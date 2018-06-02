Ноябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 8

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Vitaly Muzichenko:

Я так-же не имел финансовой выгоды. В то время когда все отдыхали или ходили на весеннюю рыбалку, Я сидел и тратил личное время на написание сайта-мониторинга, потом тратил личное время на правки условий и расчётов рейтинга - и это всё без выгоды. В одном конкурсе так-же сделал взнос в призовой фонд.

Теперь приходит непонятно откуда взявшийся гератыдысы, и начинает меня и других в чём-то обвинять, не понимая вообще как это всё организовано, и как работало, и надеюсь снова заработает.

Влип Виталя. Не делай добра...

Сделал сайт, внес бабки на депозит еще и крайним остался.

Прикол.

 
А призовой фонд какой? Из-за чего движуха?
 
Evgeny Belyaev:
А призовой фонд какой? Из-за чего движуха?

Сумму фонда Я не знаю, Я его не собирал, но там не так много, мало было желающих задонатить и себя показать. Кубки покупались за личные деньги Server`a

 
Vitaly Muzichenko:

Сумму фонда Я не знаю, Я его не собирал, но там не так много, мало было желающих задонатить и себя показать. Кубки покупались за личные деньги Server`a

Короче из-за копеек вынос мозга. Я вообще предлагал проводить на интерес. Без всяких поощрений.

 
Evgeny Belyaev:

Короче из-за копеек вынос мозга. Я вообще предлагал проводить на интерес. Без всяких поощрений.

У меня маме за 60 лет, работает продавцом в аптеке. Какой контингент в аптеке - все знают, но среди них за 12-ти часовую смену найдётся 1-2 человека, которые вынесут мозг так, что не горюй. Мама таких людей называет "рвотная масса"

Так вот без такой "*** массы" не обходится нигде, ни в одном деле. Вот и здесь один такой нарисовался.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

У меня маме за 60 лет, работает продавцом в аптеке. Какой контингент в аптеке - все знают, но среди них за 12-ти часовую смену найдётся 1-2 человека, которые вынесут мозг так, что не горюй. Мама таких людей называет "рвотная масса"

Так вот без такой "*** массы" не обходится нигде, ни в одном деле. Вот и здесь один такой нарисовался.

Не завидую такой работе. Работа с людьми это всегда стресс и сложно. Знаю по многолетней работе в сети Интернет клубов в Киеве. За смену около 500 клиентов из которых 30% не адекватные :(

 
Vitaly Muzichenko:

Я так-же не имел финансовой выгоды. В то время когда все отдыхали или ходили на весеннюю рыбалку, Я сидел и тратил личное время на написание сайта-мониторинга, потом тратил личное время на правки условий и расчётов рейтинга - и это всё без выгоды. В одном конкурсе так-же сделал взнос в призовой фонд.

Теперь приходит непонятно откуда взявшийся гератыдысы, и начинает меня и других в чём-то обвинять, не понимая вообще как это всё организовано, и как работало, и надеюсь снова заработает.

Виталий, вы молодец. Тот который понимает, то понимает, а те которые не понимают, поймут с опозданием.

Я был первым "спонсором" этого соревнования и это сделал не для того чтобы показать себя, а для того чтобы заставить других, особенно руководству этого ресурса, чтобы поддержали вашу инициативу и финансировали.

Но почему-то глухая тишина, как будто ничего и не было.

 
Petros Shatakhtsyan:

Виталий, вы молодец. Тот который понимает, то понимает, а те которые не понимают, поймут с опозданием.

Я был первым "спонсором" этого соревнования и это сделал не для того чтобы показать себя, а для того чтобы заставить других, особенно руководству этого ресурса, чтобы поддержали вашу инициативу и финансировали.

Но почему-то глухая тишина, как будто ничего и не было.

Очень много писать. Скажу одно: "Чем больше директоров в бизнесе - чем меньше шанса бизнесу выжить"

Очень много рассогласований - не пришли к единому целому, поэтому и умерло всё.

PS. Вы были с Зайцевым Юрой первыми, кто сделал конкурс с реальными призами - спасибо!
[Удален]  





Igor Volodin Апрель 2017

Sergey Don Апрель 2017


Vladimir Gorbachev Май 2017

Serhii Shevchuk Май 2017


Alexandr Murzin Июль 2017

Denis Chugrin Июль 2017


Natalya Kostenko Сентябрь 2017

Vitaly Stepanov Сентябрь 2017


Dmitry Chepik Ноябрь 2017

Achmad Wijaya Ноябрь 2017


Друзья, вы все являетесь победителями турниров, но насколько я понимаю, устроители конкурса принципиально не желают исполнять свои обязательства перед вашими коллегами - победителями Ноябрьского турнира!

Я прошу вас скооперироваться и исполнить такие обязательства за устроителей. Необходимо приобрести соответствующие Кубки с соответствующим оформлением и сформировать призовой фонд. Уверен что это не составит для вас особых затруднений и будет достаточной и приятной компенсацией нашим Ноябрьским чемпионам!

Спасибо,




Contest №5 Real Cent-account: 01.11.2017 — 01.12.2017
Contest №5 Real Cent-account: 01.11.2017 — 01.12.2017
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В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 01.12.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
 
geratdc:

Ещё раз для герытыдысы!


Если уж на то пошло, то внимательно читаем правила - они не менялись с самого начала.

И не нужно тут флудить, идите лучше пофлудите на тему ECN, хотя и в этой теме вы не понимаете, вы вообще не знаете, что такое ECN-счёт, как он работает, и где не может применяться. Вы не видите отличий от ECN и NDD

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