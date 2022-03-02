Майнер Биткоин - страница 144
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в активе это сторонние действия, приводящие к катастрофе и их вероятность обычно ниже)
На каком основании такие выводы? Удачный трейд-рекорд?
А если я выиграл в лотерею (пусть даже несколько раз подряд), мне считать, что это инвестиция?
Полез в википедию.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
Лотерея подходит. Именно для получения прибыли все и размещают туда капитал.
Полез в википедию.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
Лотерея подходит. Именно для получения прибыли все и размещают туда капитал.
Тут такая тонкость - любая инвестиция является вложением, но не любое вложение является инвестицией.
Тут такая тонкость - любая инвестиция является вложением, но не любое вложение является инвестицией.
Вот я и жду, чтобы мне профессионалы объяснили такую очевидную разницу.
Вот я и жду, чтобы мне профессионалы объяснили такую очевидную разницу.
Андрей!
А разве Вы не профессионал?
Как мне кажется, инвестиция - это вложение средств для получения прибыли с минимальными рисками.
А в лотереи риск слишком высок, чтобы считать это вложение инвестицией.
Андрей!
А разве Вы не профессионал?
Как мне кажется, инвестиция - это вложение средств для получения прибыли с минимальными рисками.
А в лотереи риск слишком высок, чтобы считать это вложение инвестицией.
вот тут вот капался и .....
рисунки чегото большеваты.... вот альтернатива вашему выбору https://www.mql5.com/ru/forum/217910/page136#comment_20050080
Объясните непрофессионалу — чем?
Вам то с вашим опытом объяснять). Напишу для других чем отличается, простым языком. Как выше писали отличается матожиданием, но это непонятно, выдумали математики какое-то матожидание. Понятно будет так: имеем биткоин, пусть он стоит 6000$ и упал с 20к. Мы оцениваем вероятность банкротства актива на ближайший инвестиционный горизонт, пусть на год. По субъективным оценкам, в системе занято много людей и с высокой степенью вероятности актив не обанкротится в ближайший год. Я бы дал 90% вероятность. Но потенциал роста оцениваем как минимум до 20к, но я оценивал до 50к. Покупая по 6к, мы ставим на то, что с вероятностью 10% потеряем всю сумму в случае банкротства или увеличим в 50/6=8,3раза. Мы берем маленькую сумму (маленькую относительно остального портфеля) и вкладываем в рисковый актив. Если мы совершим 100 таких операций, то 10 раз потеряем (если вероятность банкротства 10%) и 90 раз заработаем. 10 раз потеряем по 1000$ и 90 раз заработаем по 8300. 90*8300- 10*1000 =737 000$ суммарный профит за 100 таких операций. Но в портфеле могут быть и менее рисковые активы. Если мы берем актив с рейтингом AAA, то вероятность его банкротства в ближайший год, практически ноль, но и потенциал роста низкий, значит в такой актив можно инвестировать бОльшую сумму.
Вот и получается, что по оценкам матожидание инвестиций в рисковый актив, положительное и даже если он обанкротится, то 10 других выведут в плюс.
Но с лотереей... вероятность выигрыша всегда меньше вероятности проигрыша. Матожидание игры в лотерею по умолчанию отрицательно, это сама суть лотереи. У многих есть заблуждение: "если я куплю 10000 билетов то почти гарантировано выиграю". НЕТ, чем больше билетов покупаешь, тем меньше шансов остаться в плюсе. Если прибыль организации 10%, то по итогам 10000 игр по 100 рублей в среднем останешься в минусе 100 000р. И чем больше купишь билетов, тем сильнее приблизишься к этому минусу. Купив весь тираж, гарантированно останешься в минус 10%.По сути вся разница в оценке рисков. Если мы просто так накупаем криптовалюты по непонятной цене, то это не инвестиции, а лотерея и тогда неважно во что играть, в билетики продающиеся на почте или в акции, торгующиеся на бирже, останешься в минусе с вероятностью больше 50%). Локально то может и повезет... но локальное везение и нацеленность на стабильный доход отличает игрока от специалиста. Пусть наши оценки рисков неверны, ошибочны, пусть мы потеряем на инвестициях, но мы считали и пытались оценить риски, просто в следующий раз можем учесть ошибки. Инвестировать в лотерейный билет тоже можно, если ты знаешь алгоритм генерации билетов.
На каком основании такие выводы? Удачный трейд-рекорд?
А если я выиграл в лотерею (пусть даже несколько раз подряд), мне считать, что это инвестиция?
Что то вспомнилось)
С какой целью спрашиваете!!!
по сути можно инвестировать даже в питье алкоголя. У тебя есть потенциальные партнеры... но с ними без алкоголя не договориться. Ты оцениваешь риски)) сколько здоровья потратишь, сколько потенциально приобретешь выгоды... На этом можно построить даже свою карьеру/бизнес. А можно просто с местными алкашами пить, тогда это уже не инвестиции, а убивание здоровья.
Не, мне инвестиционный бизнес план Казановы больше нравиться, и здоровье не так теряется. Нервы может конечно больше))))