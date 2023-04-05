От теории к практике - страница 1449
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Самое трудное создать прогу, которая будет работать годами. Секрет прост - она должна работать вопреки логики
ну вот давай прикинем... есть флэт, а есть тренд.
невозможно заработать работая только по тренду или только по флету.
по последним своим разработкам я понял что есть момент "сноса" цены.
грубо говоря сила "встроенная" в случайный процесс.
НО ЭТО НЕ ТРЕНД. ЭТО просто сила ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ дающая о себе знать, все остальное же случайное блуждание.
одновременно работать с одним и другим можно только в одном случае - не торговать.
так как границ отделяющих одно от другого просто нет.
я по крайней мере не смог придумать как соединить несоединимое - систему прекрасно работающую на флэт:
и систему прекрасно работающую по тренду:
это просто две абсолютно противоположные по принципу системы.
даже это не особо помогает:
Тебе такая картинка должна быть знакома=)
тут действительно нужно сделать что-то типа перевертыша: систему которая меняет условия торговли с флэта на тренд и обратно ...логикой, как и ее отсутствием конечно тут не особо много добьешься.
Самое трудное создать прогу, которая будет работать годами. Секрет прост - она должна работать вопреки логики
ну вот давай прикинем... есть флэт, а есть тренд.
невозможно заработать работая только по тренду или только по флету.
по последним своим разработкам я понял что есть момент "сноса" цены.
грубо говоря сила "встроенная" в случайный процесс.
НО ЭТО НЕ ТРЕНД. ЭТО просто сила ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ дающая о себе знать, все остальное же случайное блуждание.
одновременно работать с одним и другим можно только в одном случае - не торговать.
так как границ отделяющих одно от другого просто нет.
я по крайней мере не смог придумать как соединить несоединимое - систему прекрасно работающую на флэт:
и систему прекрасно работающую по тренду:
это просто две абсолютно противоположные по принципу системы.
даже это не особо помогает:
Тебе такая картинка должна быть знакома=)
тут действительно нужно сделать что-то типа перевертыша: систему которая меняет условия торговли с флэта на тренд и обратно ...логикой, как и ее отсутствием конечно тут не особо много добьешься.
картинка мне такая знакома до боли
я не раз говорил, что если точнейше определить - куда идет цена, то не факт что всё будет хорошо
появляется новая проблема
именно в этом перец
но решаема
банально просто решаема:
выключаем свой мозг, отключаем логику, пробуем
и опа - эврика
картинка мне такая знакома до боли
я не раз говорил, что если точнейше определить - куда идет цена, то не факт что всё будет хорошо
появляется новая проблема
именно в этом перец
но решаема
банально просто решаема:
выключаем свой мозг, отключаем логику, пробуем
и опа - эврика
Для непонятливых. Чтобы выключить мозг, достаточно выпить стакан водки и принять таблетку демидрола.)))
Вот подходящая морда,вашего друга
По имени формуЛЕ.
Его надо поместить сначала на график.
Сможете?
И остальные
т
Вот подходящая морда,вашего друга
По имени формуЛЕ.
Его надо поместить сначала на график.
Сможете?
И остальные
т
ФормулЕ не сдам
;)
Диллер валютного рынка. - он внутридневной Трейдер, крупный участник рынка.(Д)
Хеджеры валютного рынка. — он же среднесрочник, крупный участник рынка.(Х).
Управляющие.- серьезные человеки, крупные участники рынка.(У)
Т— это Вы — трейдеры))) — много разных человеков, тоже участники рынка.
)-это его формула
)-это его формула
даже не рядом
правда я на стрелочки смотрел
если глянуть на картинку Чегевары и заменить квадратики на стрелочки
это будет то самое, почти...
на Вашем же рисунке пропущена туча сигналов и он мягко говоря тормозит/отстает
однако и у Чегевары тоже пока еще не готово
флет - это два сигнала - покупка и продажа
однако и у Чегевары тоже пока еще не готово
флет - это два сигнала - покупка и продажа
интересно, а это как отключить логику?))
на самом деле:
вот первичный сигнал
а далее я просто его фильтрую:
и еще
это просто очень эффективный не тормозящий анализ...сам знаешь как он строится=)
ща попробую замутить сигнал...посмотрим что получится...построю робота..прогоню на тестере..хотя бы) а то что говорить впустую)