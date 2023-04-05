От теории к практике - страница 1439

Новый комментарий
 
мне
Alexander_K:

Господа!!!

Женя молчит... А мне, край кричи, нужны результаты тестирования на различных валютных парах.

Кто-нить здесь умеет быстро лабать советники, и знает что такое СКО?

Я готов еще раз повторить алгоритм Колдуна.

Это не мой алгоритм, от автора получено разрешение на его публикацию и если он приносит прибыль, то пусть пользуются все.

Моя личная просьба - результаты тестирования мне нужны к завтрашнему дню.

 мне пофиг у меня времени до фига я от нех делать даже роботов чужих переделываю) так из прикола) че надо Саш? СКО у меня уже готовый есть)

только давай без ... эмм ... "странных"мыслей пожалуйста по существу без всякой фигни)
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
мне

 мне пофиг у меня времени до фига я от нех делать даже роботов чужих переделываю) так из прикола) че надо Саш? СКО у меня уже готовый есть)

только давай без ... эмм ... "странных"мыслей пожалуйста по существу без всякой фигни)

Для GBPUSD, за декабрь 2018 - март 2019 включительно, должен получиться такой график:

Должно быть 12 сделок. 10 в плюс, 2 - в минус. Общая прибыль 300 пунктов.

Если не получается, значит, что-то не так делаешь. Либо все дело в моих данных - у меня все-таки не OPEN M1, а свои прореженные данные.

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Больше, чем на GBPUSD сделать не успеваю...

Нужны тесты на других парах и за бОльший срок. Спасибо!

 
Alexander_K:

Для GBPUSD, за декабрь 2018 - март 2019 включительно, должен получиться такой график:

Должно быть 12 сделок. 10 в плюс, 2 - в минус. Общая прибыль 300 пунктов.

Если не получается, значит, что-то не так делаешь. Либо все дело в моих данных - у меня все-таки не OPEN M1, а свои прореженные данные.

вобщем почитал про преславутое СКО

у колдуна более правильный график с точки зрения статистики

красная и синяя у него более ровные, соответственно он берет окошечко для наблюдения по боле чем ты, подозреваю, что он всовывает в формулы статистики почти всю историю, это чтобы распределение было более менее приближено к нормальному

у Вас сударь данных для оценки маловасто, как я понял
 
Renat Akhtyamov:

вобщем почитал про преславутое СКО

у колдуна более правильный график с точки зрения статистики

красная и синяя у него более ровные, соответственно он берет окошечко для наблюдения по боле чем ты, подозреваю, что он всовывает в формулы статистики почти всю историю, это чтобы распределение было более менее приближено к нормальному

у Вас сударь данных для оценки маловасто, как я понял

Ты же спишь, не? :)))

 
Alexander_K:

Ты же спишь, не? :)))

уснешь тут с вами

я не могу мимо проходить тех вещей, про которые хором трещат минимум два человека, причем таких, у которых в голове мозги есть

 
Renat Akhtyamov:

вобщем почитал про преславутое СКО

у колдуна более правильный график с точки зрения статистики

красная и синяя у него более ровные, соответственно он берет окошечко для наблюдения по боле чем ты, подозреваю, что он всовывает в формулы статистики почти всю историю, это чтобы распределение было более менее приближено к нормальному

у Вас сударь данных для оценки маловасто, как я понял

У него либо окошко поболее, либо в окне =сутки или неделя работает с тиками.

 
Alexander_K:

У него либо окошко поболее, либо в окне =сутки или неделя работает с тиками.

невооруженным глазом взгляд на статистику:

тики за день = большое число

при расчете отклонения делятся на количество = мало

вывод: мы не видим большие, ну и плюсом они отбрасываются за 3-мя сигмами

ну я как бы тока прочитал, возможно что это всего лишь предположение...

 

Кто хорошо шарит в кодинге на мт4 ?

Нужно заставить работать на последнем билде мт4 интересный советник.

В личку

 
Alexander_K:

:))) Ты трейдер или чекист? Не пойму я что-то...

Я просил быстро, до завтра. У меня на создание своего тестера в ВисСиме может год уйти.

Ладно, проехали...

ВисСим и прочие RAD игрушки - довольно скользкая дорожка, тоже касается современных тенденций с python\R и их 100500 библами, всё такое вылизано до блеска и лоска на презентационных, бесполезных примерах, где чото комплексное мутится в 3 строчки, а чего не написали на С++ и не обернули в готовый класс с красивыми методами, там не дать не взять пипец, в лучшем случае, если вообще реализуемо. RAD хорош когда в нём ЛЕГКО можно впаять свои "кубики" на нормальном С-подобном языке, если этого нет или это очень геморно, то ничем хорошим это не обернётся. Так что собирайтесь духом и учите С++, тогда напишите тестер за пару часов, который будет прогонять стратегии на годах тиков за секунды.

1...143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446...1981
Новый комментарий