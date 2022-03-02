Майнер Биткоин - страница 148

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Alexey Volchanskiy:

Чтобы именно инвестировать на годы, надо иметь капиталы, которых ни у кого тут на форуме нет и не будет. Курс чисто спекулятивный, основан на заявления крупных игроков. А что, если ведется игра монстров и завтра тот же Маск в компании другого крупняка заявит, что биток это блеф, мыльный пузырь и они все активы продают? Все опять рухнет, как в 2018, мелкие «инвесторы» начнут скидывать свои сатоши за бесценок, крупняк на дне их скупит, потом опять начнут надувать пузырь.

Я пока скальпингом на крипте не занимаюсь, но приглядываюсь, а насчет того, что мое мнение «правильное» — это, конечно шутка )) 

Я тоже ответил шуткой конечно)

Отчасти то вы правы. Все споры из-за того что крипта относительно молода, время рассудит. Кстати акции ИТ-стартапов типа Zoom тогда не лучше инвестиция и ещё моложе)

Ну  вообще на фондовом и долговом рынке пузырят уже почти столько же лет сколько крипте и ничего, всех устраивает инвесторов на кучу триллионов. 

Так что всё относительно, в любом случае крипта - явление, способное поучаствовать в смене экономической парадигмы не хуже золота и американских ракет.

 

https://www.mql5.com/ru/forum/217910/page147#comment_20624234

вот мои пять копеек в тему свеже-добытые блоки размером 230 byte или 341 byte тем не менее добывается как в лотерею но с высоким % выигрыша вот скрин

blockchain.info

 
Alexey Volchanskiy:

Вброшу и я свое мнение, которое правильное )).

1. Сейчас майнить частному лицу, не имея в запасе оборудование, на квартире, полное безумие. Читал недавно статью с раскладом цен на оборудование и выхлопом по деньгам. Получалось с одной карты и теперешних курсах крипт максимум $30-50 в месяц, то есть окупаемость немного меньше 2 лет.

2. Инвестировать в крипту — безумие вдвойне, чела сразу можно отправлять в Кащенко! Движение крипт чисто спекулятивное и зависит только от ожиданий толпы. Посмотрите фильм «Тюльпанная лихорадка».

3. А что тогда разумно. Мое мнение — исключительно алгоскальпинг, причем не на биржах чистыми криптами, а CFD на них. Тогда с одинаковым успехом можно откусывать прибыль на любых колебаниях, а не только росте. Если вы не в криминале, вам сама крипта и не нужна, нужны только ее колебания.

Ну, в последнее время - вовсе и не скальпинг а вполне себе трендовая торговля. Я не слежу за многими криптами, только за биткоином. И в последние месяцы - трендовые системы на биткоине - хорошо работают, две из них (!!!) даже в топе. А флетовые - уже несколько раз показывали "контрольный выстрел". То есть, биткоин пока что - вполне себе трендовый инструмент... Меня лично только огорчает безбашенный спред на нем... 

 

А вы не смотрите на спред, он с запасом компенсируется дикой волатильностью. У меня скальпер универсальный, но можно задавать направление торговли. Увы, не помню, задавал я только покупку или был включен на оба направления. Это я про вашу фразу про трендовую торговлю, совершенно верно сказали. Ща у новичков глаза разгорятся ))) Тестирование на аккаунте Метаквотов.

Я гонял тесты в рабочих целях, сделал видео для коллеги, вот осталось. Жаль, не сохранил параметры, но лот фикс.

Вот ссылка на ЯД осторожно 202 Мб!

И недавно ручками баловался.

robo btcusd

Test_ScalpHunter3_BTCUSD_2020-11-16_18.mp4
Test_ScalpHunter3_BTCUSD_2020-11-16_18.mp4
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
 
Maxim Romanov:

отличная новость и движение отличное! Вот я и подержу ее до 70-77к и скину. По моим расчетам там потолок.

у человеческой жадности нет предела, так что 70-77К не потолок )

в свое время считал что потолок битка $250 

 
Alexey Volchanskiy:

Чтобы именно инвестировать на годы, надо иметь капиталы, которых ни у кого тут на форуме нет и не будет. Курс чисто спекулятивный, основан на заявления крупных игроков. А что, если ведется игра монстров и завтра тот же Маск в компании другого крупняка заявит, что биток это блеф, мыльный пузырь и они все активы продают? Все опять рухнет, как в 2018, мелкие «инвесторы» начнут скидывать свои сатоши за бесценок, крупняк на дне их скупит, потом опять начнут надувать пузырь.

Я пока скальпингом на крипте не занимаюсь, но приглядываюсь, а насчет того, что мое мнение «правильное» — это, конечно шутка )) 

все это масштабная стрижка баранов.

Стоит ли закрывать лавочку по стрижке баранов, если она прибыльна?

 
Alexandr Bryzgalov:

у человеческой жадности нет предела, так что 70-77К не потолок )

в свое время считал что потолок битка $250 

Я изначально ориентировался на 370к, когда по 6000 брал. Построил модель, которая потолок и откат прогнозирует. Но исходя из текущей скорости роста, понизил планку. По факту из-за того что я незнаю средний объем сделки, я не могу точнее рассчитать потолок. Как без сбора статистики с графика рассчитать этот параметр, не придумал еще.
 
А никак. никто не знает нового потолка. Пока можно сказать только что он больше 50к, сам пока ориентируюсь на 70-80
 

Домашние фермы сейчас не способны конкурировать с добычей битка в промышленных маштабах.

https://lenta.ru/news/2021/02/10/bitmay/

Россия закупила оборудование для майнинга биткоинов
Россия закупила оборудование для майнинга биткоинов
  • 2021.02.10
  • Платон Щукин
  • lenta.ru
В Россию из Азии ввезли самую крупную разовую партию оборудования для майнинга криптовалют, стоимость которого оценивается в 60 миллионов долларов. Как сообщает газета «Коммерсантъ», закупка совершена в конце 2020 года: партию из 14 фур из Азии доставили в Иркутскую область. По оценкам экспертов, оно способно обеспечить три месяца работы всего...
 
никто в здравом уме не имеет в виду биткоин когда говорит сейчас о майнинге
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