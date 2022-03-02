Майнер Биткоин - страница 152

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Marat Zeidaliyev:

есть сопротивление где биток после этого упадет сразу наполовину своей стоимости 

уже близко этот уровень ~70-75k

коррекция на 50% вот тогда нужно покупать по ~35k

это закон рынка и надо пользоваться а не вестись на поводу c одурманенной толпой мечтающий дойти до 500к )

Откуда у него там сопротивление если он там не был?

 
prostotrader:

Забудьте о NiceHash как о страшном сне...

Все сделано, что бы крипта оставалась у них.

Теперь, точно ясно, что в декабре их никто не грабил.

В других сервисах тоже мелкие переводы на внешние кошельки будут меньше порога минимального пополнения. Именно этот технический вопрос меня интересует. На примере  NiceHash, потому что Вы с ним работали.

 

Когда происходит скам или воровство на сервисах хранения, то это очень печально.

Это биржа Трейдсатоши, 1 марта 2020 года, стоимость биткоина ~9000. 

Всё ушло в небытие


---

Так что с хранением битка есть некоторые проблемы, сегодня сервис хороший, а завтра страница "404"

 
Marat Zeidaliyev:

Где лучше всего надежно хранить биткойн можете подсказать, есть специальные электронные кошельки?

или лучше на физическом носителе 

однозначно хранить на физике. На правильной, и надежной и без доступа посторонних лиц. И пароли не забывать, куда записали. На электронных, на биржах торговать и для расчета только. Мы же не носим в булочную карту с для расчета с мульеном долларей)

 
Igor Makanu:

люблю читать РБК, статья старая, но угадали прогноз

https://www.rbc.ru/crypto/news/5a5f690e9a7947101b7ed853


интересные цифры, пишут, что всего может быть добыто 21 млн BTC , добыто уже ну пусть 17 млн BTC

ВВП США 20 трл $ , ВВП Китая 13 трл $ , мировое ВВП около 80 трл $ ,

если посчитать по текущему курсу 56000$ за BTC, то общая стоимость добытых BTC 56 000 $ * 17 000 000 = 952 трл $ 

т.е. сейчас в BTC имеем 12-летний мировой ВВП, 73-летний ВВП КИтая ?  - или я в порядке ошибся ?

Слегка да. 

 
Vitaly Muzichenko:

Когда происходит скам или воровство на сервисах хранения, то это очень печально.

Это биржа Трейдсатоши, 1 марта 2020 года, стоимость биткоина ~9000. 

Всё ушло в небытие


---

Так что с хранением битка есть некоторые проблемы, сегодня сервис хороший, а завтра страница "404"

Нормальные бабки то были

и ушло куда то в чужой кошелек

думаю так если это скам

 
Marat Zeidaliyev:

есть сопротивление где биток после этого упадет сразу наполовину своей стоимости 

уже близко этот уровень ~70-75k

коррекция на 50% вот тогда нужно покупать по ~35k

это закон рынка и надо пользоваться а не вестись на поводу c одурманенной толпой мечтающий дойти до 500к )

Тоже там жду 70-77, чтобы выйти. Но на рынке так нельзя, надо всем говорить, что потолок на 500, кто-то должен купить последний. А если всем говорить, что 70 потолок, то и до 50 не дойдет. Так что тссс... Покупаем активнее)
 
Maxim Romanov:
Тоже там жду 70-77, чтобы выйти. Но на рынке так нельзя, надо всем говорить, что потолок на 500, кто-то должен купить последний. А если всем говорить, что 70 потолок, то и до 50 не дойдет. Так что тссс... Покупаем активнее)

Внешнего много. Если китай и сша пропустят, то эмоциональный порог правильный до 80, а вот лобби противников не фиатов не до оценивать не стоит. без разницы 100к или 4к это твердо в  расчетах, но закупиться по 80 и расчитаться по 4 как минимум обидно)))

 
prostotrader:

Забудьте о NiceHash как о страшном сне...

Все сделано, что бы крипта оставалась у них.

Теперь, точно ясно, что в декабре их никто не грабил.

Как, опять их грабанули?!

Они мне помню еще с 2017-го года украденное по 3 копейки возвращали))

 
Aleksey Mavrin:

Как, опять их грабанули?!

Они мне помню еще с 2017-го года украденное по 3 копейки возвращали))

Я 2017 г. имел ввиду, когда сам майнил

Тогда много споров было сами или действительно ограбили.

Теперь, понятно, что сами...

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