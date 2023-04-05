От теории к практике - страница 1438

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Alexander_K:

Блин, я уже 100 раз повторял, что моя ТС написана на ВисСиме, там нет тестера и я работаю на свой страх и риск чисто на теории.

Если бы кто-то быстро проверил алгоритм Колдуна, то я бы, конечно, его также подключил.

Видно, не судьба...

да чо ты заливаешь?

на сигнале у тебя написано было - алготрейдинг 100%

 
Renat Akhtyamov:

да чо ты заливаешь?

на сигнале у тебя написано было - алготрейдинг 100%

??? Ну и? ТС торгует на автомате, а тестера нетути. И чё?

Иди спи, Рена.

 
Alexander_K:

??? Ну и? ТС торгует на автомате, а тестера нетути. И чё?

Иди спи, Рена.

ну раз на автомате, тогда зачем просишь кого то написать?

а наблюдать за работой своей системы могу, программу писать - это не получится, по кр. мере сегодня
 
Renat Akhtyamov:

ну раз на автомате, тогда зачем просишь кого то написать?

а наблюдать за работой своей системы могу, программу писать - это не получится, по кр. мере сегодня

:))) Ты трейдер или чекист? Не пойму я что-то...

Я просил быстро, до завтра. У меня на создание своего тестера в ВисСиме может год уйти.

Ладно, проехали...

 
Alexander_K:

:))) Ты трейдер или чекист? Не пойму я что-то...

Я просил быстро, до завтра. У меня на создание своего тестера в ВисСиме может год уйти.

Ладно, проехали...

многие говорят что Шерлок

но я не чекист

логика просто

еще раз говорю - нанеси сигналы на график

если получишь хотя бы один селл ниже следующего бай, то это явный признак недоработки ТС

следующая проблем`са которую надо порешать - точка разворота

так что не торопись вкладываться, работы исчо много

 
Alexander_K:

Господа!!!

Женя молчит... А мне, край кричи, нужны результаты тестирования на различных валютных парах.



Подожди. Я же не всё время у монитора сижу. Сейчас только пришел.

 


Вот. Может я там что-то не правильно рассчитал.  Кину в ЛС эксперта для тестов.

 
Evgeniy Chumakov:


Вот. Может я там что-то не правильно рассчитал.  Кину в ЛС эксперта для тестов.

А график можно посмотреть? Это за этот год? А на любой другой паре, к примеру GBPUSD? Дисперсию пересчитал?

Мне некогда тестировать - ТС работает на реале, комп занят, собираюсь в командировку. Поэтому засуетился...

 
Alexander_K:

А график можно посмотреть? Это за этот год? А на любой другой паре, к примеру GBPUSD? Дисперсию пересчитал?

Мне некогда тестировать - ТС работает на реале, комп занят, собираюсь в командировку. Поэтому засуетился...


На GBPUSD график ещё хуже. Считал по дисперсии что в ЛС.  Правда может я СКО посчитал не верно , не знаю.  Я в ЛС выложил открытый код там все понятно.

 
Evgeniy Chumakov:


На GBPUSD график ещё хуже. Считал по дисперсии что в ЛС.  Правда может я СКО посчитал не верно , не знаю.  Я в ЛС выложил открытый код там все понятно.

Быть того не может!!!

У меня на тесте, который сделал в Экселе, за декабрь 2018 - апрель 2019 из 12 сделок положительных 10, отрицательных 2. Общая прибыль = 300 пунктов! Что-то не то делаешь...

Правда, я все-таки работаю не с OPEN M1, а со своими прореженными данными... Но, такой разницы не может быть.

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