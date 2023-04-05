От теории к практике - страница 1439
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Господа!!!
Женя молчит... А мне, край кричи, нужны результаты тестирования на различных валютных парах.
Кто-нить здесь умеет быстро лабать советники, и знает что такое СКО?
Я готов еще раз повторить алгоритм Колдуна.
Это не мой алгоритм, от автора получено разрешение на его публикацию и если он приносит прибыль, то пусть пользуются все.
Моя личная просьба - результаты тестирования мне нужны к завтрашнему дню.
мне пофиг у меня времени до фига я от нех делать даже роботов чужих переделываю) так из прикола) че надо Саш? СКО у меня уже готовый есть)только давай без ... эмм ... "странных"мыслей пожалуйста по существу без всякой фигни)
мне
мне пофиг у меня времени до фига я от нех делать даже роботов чужих переделываю) так из прикола) че надо Саш? СКО у меня уже готовый есть)только давай без ... эмм ... "странных"мыслей пожалуйста по существу без всякой фигни)
Для GBPUSD, за декабрь 2018 - март 2019 включительно, должен получиться такой график:
Должно быть 12 сделок. 10 в плюс, 2 - в минус. Общая прибыль 300 пунктов.
Если не получается, значит, что-то не так делаешь. Либо все дело в моих данных - у меня все-таки не OPEN M1, а свои прореженные данные.
Больше, чем на GBPUSD сделать не успеваю...
Нужны тесты на других парах и за бОльший срок. Спасибо!
Для GBPUSD, за декабрь 2018 - март 2019 включительно, должен получиться такой график:
Должно быть 12 сделок. 10 в плюс, 2 - в минус. Общая прибыль 300 пунктов.
Если не получается, значит, что-то не так делаешь. Либо все дело в моих данных - у меня все-таки не OPEN M1, а свои прореженные данные.
вобщем почитал про преславутое СКО
у колдуна более правильный график с точки зрения статистики
красная и синяя у него более ровные, соответственно он берет окошечко для наблюдения по боле чем ты, подозреваю, что он всовывает в формулы статистики почти всю историю, это чтобы распределение было более менее приближено к нормальномуу Вас сударь данных для оценки маловасто, как я понял
вобщем почитал про преславутое СКО
у колдуна более правильный график с точки зрения статистики
красная и синяя у него более ровные, соответственно он берет окошечко для наблюдения по боле чем ты, подозреваю, что он всовывает в формулы статистики почти всю историю, это чтобы распределение было более менее приближено к нормальномуу Вас сударь данных для оценки маловасто, как я понял
Ты же спишь, не? :)))
Ты же спишь, не? :)))
уснешь тут с вами
я не могу мимо проходить тех вещей, про которые хором трещат минимум два человека, причем таких, у которых в голове мозги есть
вобщем почитал про преславутое СКО
у колдуна более правильный график с точки зрения статистики
красная и синяя у него более ровные, соответственно он берет окошечко для наблюдения по боле чем ты, подозреваю, что он всовывает в формулы статистики почти всю историю, это чтобы распределение было более менее приближено к нормальномуу Вас сударь данных для оценки маловасто, как я понял
У него либо окошко поболее, либо в окне =сутки или неделя работает с тиками.
У него либо окошко поболее, либо в окне =сутки или неделя работает с тиками.
невооруженным глазом взгляд на статистику:
тики за день = большое число
при расчете отклонения делятся на количество = мало
вывод: мы не видим большие, ну и плюсом они отбрасываются за 3-мя сигмами
ну я как бы тока прочитал, возможно что это всего лишь предположение...
Кто хорошо шарит в кодинге на мт4 ?
Нужно заставить работать на последнем билде мт4 интересный советник.
В личку
:))) Ты трейдер или чекист? Не пойму я что-то...
Я просил быстро, до завтра. У меня на создание своего тестера в ВисСиме может год уйти.
Ладно, проехали...
ВисСим и прочие RAD игрушки - довольно скользкая дорожка, тоже касается современных тенденций с python\R и их 100500 библами, всё такое вылизано до блеска и лоска на презентационных, бесполезных примерах, где чото комплексное мутится в 3 строчки, а чего не написали на С++ и не обернули в готовый класс с красивыми методами, там не дать не взять пипец, в лучшем случае, если вообще реализуемо. RAD хорош когда в нём ЛЕГКО можно впаять свои "кубики" на нормальном С-подобном языке, если этого нет или это очень геморно, то ничем хорошим это не обернётся. Так что собирайтесь духом и учите С++, тогда напишите тестер за пару часов, который будет прогонять стратегии на годах тиков за секунды.