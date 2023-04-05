От теории к практике - страница 115

Новый комментарий
 
Vitali Kadel:
Наступило время практики!

Да уж. Теперь - шутки в сторону. Пока идет сбор данных.


На этой неделе работаю только с 4 парами:

AUDCAD - объем выборки 16384 тиков

AUDCHF - 13000 тиков

AUDJPY - 12500 тиков

AUDUSD - 12000 тиков

Думаю, за сегодня необходимые данные соберутся и торги начнутся. Сделки будут проходить редко. Ожидаю не более 1 сделки в сутки.

[Удален]  
Alexander_K2:

Да уж. Теперь - шутки в сторону. Пока идет сбор данных.


На этой неделе работаю только с 4 парами:

AUDCAD - объем выборки 16384 тиков

AUDCHF - 12000 тиков

AUDJPY - 12500 тиков

AUDUSD - 12000 тиков

Думаю, за сегодня необходимые данные соберутся и торги начнутся. Сделки будут проходить редко. Ожидаю не более 1 сделки в сутки.

Например, если брать за основу  https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-159030 , то пары для AUD : AUDGBP, AUDUSD

на этих парах будут более явно проявляться тенденции Австралийской экономики. Т.к. США и Великобритания уже хорошо подумали и просто этих валют больше. Масульман (не работающий и не собирающийся работать балласт беженцев) в европе прибыло, условия для размножения хорошие -> рост потребления говядины и курицы.

Например, если за основу https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_доллара , то пара: EURUSD

Например, если за основу https://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_FXCM_Dollar_Index , то пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD

Составители индексов уже подумали об их структуре. 

Остальные пары (сколько их там от Ваших 36 осталось) не имеют статистического смысла. 

Роль иностранных инвестиций в экономике Австралии
  • www.webkursovik.ru
Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или...
 

Пока ничего особенного на рынке не происходит - немного почитал англоязычный форум (думал - может туда перейти). Боже! Нет - там место отнюдь не для интеллектуальных битв, а для обычного впаривания платных сигналов и ПАММ-счетов. Нетути там гигантов мысли и никогда не было. Удивительно!

 
Alexander_K2:

Пока ничего особенного на рынке не происходит - немного почитал англоязычный форум (думал - может туда перейти). Боже! Нет - там место отнюдь не для интеллектуальных битв, а для обычного впаривания платных сигналов и ПАММ-счетов. Нетути там гигантов мысли и никогда не было. Удивительно!


Если сам себя не похвалишь, кто похвалит? )

Хватит балтать, в этой ветке будет практика или нет?

Теоретик вы наш ))
 
Sergey Chalyshev:

Если сам себя не похвалишь, кто похвалит? )

Хватит балтать, в этой ветке будет практика или нет?

Все - умолкаю. Буду выходить в эфир только с проведенными сделками и комментариями к ним.
 
Alexander_K2:
Все - умолкаю. Буду выходить в эфир только с проведенными сделками и комментариями к ним.

Это тоже, нахрен, никому не нужно.

Только сигнал с реальным счетом, и по результатам - статистика, анализ и корректировка модели.

 
Sergey Chalyshev:

Это тоже, нахрен, никому не нужно.

Только сигнал с реальным счетом, и по результатам - статистика, анализ и корректировка модели.


Что за дурна привычка говорить за фсех.   Мне нужно, значит уже не "никому".    Alexander_K,  просто сделок еще нет, или Вы на ветку забили? 

 
Wizard2018:

Что за дурна привычка говорить за фсех.   Мне нужно, значит уже не "никому".    Alexander_K,  просто сделок еще нет, или Вы на ветку забили? 

Сделок пока нет. Даже публикация протоколов FOMC вчера не вызвала никаких амплитудных движений... Именно поэтому хочу подключить как можно больше валютных пар. Мне немного скучновато - торговля по теории изложенной в этой ветке, увы, предполагает мало сделок и не соответствует моему складу характера. Но, надо довести тему до конца, поэтому ветку не брошу.
 

Кому интересно - могут пока почитать про немарковские процессы. См. прикрепленный файл.

Файлы:
Alex.zip  2749 kb
[Удален]  
Alexander_K2:

Кому интересно - могут пока почитать про немарковские процессы. См. прикрепленный файл.


ну в итоге все сводится к фракталам и самоподобию, в которых эта немарковость и проявляется, так? т.к. ряд фибоначчи это уже проявление немарковости и тд и тп по нарастающей. или там есть какие-то еще далеко идущие выоды.

вот, например, применительно к рынку и относительно правильно описано: http://forex-traderr.ru/knigi/336-a-almazov-fraktalnaya-teoriya-kak-pomenyat-vzglyad-na-rynki.html

есть еще квантовый анализ, но я особо не читал про это

ну т.е. в трейдерской среде все эти процессы так или и'наче уже описаны и изучены, но плохо (или никак) алгоритмизированы :)

А. Алмазов "Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки"
А. Алмазов "Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки"
  • forex-traderr.ru
Из нового курса А. Алмазова под названием "Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки" читатели узнают новейший метод для анализа финансового рынка, который поможет легко понять сложную структуру поведения цен. Задачей этого обучения является описание стратегии, которая изменяет восприятие цены финансовых активов. Обучение будет полезным...
1...108109110111112113114115116117118119120121122...1981
Новый комментарий