал по дисперсии что в ЛС. Правда может я СКО посчитал не верно , не знаю. Я в ЛС выложил открытый код там все понятно.
Быть того не может!!!
У меня на тесте, который сделал в Экселе, за декабрь 2018 - апрель 2019 из 12 сделок положительных 10, отрицательных 2. Общая прибыль = 300 пунктов! Что-то не то делаешь...
Правда, я все-таки работаю не с OPEN M1, а со своими прореженными данными... Но, такой разницы не может быть.