От теории к практике - страница 1365

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20% при посадке 5% отличный результат. Не плохо идёт.
 

Ну вот, вобщем, написал таки советника по ФормулЕ

Остановил тест, по моему мсесяца два, без параметров и реинвестов, без расчета лота, без мартинов и сетей, просто тест "с ходу"

Специально для неверующих ФОМ, практически все время в плюсе:


 
Renat Akhtyamov:

Ну вот, вобщем, написал таки советника по ФормулЕ

Остановил тест, по моему мсесяца два, без параметров и реинвестов, без расчета лота, просто тест "с ходу":

Мне жаль, Ренат, но весь инет забит подобными графиками ни о чем. И у меня, в том числе, подобные есть. И у других тоже.
Достаточно было сказать, что сделал, протестировал, вроде нормально. Без описания принципов график не нужен, и не интересен.
 
Yuriy Asaulenko:
Мне жаль, Ренат, но весь инет забит подобными графиками ни о чем. И у меня, в том числе, подобные есть.
Достаточно было сказать, что сделал, протестировал, вроде нормально. Без описания принципов график не нужен, и не интересен.

да я итак знал что все нормально, просто руки не доходили написать правильно программу, череп лопнул, но сделал, т.к. все по другому, совсем не так как у всех и не так как это делают в инете.

принцип будет в открытых источниках, бесплатно, я же сказал, но не тут.

самое прикольное в том, что разворот цены не происходит так, как это рисует ZZ

Чегевара только правильно рисует развороты, но здесь он такого не показывал.

 
Renat Akhtyamov:

т.к. все по другому, совсем не так как у всех.

Откуда тебе знать как у всех? Ты этого знать не можешь.)
 
Renat Akhtyamov:

Ну вот, вобщем, написал таки советника по ФормулЕ

Остановил тест, по моему мсесяца два, без параметров и реинвестов, без расчета лота, без мартинов и сетей, просто тест "с ходу"

Специально для неверующих ФОМ, практически все время в плюсе:


А если прогнать тест с установленным размером лота? Например, равным 1.0?

 
aleger:

А если прогнать тест с установленным размером лота? Например, равным 1.0?

то есть по максимуму чтоли, с реинвестом?

я итак знаю, в потолок улетит

 
Yuriy Asaulenko:
Откуда тебе знать как у всех? Ты этого знать не можешь.)

сам тоже блефуешь

кстати, принцип - определение объемов покупок и продаж с графика цены

если покупок больше - продаем, продаж - покупаем.

;)

 
Renat Akhtyamov:

то есть по максимуму чтоли, с реинвестом?

я итак знаю, в потолок улетит

Не обязательно с реинвестом, просто единичным лотом, можно за одну неделю или даже за один день
 
Renat Akhtyamov:

сам тоже блефуешь

;)

Разумеется. Любимое занятие.)
Здесь "тоже" - ключевое слово.)
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