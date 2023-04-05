От теории к практике - страница 1441
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На рисунке сверху цена + Болинжер периодом 20 минут.
Снизу графика спрос на валюту в процентах (Синий - EUR, Красный - USD) тоже периодом 20 минут.
Никаких закономерностей не вижу. Кто видит что-то интересное напишите.
Что вижу. Спрос на EUR не растет, спрос на USD падает. Следовательно, пара упадет туда, откуда поднялась.
Вот еще пример
"За уши притянуто", конечно)
На рисунке сверху цена + Болинжер периодом 20 минут.
Снизу графика спрос на валюту в процентах (Синий - EUR, Красный - USD) тоже периодом 20 минут.
Никаких закономерностей не вижу. Кто видит что-то интересное напишите.
Правильно спрос должен выглядеть так.
Сиреневая -EUR
Зеленая -USD
Разница с отставанием - гладкая гистограмма.
Что, всем всё понятно?
Хоть один вопрос задайте))
Хоть, почему гистограмма синяя, а не красная))
Что, всем всё понятно?
Хоть один вопрос задайте))
Хоть, почему гистограмма синяя, а не красная))
А что мы должны понять? Правильно или неправильно нарисовано?
Что, всем всё понятно?
Хоть один вопрос задайте))
Хоть, почему гистограмма синяя, а не красная))
Мы должны задавать вопрос по кластерному индюку, которому в обед 15 лет?
Давай уже хотя бы облака Ишимоку обсудим.. классика, как ни как))
а где же по 30% в день, с просадкой ноль?
в очередной раз убеждаюсь, что постам на форуме нельзя верить.
пока нет нормального мониторинга с доказательствами - всю информацию на форуме, по умолчанию, считать недостоверной.
что-то сигнал с названием "формулЕ" ушел в просадку.
а где же по 30% в день, с просадкой ноль?
в очередной раз убеждаюсь, что постам на форуме нельзя верить.
пока нет нормального мониторинга с доказательствами - всю информацию на форуме, по умолчанию, считать недостоверной.
И Renat пропал, некогда постить, наверно новую формулЕ изобретает.)