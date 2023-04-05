От теории к практике - страница 115
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Наступило время практики!
Да уж. Теперь - шутки в сторону. Пока идет сбор данных.
На этой неделе работаю только с 4 парами:
AUDCAD - объем выборки 16384 тиков
AUDCHF - 13000 тиков
AUDJPY - 12500 тиков
AUDUSD - 12000 тиков
Думаю, за сегодня необходимые данные соберутся и торги начнутся. Сделки будут проходить редко. Ожидаю не более 1 сделки в сутки.
Да уж. Теперь - шутки в сторону. Пока идет сбор данных.
На этой неделе работаю только с 4 парами:
AUDCAD - объем выборки 16384 тиков
AUDCHF - 12000 тиков
AUDJPY - 12500 тиков
AUDUSD - 12000 тиков
Думаю, за сегодня необходимые данные соберутся и торги начнутся. Сделки будут проходить редко. Ожидаю не более 1 сделки в сутки.
Например, если брать за основу https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-159030 , то пары для AUD : AUDGBP, AUDUSD
на этих парах будут более явно проявляться тенденции Австралийской экономики. Т.к. США и Великобритания уже хорошо подумали и просто этих валют больше. Масульман (не работающий и не собирающийся работать балласт беженцев) в европе прибыло, условия для размножения хорошие -> рост потребления говядины и курицы.
Например, если за основу https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_доллара , то пара: EURUSD
Например, если за основу https://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_FXCM_Dollar_Index , то пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD
Составители индексов уже подумали об их структуре.
Остальные пары (сколько их там от Ваших 36 осталось) не имеют статистического смысла.
Пока ничего особенного на рынке не происходит - немного почитал англоязычный форум (думал - может туда перейти). Боже! Нет - там место отнюдь не для интеллектуальных битв, а для обычного впаривания платных сигналов и ПАММ-счетов. Нетути там гигантов мысли и никогда не было. Удивительно!
Пока ничего особенного на рынке не происходит - немного почитал англоязычный форум (думал - может туда перейти). Боже! Нет - там место отнюдь не для интеллектуальных битв, а для обычного впаривания платных сигналов и ПАММ-счетов. Нетути там гигантов мысли и никогда не было. Удивительно!
Если сам себя не похвалишь, кто похвалит? )
Хватит балтать, в этой ветке будет практика или нет?Теоретик вы наш ))
Если сам себя не похвалишь, кто похвалит? )
Хватит балтать, в этой ветке будет практика или нет?
Все - умолкаю. Буду выходить в эфир только с проведенными сделками и комментариями к ним.
Это тоже, нахрен, никому не нужно.
Только сигнал с реальным счетом, и по результатам - статистика, анализ и корректировка модели.
Это тоже, нахрен, никому не нужно.
Только сигнал с реальным счетом, и по результатам - статистика, анализ и корректировка модели.
Что за дурна привычка говорить за фсех. Мне нужно, значит уже не "никому". Alexander_K, просто сделок еще нет, или Вы на ветку забили?
Что за дурна привычка говорить за фсех. Мне нужно, значит уже не "никому". Alexander_K, просто сделок еще нет, или Вы на ветку забили?
Кому интересно - могут пока почитать про немарковские процессы. См. прикрепленный файл.
Кому интересно - могут пока почитать про немарковские процессы. См. прикрепленный файл.
ну в итоге все сводится к фракталам и самоподобию, в которых эта немарковость и проявляется, так? т.к. ряд фибоначчи это уже проявление немарковости и тд и тп по нарастающей. или там есть какие-то еще далеко идущие выоды.
вот, например, применительно к рынку и относительно правильно описано: http://forex-traderr.ru/knigi/336-a-almazov-fraktalnaya-teoriya-kak-pomenyat-vzglyad-na-rynki.html
есть еще квантовый анализ, но я особо не читал про это
ну т.е. в трейдерской среде все эти процессы так или и'наче уже описаны и изучены, но плохо (или никак) алгоритмизированы :)