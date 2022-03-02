Майнер Биткоин - страница 152
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есть сопротивление где биток после этого упадет сразу наполовину своей стоимости
уже близко этот уровень ~70-75k
коррекция на 50% вот тогда нужно покупать по ~35k
это закон рынка и надо пользоваться а не вестись на поводу c одурманенной толпой мечтающий дойти до 500к )
Откуда у него там сопротивление если он там не был?
Забудьте о NiceHash как о страшном сне...
Все сделано, что бы крипта оставалась у них.
Теперь, точно ясно, что в декабре их никто не грабил.
В других сервисах тоже мелкие переводы на внешние кошельки будут меньше порога минимального пополнения. Именно этот технический вопрос меня интересует. На примере NiceHash, потому что Вы с ним работали.
Когда происходит скам или воровство на сервисах хранения, то это очень печально.
Это биржа Трейдсатоши, 1 марта 2020 года, стоимость биткоина ~9000.
Всё ушло в небытие
---
Так что с хранением битка есть некоторые проблемы, сегодня сервис хороший, а завтра страница "404"
Где лучше всего надежно хранить биткойн можете подсказать, есть специальные электронные кошельки?
или лучше на физическом носителе
однозначно хранить на физике. На правильной, и надежной и без доступа посторонних лиц. И пароли не забывать, куда записали. На электронных, на биржах торговать и для расчета только. Мы же не носим в булочную карту с для расчета с мульеном долларей)
люблю читать РБК, статья старая, но угадали прогноз
https://www.rbc.ru/crypto/news/5a5f690e9a7947101b7ed853
интересные цифры, пишут, что всего может быть добыто 21 млн BTC , добыто уже ну пусть 17 млн BTC
ВВП США 20 трл $ , ВВП Китая 13 трл $ , мировое ВВП около 80 трл $ ,
если посчитать по текущему курсу 56000$ за BTC, то общая стоимость добытых BTC 56 000 $ * 17 000 000 = 952 трл $
т.е. сейчас в BTC имеем 12-летний мировой ВВП, 73-летний ВВП КИтая ? - или я в порядке ошибся ?
Слегка да.
Когда происходит скам или воровство на сервисах хранения, то это очень печально.
Это биржа Трейдсатоши, 1 марта 2020 года, стоимость биткоина ~9000.
Всё ушло в небытие
---
Так что с хранением битка есть некоторые проблемы, сегодня сервис хороший, а завтра страница "404"
Нормальные бабки то были
и ушло куда то в чужой кошелек
думаю так если это скам
есть сопротивление где биток после этого упадет сразу наполовину своей стоимости
уже близко этот уровень ~70-75k
коррекция на 50% вот тогда нужно покупать по ~35k
это закон рынка и надо пользоваться а не вестись на поводу c одурманенной толпой мечтающий дойти до 500к )
Тоже там жду 70-77, чтобы выйти. Но на рынке так нельзя, надо всем говорить, что потолок на 500, кто-то должен купить последний. А если всем говорить, что 70 потолок, то и до 50 не дойдет. Так что тссс... Покупаем активнее)
Внешнего много. Если китай и сша пропустят, то эмоциональный порог правильный до 80, а вот лобби противников не фиатов не до оценивать не стоит. без разницы 100к или 4к это твердо в расчетах, но закупиться по 80 и расчитаться по 4 как минимум обидно)))
Забудьте о NiceHash как о страшном сне...
Все сделано, что бы крипта оставалась у них.
Теперь, точно ясно, что в декабре их никто не грабил.
Как, опять их грабанули?!
Они мне помню еще с 2017-го года украденное по 3 копейки возвращали))
Как, опять их грабанули?!
Они мне помню еще с 2017-го года украденное по 3 копейки возвращали))
Я 2017 г. имел ввиду, когда сам майнил
Тогда много споров было сами или действительно ограбили.
Теперь, понятно, что сами...