От теории к практике - страница 1412
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Пол года
Пожалуйста. Скрины робота форекс по этой теме и овер 1700 строк.
Нет толку
угробишь 10, как я, тогда и поговорим
робота он написал на индюке.................
угробишь 10, как я, тогда и поговорим
Ты 10 лет тупил и понял что в капитальном минусе и не сможешь никогда заработать. Я не могу.))))))))))))))))))))))))
Как там твой хедж фонд?
угробишь 10, как я, тогда и поговорим
Ну тыб тогда хоть стейтиком с реала похвалился.
А я предупреждаю чтобы другие 10 лет без толку не провели.
Потерялся. Пошел по формулЕ считать сколько на мартине слил. И сколько мог бы заработать на деревянном или баксе храня их в банке.
На квартиру бы наверно хватило.
Юр, ты сегодня на бирже покупал больше или продавал?Я думаю, что покупал
А я продавал, но я не Юр-лицо.... А народ думает что я мартинил.
Это не грааль, это то, что и должно было получиться, чтобы не бороться с убытком, а зарабатывать.
Причем фора, биржа - без разницы, дело не в этом, т.к. котир одинаково ходит.
Разница только в механизме отъема денег и в торговых условиях.
Табличку эту я не пользую в торговле, просто удостоверился сейчас в том, что я прав.
Думать надо меньше.) Особенно за кого-то, а не за себя.
Думать надо меньше.) Особенно за кого-то, а не за себя.
верняк
верняк
Ясно. Фактов нет.
Тогда похоже на твоем сигнале и вправду не будет твоих убыточных сделок.
Будет единственная от ДЦ с комментарием SO.
Судя по логике торговли следующий ордер BUY 0.75 )))
В дополнение к этому посту:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Alexander_K, 2019.07.19 22:13
Точно!
Во:
Белый шум с нормальным распределением по определению не содержит никаких паттернов. Т.е. вероятность роста или падения в любой момент оцениваются как 50% / 50% и не зависят от исторических данных.
При таких вводных гарантированно можно заработать при следующем алгоритме:
1. Покупаем актив по текущей цене.
2. Ставим тейк-профит на повышение, скажем на 1%.
3. Если тейк сработал, мы заработали 1%. Конец схемы. Деньги выводим.
4. Если цена пошла вниз и тейк не сработал, то докупаемся на вдвое большую сумму. Тейк двигаем вверх на величину отката.
Далее повторить с пункта 3.
Необходимая гарантия заработка — неограниченный капитал
То-то я думаю, чё это Че работает такими маленькими лотами при большом депозите? Да, просто, чтобы выполнить, в первом приближении, последнее условие! Понятно...
Не, я не иронизирую. Если это рабочая система, почему бы и нет?
есть еще, по крайней мере 1 способ одолеть случайный процесс и он описан в этой ветке.
Берем Laplace motion и смотрим:
Видим:
Верхний график - отчаянная борьба со случайным процессом с помощью МАшки и канала вокруг нее. Результат - строго +0% прибыли, ч.т.д.
Нижний график - случайный процесс тупо обыгрывается с помощью алгоритма Колдуна (кстати - где он? Жив ли? Чё-то переживаю...)
Проблема в том, что реальный ВР - не совсем Laplace motion, он маленько сложнее...
Так вот, если туповатые страждущие научились бы сводить реальный ВР к случайному процессу, или индикаторами разладки отделяли бы трендовые, детерминированные движения, то проблем бы не было....
Увы, на этом форуме только подслеповатые глазёнки в экран монитора пучат и страдают дибилизмом. Тьфу...
Вот где-то я читал, что одна из наиболее надежных стратегий - это как раз-таки мартингейл. Я в этом не шарю, но типа того, что открывается сделка и через некоторые промежутки времени открывается еще одна с удвоенным лотом и т.п. По-моему, Че эту стратегию и использует и она, действительно, позволяет обыграть СБ, коим рынок многим и представляется.
Позволяет не обыграть, а временно обыгрывать, до наступления "кочерги".
Вопрос только, как быстро вам не повезет. Везение может длиться и годами при благоприятных обстоятельствах.
Мартингейл - это не стратегия, это способ управления капиталом. Он не изменяет мат. ожидание исходной системы, а только перераспределяет его во времени, образно говоря. Оттягивает конец.
Все сведения взяты из учебников по матану.
Нижний график - случайный процесс тупо обыгрывается с помощью алгоритма Колдуна (кстати - где он? Жив ли? Чё-то переживаю...)
что за алгоритм?