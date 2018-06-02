Ноябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта

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Конкурс на центовых счетах №5 с реальными призами!

Старт: 01.11.2017 - Финиш: 01.12.2017

Регистрация до: 12.11.2017

Основные условия участия в конкурсе:

1. Открыть центовый счёт в любом ДЦ на свой выбор
2. Начальный депозит: 1000($10). Максимальное плечо 1:500
3. Зарегистрировать сигнал:
Название сигнала обязательно писать: “Shock  Contest”

Contest — ваш текст, не превышая разумные пределы

Конкурс проводится в двух номинациях :  Прибыльность  ,  Эффективность   

  • В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума MQL5.com
  • Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе MetaTrader 4 или MetaTrader 5
  • Нет ограничений на размер торгового лота
Подробнее о правилах на странице конкурса https://view.new10.top/ru/contest/5



Приглашаются  спонсоры конкурса  - пожертвовать можно различными способами, в призовой фонд чемпионата,удобными для вас .  

Спонсоры размещаются, на почётном месте страницы мониторинга, счетов конкурсантов 






Добро пожаловать !

Contest №5 Real Cent-account: 01.11.2017 — 01.12.2017
Contest №5 Real Cent-account: 01.11.2017 — 01.12.2017
  • view.new10.top
В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 01.12.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
 

Конкурс набирает обороты. а октября нет? 

Выпал я из работы на все лето и сентябрь прихватил. 

 
Vladislav Andruschenko:

Конкурс набирает обороты. а октября нет? 

Выпал я из работы на все лето и сентябрь прихватил. 

Октября нет, есть ноябрь.

 
Vitaly Muzichenko:

Октября нет, есть ноябрь.


Спасибо, есть время прийти в себя. 

 
Vladislav Andruschenko:

Конкурс набирает обороты. а октября нет? 

Выпал я из работы на все лето и сентябрь прихватил. 


Аналогично ). Прихожу, а тут в сентябрьском конкурсе опять про формулы-фигормулы. Видимо, это - вечное )

 
Igor Volodin:

Аналогично ). Прихожу, а тут в сентябрьском конкурсе опять про формулы-фигормулы. Видимо, это - вечное )


А что хотели увидеть ?

Кто участвовал на разных конкурсах у брокеров, то поймет что этот конкурс не хуже других,  учитывая что его создали на пустом месте, имея ограниченные возможности.

И поэтому не надо судить так строго.

 
Server Muradasilov:

Конкурс на центовых счетах №5 с реальными призами!

Старт: 01.11.2017 - Финиш: 01.12.2017

Регистрация до: 12.11.2017

Основные условия участия в конкурсе:

1. Открыть центовый счёт в любом ДЦ на свой выбор
2. Начальный депозит: 1000($10). Максимальное плечо 1:500
3. Зарегистрировать сигнал:
Название сигнала обязательно писать: “Shock  Contest”

Contest — ваш текст, не превышая разумные пределы

Конкурс проводится в двух номинациях :  Прибыльность  ,  Эффективность   

  • В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума MQL5.com
  • Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе MetaTrader 4 или MetaTrader 5
  • Нет ограничений на размер торгового лота
Подробнее о правилах на странице конкурса https://view.new10.top/ru/contest/5



Приглашаются  спонсоры конкурса  - пожертвовать можно различными способами, в призовой фонд чемпионата,удобными для вас .  

Спонсоры размещаются, на почётном месте страницы мониторинга, счетов конкурсантов 






Добро пожаловать !


Ребята, ну сколько могу сейчас. спонсорский взнос. С миру по нитке.

 

         

 

Претендент - просит его зарегистрировать.
Сигнал он создал - пост тут в англ части - 

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Welcome to the championship in September 2017

Achmad Wijaya, 2017.10.30 10:17

Hello, please add me to the List, I Already create new Account for Trading Signal create the Signal for this Championship, not yet deposited,  I will deposit when it started.

Thank you

https://www.mql5.com/en/signals/360521


 

Претендент - просит его зарегистрировать.
Сигнал он создал.
Его пост в англ ветке - 

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Welcome to the championship in September 2017

Achmad Wijaya, 2017.10.30 10:17

Hello, please add me to the List, I Already create new Account for Trading Signal create the Signal for this Championship, not yet deposited,  I will deposit when it started.

Thank you

https://www.mql5.com/en/signals/360521


 

Сигнал создан. Включайте.

Испытание для робота и моей новой идеи)).

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