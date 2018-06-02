Ноябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта
Конкурс набирает обороты. а октября нет?
Выпал я из работы на все лето и сентябрь прихватил.
Конкурс набирает обороты. а октября нет?
Выпал я из работы на все лето и сентябрь прихватил.
Октября нет, есть ноябрь.
Октября нет, есть ноябрь.
Спасибо, есть время прийти в себя.
Конкурс набирает обороты. а октября нет?
Выпал я из работы на все лето и сентябрь прихватил.
Аналогично ). Прихожу, а тут в сентябрьском конкурсе опять про формулы-фигормулы. Видимо, это - вечное )
Аналогично ). Прихожу, а тут в сентябрьском конкурсе опять про формулы-фигормулы. Видимо, это - вечное )
А что хотели увидеть ?
Кто участвовал на разных конкурсах у брокеров, то поймет что этот конкурс не хуже других, учитывая что его создали на пустом месте, имея ограниченные возможности.
И поэтому не надо судить так строго.
Конкурс на центовых счетах №5 с реальными призами!
Регистрация до: 12.11.2017
Основные условия участия в конкурсе:
Contest — ваш текст, не превышая разумные пределы
Конкурс проводится в двух номинациях : Прибыльность , Эффективность
- В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума MQL5.com
- Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе MetaTrader 4 или MetaTrader 5
- Нет ограничений на размер торгового лота
Приглашаются спонсоры конкурса - пожертвовать можно различными способами, в призовой фонд чемпионата,удобными для вас .
Спонсоры размещаются, на почётном месте страницы мониторинга, счетов конкурсантов
Добро пожаловать !
Ребята, ну сколько могу сейчас. спонсорский взнос. С миру по нитке.
Претендент - просит его зарегистрировать.
Сигнал он создал - пост тут в англ части -
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Welcome to the championship in September 2017
Achmad Wijaya, 2017.10.30 10:17
Hello, please add me to the List, I Already create new Account for Trading Signal create the Signal for this Championship, not yet deposited, I will deposit when it started.
Thank you
Претендент - просит его зарегистрировать.
Сигнал он создал.
Его пост в англ ветке -
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Welcome to the championship in September 2017
Achmad Wijaya, 2017.10.30 10:17
Hello, please add me to the List, I Already create new Account for Trading Signal create the Signal for this Championship, not yet deposited, I will deposit when it started.
Thank you
Сигнал создан. Включайте.
Испытание для робота и моей новой идеи)).
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Конкурс на центовых счетах №5 с реальными призами!
Регистрация до: 12.11.2017
Основные условия участия в конкурсе:
Contest — ваш текст, не превышая разумные пределы
Конкурс проводится в двух номинациях : Прибыльность , Эффективность
Приглашаются спонсоры конкурса - пожертвовать можно различными способами, в призовой фонд чемпионата,удобными для вас .
Спонсоры размещаются, на почётном месте страницы мониторинга, счетов конкурсантов
Добро пожаловать !