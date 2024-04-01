Разгадал "Тайну форекс". - страница 32

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Павел Россия #:
Можно и по конкретней, вы знаете правила игры и форекс тоже знает их, по этому с лëгкостью обманывает. 

Вчера, в пятницу 29.03.2024 с 09:47 до 19:57 мск я участвовал в конкурсе на демо. Вот мои конкретные результаты за 10 ч торговли со стартового депо $40000. Прибыль $997,99 == 2.45%. На время 20:00 я был на 76-м месте и торговлю завершил, ник VDev. В призовую пятерку не вошел, но результатами для первого раза удовлетворен.  Все остальное флудильня и бла-бла-бла. ))

contest

 
Renat Akhtyamov #:

даааа, тут трудно не заработать ;)))


На истории все герчики мастера зарабатывать )). Постоянно сыпется реклама, что если бы я 10 лет назад купил на все бабки биткоинов... Поэтому надо срочно купить за 300000 руб. чудо-курс Васи Пупкина по инвестированию в крипту!!! И можно готовиться к выезду на ПМЖ на Багамы.

 
Статистика всему голова, спекулянт отрицающий это обречён топтаться на месте.
 

Так и быть, открою вам, котятки, секретный секрет успеха!

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Alexey Volchanskiy #:

Вчера, в пятницу 29.03.2024 с 09:47 до 19:57 мск я участвовал в конкурсе на демо. Вот мои конкретные результаты за 10 ч торговли со стартового депо $40000. Прибыль $997,99 == 2.45%. На время 20:00 я был на 76-м месте и торговлю завершил, ник VDev. В призовую пятерку не вошел, но результатами для первого раза удовлетворен.  Все остальное флудильня и бла-бла-бла. ))


Ну что же,вы молодец.А чего конкурс идёт один день,а не месяц?! 

 
Павел Россия #:

Ну что же,вы молодец.А чего конкурс идёт один день,а не месяц?! 

Это Инста, там несколько конкурсов, разной длительности. Этот был пятничный на 1 сутки. В понедельник начнется недельный, тоже записался, помогает бороться с ленью в плане разработки робота)).   

 
Alexey Volchanskiy #:

Это Инста, там несколько конкурсов, разной длительности. Этот был пятничный на 1 сутки. В понедельник начнется недельный, тоже записался, помогает бороться с ленью в плане разработки робота)).   

Ну что же отлично! Работать надо! Но в роботов я не верю.

 
Alexey Volchanskiy #:

Это Инста, там несколько конкурсов, разной длительности. Этот был пятничный на 1 сутки. В понедельник начнется недельный, тоже записался, помогает бороться с ленью в плане разработки робота)).   

В конкурсах я тоже участвовал,но роботы это не моё,понимая что тактика меняется несколько раз в месяц,смысла не вижу.

 
Павел Россия #:

В конкурсах я тоже участвовал,но роботы это не моё,понимая что тактика меняется несколько раз в месяц,смысла не вижу.

эт смотря какой робот

тактика не меняется никогда

 
Renat Akhtyamov #:

эт смотря какой робот

тактика не меняется никогда

Без разницы какой! робот действует по определённому алгоритму,рынок пару раз в месяц меняет тактику,в лучшем случае будешь сидеть в большой просадке.

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