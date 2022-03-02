Майнер Биткоин - страница 142

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пора покупать биткоины ))))
 
Riesling:
пора покупать биткоины ))))

Биток годится только для скальпинга с его безумной волатильностью. Предсказать его чисто спекулятивное поведение не может никто, вспоминаем события 2 года назад. Использовать его для инвестиций в высшей степени безрассудно.

 
Alexey Volchanskiy:

Биток годится только для скальпинга с его безумной волатильностью. Предсказать его чисто спекулятивное поведение не может никто, вспоминаем события 2 года назад. Использовать его для инвестиций в высшей степени безрассудно.

Высоко-рисковые инвестиции маленькой частью капитала разве отменили?

 
Aleksey Mavrin:

Высоко-рисковые инвестиции маленькой частью капитала разве отменили?

Это не инвестиции.

 
Dmi3:

Это не инвестиции.

это как сказать... 

https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page123#comment_15520631

 
GhostMan:

это как сказать... 

https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page123#comment_15520631

На левой части графика торговать всегда комфортно и выгодно. 

 
Dmi3:

Это не инвестиции.

и почему же?)

 
Aleksey Mavrin:

и почему же?)

Ровно по той же причине, по которой не являются инвестициями покупки лотерейных билетов, игра в казино или участие в ставках.

 
Торговля валютами на форексе, тем более криптовалютой, не является инвестициями. Это спекулятивные операции.
 
Dmi3:

Ровно по той же причине, по которой не являются инвестициями покупки лотерейных билетов, игра в казино или участие в ставках.

Есть принципиальная разница между лотерейными билетами и криптовалютой. Действительно инвестиций в лотерейные билеты не бывает, но инвестировать в крипту можно, нужно правильно составлять портфель и разбираться в инвестициях. А если так рассуждать, то и в стартапы нет смысла инвестировать. 

Все-таки нужно понимать, чем математически отличается инвестиция в актив от лотереи. Для непрофессионала ничем, для профессионала - всем.

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