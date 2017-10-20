текстовая пометка. изменить/выставить ее сразу на двух графиках
чтобы видеть сразу 2 таймфрейма, я дублировал окно фин. инструмента.
когда я делаю (изменяю) текстовую пометку в одном окне, я хочу, чтобы она делалась (изменялась) и во втором.
спсб
P.S. я должен бы использовать minicharts для mt5, но нужно пободаться, чтобы перевести его с мт4.
там такие большие пометки в "импульсная волна эллиотта". а поменьше в настройках не делается.
стандартными методами не сделаете.
это нужно индикатор писать через фриланс за 30 долларов.
чтобы видеть сразу 2 таймфрейма, я дублировал окно фин. инструмента.
когда я делаю (изменяю) текстовую пометку в одном окне, я хочу, чтобы она делалась (изменялась) и во втором.
спсб
P.S. я должен бы использовать minicharts для mt5, но нужно пободаться, чтобы перевести его с мт4.
там такие большие пометки в "импульсная волна эллиотта". а поменьше в настройках не делается.
Попробуйте провести такой эксперимент: на символе "EURUSD", таймфрейм M15 набросьте линии Фибоначчи:
Затем сохраните шаблон графика под именем "test" (правый клик на графике и далее "Шаблоны" - "Сохранить шаблоны"). Или можете делать это скриптом Chart Save Template - только в скрипте в настройках нужно не забыть внести имя шаблона "test".
Дальше откройте график "EURUSD", но уже таймфрейм H1. Через правый клик, "Шаблоны", примените ранее сохранённый шаблон графика "test". Сравним теперь оба графика:
Так как линии Фибоначчи строятся от уровней цен - то на обоих графиках эти линии совпадут. НО это исключение, так как все индикаторы (включая и разметки волн Эллиота) НА РАЗНЫХ ТАЙМФРЕЙМАХ будут РИСОВАТЬ РАЗНЫЕ КАРТИНКИ.
С графическими объектами более интересная ситуация: есть графические объекты с привязкой к ценам, а есть объекты с привязкой к координатам графика (x;y).
- Способы привязки объектов:
Свойства объектов
Графические объекты могут иметь множество свойств в зависимости от типа объекта. Установка и получение значений свойств объектов производится соответствующими функциями по работе с графическими объектами.
Все объекты, используемые в техническом анализе, имеют привязку на графиках по координатам цены и времени – трендовая линия, каналы, инструменты Фибоначчи и т.д. Но есть ряд вспомогательных объектов, предназначенных для улучшения интерфейса, которые имеют привязку к видимой всегда части графика (основное окно графика или подокна индикаторов):
Объект
Идентификатор
X/Y
Text
—
Label
Да
Button
Да
Bitmap
—
Bitmap Label
Да
Edit
Да
Rectangle Label
Да
То есть когда на Вашем основном графике будет объект "Label" (он имеет привязку в координатам) - то график можно перематывать взад, вперёд, а объект останется на месте.
А вот когда на Вашем основном графике будет объект "Text" (он имеет привязку к цене и к дате) - то при перемотке графика, объект будет перематываться вместе с графиком.
Пример создания двух объектов ("Label" и "Text") на "EURUSD",M15, сохранения шаблона графика и применение сохранённого шаблона на "EURUSD",H1:
Получается, что копирование свойств объектов - не такая простая задача.
Получается, что копирование свойств объектов - не такая простая задача.
Очень простая, но нужно уделить время на написание кода в виде индикатора
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чтобы видеть сразу 2 таймфрейма, я дублировал окно фин. инструмента.
когда я делаю (изменяю) текстовую пометку в одном окне, я хочу, чтобы она делалась (изменялась) и во втором.
спсб
P.S. я должен бы использовать minicharts для mt5, но нужно пободаться, чтобы перевести его с мт4.
там такие большие пометки в "импульсная волна эллиотта". а поменьше в настройках не делается.