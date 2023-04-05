От теории к практике - страница 1441

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На рисунке сверху цена + Болинжер периодом 20 минут.

Снизу графика спрос на валюту в процентах (Синий - EUR, Красный - USD) тоже периодом 20 минут.


Никаких закономерностей не вижу.  Кто видит что-то интересное напишите.

[Удален]  

Что вижу. Спрос на EUR не растет, спрос на USD падает. Следовательно, пара упадет туда, откуда поднялась.

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Вот еще пример


[Удален]  

"За уши притянуто", конечно)


 
Evgeniy Chumakov:


На рисунке сверху цена + Болинжер периодом 20 минут.

Снизу графика спрос на валюту в процентах (Синий - EUR, Красный - USD) тоже периодом 20 минут.


Никаких закономерностей не вижу.  Кто видит что-то интересное напишите.

Правильно спрос должен выглядеть так.

Сиреневая -EUR

Зеленая -USD

Разница с отставанием - гладкая гистограмма.

EURUSDM1

 

Что, всем всё понятно?

Хоть один вопрос задайте))

Хоть, почему гистограмма синяя, а не красная))

 
Uladzimir Izerski:

Что, всем всё понятно?

Хоть один вопрос задайте))

Хоть, почему гистограмма синяя, а не красная))

А что мы должны понять? Правильно или неправильно нарисовано? 

 
Uladzimir Izerski:

Что, всем всё понятно?

Хоть один вопрос задайте))

Хоть, почему гистограмма синяя, а не красная))

Мы должны задавать вопрос по кластерному индюку, которому в обед 15 лет?

Давай уже хотя бы облака Ишимоку обсудим.. классика, как ни как))

 
что-то сигнал с названием "формулЕ" ушел в просадку.

а где же по 30% в день, с просадкой ноль?

в очередной раз убеждаюсь, что постам на форуме нельзя верить.

пока нет нормального мониторинга с доказательствами - всю информацию на форуме, по умолчанию, считать недостоверной.
 
multiplicator:
что-то сигнал с названием "формулЕ" ушел в просадку.

а где же по 30% в день, с просадкой ноль?

в очередной раз убеждаюсь, что постам на форуме нельзя верить.

пока нет нормального мониторинга с доказательствами - всю информацию на форуме, по умолчанию, считать недостоверной.

И Renat пропал, некогда постить, наверно новую формулЕ изобретает.)

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