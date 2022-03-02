Майнер Биткоин - страница 142
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пора покупать биткоины ))))
Биток годится только для скальпинга с его безумной волатильностью. Предсказать его чисто спекулятивное поведение не может никто, вспоминаем события 2 года назад. Использовать его для инвестиций в высшей степени безрассудно.
Биток годится только для скальпинга с его безумной волатильностью. Предсказать его чисто спекулятивное поведение не может никто, вспоминаем события 2 года назад. Использовать его для инвестиций в высшей степени безрассудно.
Высоко-рисковые инвестиции маленькой частью капитала разве отменили?
Высоко-рисковые инвестиции маленькой частью капитала разве отменили?
Это не инвестиции.
Это не инвестиции.
это как сказать...
https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page123#comment_15520631
это как сказать...
https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page123#comment_15520631
На левой части графика торговать всегда комфортно и выгодно.
Это не инвестиции.
и почему же?)
и почему же?)
Ровно по той же причине, по которой не являются инвестициями покупки лотерейных билетов, игра в казино или участие в ставках.
Ровно по той же причине, по которой не являются инвестициями покупки лотерейных билетов, игра в казино или участие в ставках.
Есть принципиальная разница между лотерейными билетами и криптовалютой. Действительно инвестиций в лотерейные билеты не бывает, но инвестировать в крипту можно, нужно правильно составлять портфель и разбираться в инвестициях. А если так рассуждать, то и в стартапы нет смысла инвестировать.
Все-таки нужно понимать, чем математически отличается инвестиция в актив от лотереи. Для непрофессионала ничем, для профессионала - всем.