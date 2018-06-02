Ноябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 6
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Автор топика не появлялся на сайте уже очень давно, может что то случилось? Не думали об этом?
Да всё в порядке у него, небольшие трудности, вот цитата из переписки:
"У меня сложности ,в связи с принятием нового гражданства,и сменой паспорта,пока не имею доступа к своим счетам ,пока не пройду верификацию заново везде + другие документы .Сроки назвать не могу - не от меня зависит )" .
Разве, за три месяца, нельзя устаканить эти сложности? Я считаю, что он просто послал меня подальше)
Да всё в порядке у него, небольшие трудности, вот цитата из переписки:
"У меня сложности ,в связи с принятием нового гражданства,и сменой паспорта,пока не имею доступа к своим счетам ,пока не пройду верификацию заново везде + другие документы .Сроки назвать не могу - не от меня зависит )" .
Разве, за три месяца, нельзя устаканить эти сложности? Я считаю, что он просто послал меня подальше)
Вам даже дали ответ, а Вы .......
Вам даже дали ответ, а Вы .......
И что Я?
Вывод только один напрашивается...
я уверен все наладится.
Дай бог...
Дай бог...
Как дела? Чемпионский Кубок и денежный приз получили?
Может вам сходить на рынок и купить кубок самому, а потом заказать лазерную гравировку с шильдиком метаквотов и надписью Best Trader of November 2017 ? Метаквоты даже не понимают какой это позор для них. И позорниками будут все те, кто станет участвовать в будущих конкурсах трейдеров при невыполненных обязательствах перед победителем Ноябрьского турнира.
Как дела? Чемпионский Кубок и денежный приз получили?
Может вам сходить на рынок и купить кубок самому, а потом заказать лазерную гравировку с шильдиком метаквотов и надписью Best Trader of November 2017 ? Метаквоты даже не понимают какой это позор для них. И позорниками будут все те, кто станет участвовать в будущих конкурсах трейдеров при невыполненных обязательствах перед победителем Ноябрьского турнира.
Метаквоты к этому конкурсу не имеют никакого отношения вообще! Организатор конкурса не появляется на сайте несколько месяцев, видимо какие-то личные проблемы.
Если вы не в теме, то прошу впредь такие заявления делать своей бабушке.
Метаквоты к этому конкурсу не имеют никакого отношения вообще! Организатор конкурса не появляется на сайте несколько месяцев, видимо какие-то личные проблемы.
Если вы не в теме, то прошу впредь такие заявления делать своей бабушке.
Как не имеют, вы же с официального сайта конкурс анонсировали и все участники местные практически пользователи сайта. Не говорите ерунды, метаквотов можно по мошенству повести. Они там на Кипре правда, но сайт заблокировать можно попробовать. Это ваш товарищ Сервер да? Вы должны бегать срочно кубок делать и вручить чемпиону с денежным призом как обещали, а вы тут выделываетесь. Кто с вами с такими дела будет иметь после такого кидалова? Проблемы с гражданством никого не волнуют, он обязательство дал пусть их выполняет. А если вы с Владиславом его друзья, так впрягайтесь за него и разрулите вдвоём эту проблему.
Ну вы что реально не понимаете что вы людей обманули? Вам троим нельзя доверять, вы понимаете это или нет?
Как не имеют, вы же с официального сайта конкурс анонсировали и все участники местные практически пользователи сайта. Не говорите ерунды, метаквотов можно по мошенству повести. Они там на Кипре правда, но сайт заблокировать можно попробовать. Это ваш товарищ Сервер да? Вы должны бегать срочно кубок делать и вручить чемпиону с денежным призом как обещали, а вы тут выделываетесь. Кто с вами с такими дела будет иметь после такого кидалова? Проблемы с гражданством никого не волнуют, он обязательство дал пусть их выполняет. А если вы с Владиславом его друзья, так впрягайтесь за него и разрулите вдвоём эту проблему.
Ну вы что реально не понимаете что вы людей обманули? Вам троим - Мурадасилову, Музыченко и Андрюшенко нельзя доверять, вы понимаете это или нет?
Если мне память не изменяет, то администрация метаквотов здесь не приделах. Все телодвижения по конкурсам была инициативой небольшой группы местных "аборигенов". За что им в принципе отдельное спасибо, было интересно понаблюдать.
Так что все ваши наезды я считаю не обоснованы с вашей стороны. А если вы внимательны то за счет этих ребят, они же спонсоры, они же выделяли свои бабки на призы, они же за суетились во всем... Так что вы это между прочим зря.
Есть такая поговорка, не делай добра, не получишь в ответку зла...
Начало кажется отсюда:
https://www.mql5.com/ru/forum/192255