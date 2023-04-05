От теории к практике - страница 1449

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Renat Akhtyamov:
Самое трудное создать прогу, которая будет работать годами. Секрет прост - она должна работать вопреки логики

ну вот давай прикинем... есть флэт, а есть тренд.

невозможно заработать работая только по тренду или только по флету.

по последним своим разработкам я понял что есть момент "сноса" цены.

грубо говоря сила "встроенная" в случайный процесс.

НО ЭТО НЕ ТРЕНД. ЭТО просто сила ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ дающая о себе знать, все остальное же случайное блуждание.

одновременно работать с одним и другим можно только в одном случае - не торговать.

так как границ отделяющих одно от другого просто нет.

я по крайней мере не смог придумать как соединить несоединимое - систему прекрасно работающую на флэт:

и систему прекрасно работающую по тренду:


это просто две абсолютно противоположные по принципу системы. 

даже это не особо помогает:

Тебе такая картинка должна быть знакома=)


тут действительно нужно сделать что-то типа перевертыша: систему которая меняет условия торговли с флэта на тренд  и обратно ...

логикой, как и ее отсутствием конечно тут не особо много добьешься.
 
Renat Akhtyamov:
Самое трудное создать прогу, которая будет работать годами. Секрет прост - она должна работать вопреки логики
Наоборот - она должна работать исключительно просто и логично (соответствовать происходящему процессу)!
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

ну вот давай прикинем... есть флэт, а есть тренд.

невозможно заработать работая только по тренду или только по флету.

по последним своим разработкам я понял что есть момент "сноса" цены.

грубо говоря сила "встроенная" в случайный процесс.

НО ЭТО НЕ ТРЕНД. ЭТО просто сила ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ дающая о себе знать, все остальное же случайное блуждание.

одновременно работать с одним и другим можно только в одном случае - не торговать.

так как границ отделяющих одно от другого просто нет.

я по крайней мере не смог придумать как соединить несоединимое - систему прекрасно работающую на флэт:

и систему прекрасно работающую по тренду:


это просто две абсолютно противоположные по принципу системы. 

даже это не особо помогает:

Тебе такая картинка должна быть знакома=)


тут действительно нужно сделать что-то типа перевертыша: систему которая меняет условия торговли с флэта на тренд  и обратно ...

логикой, как и ее отсутствием конечно тут не особо много добьешься.

картинка мне такая знакома до боли

я не раз говорил, что если точнейше определить - куда идет цена, то не факт что всё будет хорошо

появляется новая проблема

именно в этом перец

но решаема

банально просто решаема:

выключаем свой мозг, отключаем логику, пробуем

и опа - эврика

 
Renat Akhtyamov:

картинка мне такая знакома до боли

я не раз говорил, что если точнейше определить - куда идет цена, то не факт что всё будет хорошо

появляется новая проблема

именно в этом перец

но решаема

банально просто решаема:

выключаем свой мозг, отключаем логику, пробуем

и опа - эврика

Для непонятливых. Чтобы выключить мозг, достаточно выпить стакан водки и принять таблетку демидрола.)))

 

Его имя формуЛЕ   Вот подходящая морда,вашего друга 

По имени  формуЛЕ.

Его надо поместить сначала на график.

Сможете?

И остальные

М Д Х т Т

 
Aлександр Антошкин:

  Вот подходящая морда,вашего друга 

По имени  формуЛЕ.

Его надо поместить сначала на график.

Сможете?

И остальные

т

ФормулЕ не сдам

;)

 

Диллер валютного рынка.  - он внутридневной Трейдер, крупный участник рынка.(Д)

Хеджеры валютного рынка. — он же среднесрочник, крупный участник рынка.(Х).


Управляющие.- серьезные человеки, крупные участники рынка.(У)

Т— это Вы — трейдеры))) — много разных человеков, тоже участники рынка.

 

О

Ф )-это его формула

 
Aлександр Антошкин:

 )-это его формула

даже не рядом

правда я на стрелочки смотрел

если глянуть на картинку Чегевары и заменить квадратики на стрелочки

это будет то самое, почти...

на Вашем же рисунке пропущена туча сигналов и он мягко говоря тормозит/отстает

однако и у Чегевары тоже пока еще не готово

флет - это два сигнала - покупка и продажа

 
Renat Akhtyamov:

однако и у Чегевары тоже пока еще не готово

флет - это два сигнала - покупка и продажа

интересно, а это как отключить логику?))

на самом деле:

вот первичный сигнал

а далее я просто его фильтрую:

и еще

это просто очень эффективный не тормозящий анализ...сам знаешь как он строится=)

ща попробую замутить сигнал...посмотрим что получится...построю робота..прогоню на тестере..хотя бы) а то что говорить впустую)

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