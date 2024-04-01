Разгадал "Тайну форекс". - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно и по конкретней, вы знаете правила игры и форекс тоже знает их, по этому с лëгкостью обманывает.
Вчера, в пятницу 29.03.2024 с 09:47 до 19:57 мск я участвовал в конкурсе на демо. Вот мои конкретные результаты за 10 ч торговли со стартового депо $40000. Прибыль $997,99 == 2.45%. На время 20:00 я был на 76-м месте и торговлю завершил, ник VDev. В призовую пятерку не вошел, но результатами для первого раза удовлетворен. Все остальное флудильня и бла-бла-бла. ))
даааа, тут трудно не заработать ;)))
На истории все герчики мастера зарабатывать )). Постоянно сыпется реклама, что если бы я 10 лет назад купил на все бабки биткоинов... Поэтому надо срочно купить за 300000 руб. чудо-курс Васи Пупкина по инвестированию в крипту!!! И можно готовиться к выезду на ПМЖ на Багамы.
Так и быть, открою вам, котятки, секретный секрет успеха!
Вчера, в пятницу 29.03.2024 с 09:47 до 19:57 мск я участвовал в конкурсе на демо. Вот мои конкретные результаты за 10 ч торговли со стартового депо $40000. Прибыль $997,99 == 2.45%. На время 20:00 я был на 76-м месте и торговлю завершил, ник VDev. В призовую пятерку не вошел, но результатами для первого раза удовлетворен. Все остальное флудильня и бла-бла-бла. ))
Ну что же,вы молодец.А чего конкурс идёт один день,а не месяц?!
Ну что же,вы молодец.А чего конкурс идёт один день,а не месяц?!
Это Инста, там несколько конкурсов, разной длительности. Этот был пятничный на 1 сутки. В понедельник начнется недельный, тоже записался, помогает бороться с ленью в плане разработки робота)).
Это Инста, там несколько конкурсов, разной длительности. Этот был пятничный на 1 сутки. В понедельник начнется недельный, тоже записался, помогает бороться с ленью в плане разработки робота)).
Ну что же отлично! Работать надо! Но в роботов я не верю.
Это Инста, там несколько конкурсов, разной длительности. Этот был пятничный на 1 сутки. В понедельник начнется недельный, тоже записался, помогает бороться с ленью в плане разработки робота)).
В конкурсах я тоже участвовал,но роботы это не моё,понимая что тактика меняется несколько раз в месяц,смысла не вижу.
В конкурсах я тоже участвовал,но роботы это не моё,понимая что тактика меняется несколько раз в месяц,смысла не вижу.
эт смотря какой робот
тактика не меняется никогда
эт смотря какой робот
тактика не меняется никогда
Без разницы какой! робот действует по определённому алгоритму,рынок пару раз в месяц меняет тактику,в лучшем случае будешь сидеть в большой просадке.