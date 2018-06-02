Ноябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 8
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Я так-же не имел финансовой выгоды. В то время когда все отдыхали или ходили на весеннюю рыбалку, Я сидел и тратил личное время на написание сайта-мониторинга, потом тратил личное время на правки условий и расчётов рейтинга - и это всё без выгоды. В одном конкурсе так-же сделал взнос в призовой фонд.
Теперь приходит непонятно откуда взявшийся гератыдысы, и начинает меня и других в чём-то обвинять, не понимая вообще как это всё организовано, и как работало, и надеюсь снова заработает.
Влип Виталя. Не делай добра...
Сделал сайт, внес бабки на депозит еще и крайним остался.
Прикол.
А призовой фонд какой? Из-за чего движуха?
Сумму фонда Я не знаю, Я его не собирал, но там не так много, мало было желающих задонатить и себя показать. Кубки покупались за личные деньги Server`a
Сумму фонда Я не знаю, Я его не собирал, но там не так много, мало было желающих задонатить и себя показать. Кубки покупались за личные деньги Server`a
Короче из-за копеек вынос мозга. Я вообще предлагал проводить на интерес. Без всяких поощрений.
Короче из-за копеек вынос мозга. Я вообще предлагал проводить на интерес. Без всяких поощрений.
У меня маме за 60 лет, работает продавцом в аптеке. Какой контингент в аптеке - все знают, но среди них за 12-ти часовую смену найдётся 1-2 человека, которые вынесут мозг так, что не горюй. Мама таких людей называет "рвотная масса"
Так вот без такой "*** массы" не обходится нигде, ни в одном деле. Вот и здесь один такой нарисовался.
У меня маме за 60 лет, работает продавцом в аптеке. Какой контингент в аптеке - все знают, но среди них за 12-ти часовую смену найдётся 1-2 человека, которые вынесут мозг так, что не горюй. Мама таких людей называет "рвотная масса"
Так вот без такой "*** массы" не обходится нигде, ни в одном деле. Вот и здесь один такой нарисовался.
Не завидую такой работе. Работа с людьми это всегда стресс и сложно. Знаю по многолетней работе в сети Интернет клубов в Киеве. За смену около 500 клиентов из которых 30% не адекватные :(
Я так-же не имел финансовой выгоды. В то время когда все отдыхали или ходили на весеннюю рыбалку, Я сидел и тратил личное время на написание сайта-мониторинга, потом тратил личное время на правки условий и расчётов рейтинга - и это всё без выгоды. В одном конкурсе так-же сделал взнос в призовой фонд.
Теперь приходит непонятно откуда взявшийся гератыдысы, и начинает меня и других в чём-то обвинять, не понимая вообще как это всё организовано, и как работало, и надеюсь снова заработает.
Виталий, вы молодец. Тот который понимает, то понимает, а те которые не понимают, поймут с опозданием.
Я был первым "спонсором" этого соревнования и это сделал не для того чтобы показать себя, а для того чтобы заставить других, особенно руководству этого ресурса, чтобы поддержали вашу инициативу и финансировали.
Но почему-то глухая тишина, как будто ничего и не было.
Виталий, вы молодец. Тот который понимает, то понимает, а те которые не понимают, поймут с опозданием.
Я был первым "спонсором" этого соревнования и это сделал не для того чтобы показать себя, а для того чтобы заставить других, особенно руководству этого ресурса, чтобы поддержали вашу инициативу и финансировали.
Но почему-то глухая тишина, как будто ничего и не было.
Очень много писать. Скажу одно: "Чем больше директоров в бизнесе - чем меньше шанса бизнесу выжить"
Очень много рассогласований - не пришли к единому целому, поэтому и умерло всё.PS. Вы были с Зайцевым Юрой первыми, кто сделал конкурс с реальными призами - спасибо!
Igor Volodin Апрель 2017
Sergey Don Апрель 2017
Vladimir Gorbachev Май 2017
Serhii Shevchuk Май 2017
Alexandr Murzin Июль 2017
Denis Chugrin Июль 2017
Natalya Kostenko Сентябрь 2017
Vitaly Stepanov Сентябрь 2017
Dmitry Chepik Ноябрь 2017
Achmad Wijaya Ноябрь 2017
Друзья, вы все являетесь победителями турниров, но насколько я понимаю, устроители конкурса принципиально не желают исполнять свои обязательства перед вашими коллегами - победителями Ноябрьского турнира!
Я прошу вас скооперироваться и исполнить такие обязательства за устроителей. Необходимо приобрести соответствующие Кубки с соответствующим оформлением и сформировать призовой фонд. Уверен что это не составит для вас особых затруднений и будет достаточной и приятной компенсацией нашим Ноябрьским чемпионам!
Спасибо,
Ещё раз для герытыдысы!
Если уж на то пошло, то внимательно читаем правила - они не менялись с самого начала.
И не нужно тут флудить, идите лучше пофлудите на тему ECN, хотя и в этой теме вы не понимаете, вы вообще не знаете, что такое ECN-счёт, как он работает, и где не может применяться. Вы не видите отличий от ECN и NDD