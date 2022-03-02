Майнер Биткоин - страница 148
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Чтобы именно инвестировать на годы, надо иметь капиталы, которых ни у кого тут на форуме нет и не будет. Курс чисто спекулятивный, основан на заявления крупных игроков. А что, если ведется игра монстров и завтра тот же Маск в компании другого крупняка заявит, что биток это блеф, мыльный пузырь и они все активы продают? Все опять рухнет, как в 2018, мелкие «инвесторы» начнут скидывать свои сатоши за бесценок, крупняк на дне их скупит, потом опять начнут надувать пузырь.
Я пока скальпингом на крипте не занимаюсь, но приглядываюсь, а насчет того, что мое мнение «правильное» — это, конечно шутка ))
Я тоже ответил шуткой конечно)
Отчасти то вы правы. Все споры из-за того что крипта относительно молода, время рассудит. Кстати акции ИТ-стартапов типа Zoom тогда не лучше инвестиция и ещё моложе)
Ну вообще на фондовом и долговом рынке пузырят уже почти столько же лет сколько крипте и ничего, всех устраивает инвесторов на кучу триллионов.
Так что всё относительно, в любом случае крипта - явление, способное поучаствовать в смене экономической парадигмы не хуже золота и американских ракет.
https://www.mql5.com/ru/forum/217910/page147#comment_20624234
вот мои пять копеек в тему свеже-добытые блоки размером 230 byte или 341 byte тем не менее добывается как в лотерею но с высоким % выигрыша вот скрин
Вброшу и я свое мнение, которое правильное )).
1. Сейчас майнить частному лицу, не имея в запасе оборудование, на квартире, полное безумие. Читал недавно статью с раскладом цен на оборудование и выхлопом по деньгам. Получалось с одной карты и теперешних курсах крипт максимум $30-50 в месяц, то есть окупаемость немного меньше 2 лет.
2. Инвестировать в крипту — безумие вдвойне, чела сразу можно отправлять в Кащенко! Движение крипт чисто спекулятивное и зависит только от ожиданий толпы. Посмотрите фильм «Тюльпанная лихорадка».
3. А что тогда разумно. Мое мнение — исключительно алгоскальпинг, причем не на биржах чистыми криптами, а CFD на них. Тогда с одинаковым успехом можно откусывать прибыль на любых колебаниях, а не только росте. Если вы не в криминале, вам сама крипта и не нужна, нужны только ее колебания.
Ну, в последнее время - вовсе и не скальпинг а вполне себе трендовая торговля. Я не слежу за многими криптами, только за биткоином. И в последние месяцы - трендовые системы на биткоине - хорошо работают, две из них (!!!) даже в топе. А флетовые - уже несколько раз показывали "контрольный выстрел". То есть, биткоин пока что - вполне себе трендовый инструмент... Меня лично только огорчает безбашенный спред на нем...
А вы не смотрите на спред, он с запасом компенсируется дикой волатильностью. У меня скальпер универсальный, но можно задавать направление торговли. Увы, не помню, задавал я только покупку или был включен на оба направления. Это я про вашу фразу про трендовую торговлю, совершенно верно сказали. Ща у новичков глаза разгорятся ))) Тестирование на аккаунте Метаквотов.
Я гонял тесты в рабочих целях, сделал видео для коллеги, вот осталось. Жаль, не сохранил параметры, но лот фикс.
Вот ссылка на ЯД осторожно 202 Мб!
И недавно ручками баловался.
отличная новость и движение отличное! Вот я и подержу ее до 70-77к и скину. По моим расчетам там потолок.
у человеческой жадности нет предела, так что 70-77К не потолок )
в свое время считал что потолок битка $250
Чтобы именно инвестировать на годы, надо иметь капиталы, которых ни у кого тут на форуме нет и не будет. Курс чисто спекулятивный, основан на заявления крупных игроков. А что, если ведется игра монстров и завтра тот же Маск в компании другого крупняка заявит, что биток это блеф, мыльный пузырь и они все активы продают? Все опять рухнет, как в 2018, мелкие «инвесторы» начнут скидывать свои сатоши за бесценок, крупняк на дне их скупит, потом опять начнут надувать пузырь.
Я пока скальпингом на крипте не занимаюсь, но приглядываюсь, а насчет того, что мое мнение «правильное» — это, конечно шутка ))
все это масштабная стрижка баранов.
Стоит ли закрывать лавочку по стрижке баранов, если она прибыльна?
у человеческой жадности нет предела, так что 70-77К не потолок )
в свое время считал что потолок битка $250
Домашние фермы сейчас не способны конкурировать с добычей битка в промышленных маштабах.
https://lenta.ru/news/2021/02/10/bitmay/