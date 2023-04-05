От теории к практике - страница 1365
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Ну вот, вобщем, написал таки советника по ФормулЕ
Остановил тест, по моему мсесяца два, без параметров и реинвестов, без расчета лота, без мартинов и сетей, просто тест "с ходу"
Специально для неверующих ФОМ, практически все время в плюсе:
Ну вот, вобщем, написал таки советника по ФормулЕ
Остановил тест, по моему мсесяца два, без параметров и реинвестов, без расчета лота, просто тест "с ходу":
Мне жаль, Ренат, но весь инет забит подобными графиками ни о чем. И у меня, в том числе, подобные есть.
да я итак знал что все нормально, просто руки не доходили написать правильно программу, череп лопнул, но сделал, т.к. все по другому, совсем не так как у всех и не так как это делают в инете.
принцип будет в открытых источниках, бесплатно, я же сказал, но не тут.
самое прикольное в том, что разворот цены не происходит так, как это рисует ZZ
Чегевара только правильно рисует развороты, но здесь он такого не показывал.
т.к. все по другому, совсем не так как у всех.
Ну вот, вобщем, написал таки советника по ФормулЕ
Остановил тест, по моему мсесяца два, без параметров и реинвестов, без расчета лота, без мартинов и сетей, просто тест "с ходу"
Специально для неверующих ФОМ, практически все время в плюсе:
А если прогнать тест с установленным размером лота? Например, равным 1.0?
А если прогнать тест с установленным размером лота? Например, равным 1.0?
то есть по максимуму чтоли, с реинвестом?
я итак знаю, в потолок улетит
Откуда тебе знать как у всех? Ты этого знать не можешь.)
сам тоже блефуешь
кстати, принцип - определение объемов покупок и продаж с графика цены
если покупок больше - продаем, продаж - покупаем.
;)
то есть по максимуму чтоли, с реинвестом?
я итак знаю, в потолок улетит
сам тоже блефуешь
;)