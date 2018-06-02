Ноябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 10

Новый комментарий
 
Я знаю,  что такое содержать сайт. Какая разница,  какая сумма была. Я пополнял только ради сопровождение сайта,  чисто символически потому, что идея мне показалась интересной. Ну и конечно из-за рекламы себя любимого. 

И заметьте: было обсуждение, чтобы каждому участнику вносить *входной билет*,  так было бы более интересно. 

Конечно неприятно: участвовали, выиграли, не получили. 


Автор конкурса хотел развить тему чемпионата по месяцам. Идея интересная. Спонсоров единицы. Идея *не пошла*, проект затормозился. 

Возможно действительно какие то серьёзные проблемы с гражданством.  

Не могу предложить выход из ситуации. Все мы тут знаем друг друга только по Нику. *дружеских* отношений быть не может. 

В наше время любая копейка греет душу. 

Жаль,  что идея провалилась. 
 
Vladislav Andruschenko:


Возможно действительно какие то серьёзные проблемы с гражданством.  



Нет доступа к счетам? Вебмани или на какой там платежной системе Сервер собирал призовой фонд не проверяют изменилось ли гражданство у пользователя с момента регистрации. 

И опять же - отсутствие доступа к счетам почему-то не мешает Серверу к примеру пополнить баланс своего счета в ДЦ.

Посмотрел один из его сигналов: пополнение счета 25.01.2018 - 50000RUR, 1.03.2018 - 45000RUR. 


Vladislav Andruschenko:

И заметьте: было обсуждение, чтобы каждому участнику вносить *входной билет*,  так было бы более интересно. 


И входной билет так же собирал бы пропавший организатор конкурса.

 
Alexandr Saprykin:

И входной билет так же собирал бы пропавший организатор конкурса.

Я никого не защищаю и не обвиняю. 
Сам участвовал в конкурсах. Времени не хватает за всем следить. 
Что услышал, то и говорю. А с вебмани действительно можно и год разбираться. У меня,  помню,  стырили 700 баксов ещё давно. Я месяца 3 у нотариуса подтверждал свою личность, чтобы мне вернули контроль. Про деньги молчу, так и сказали: вернуть невозможно. 
Обидно конечно,  что так получилось с конкурсом. Идея была большая и интересная..... 
 
Vladislav Andruschenko:
Я никого не защищаю и не обвиняю. 
Сам участвовал в конкурсах. Времени не хватает за всем следить. 
Что услышал, то и говорю. 
Обидно конечно,  что так получилось. 

Я и не писал, что Вы кого-либо защищаете или обвиняете.

Про нехватку времени Вы правы на 100%. Сам участвовал в конкурсе, если не изменяет память, в апрельском, в том году. А потом даже на участие в конкурсах времени не было.

[Удален]  
Vladislav Andruschenko:

Жаль,  что идея провалилась. 

Почему провалилась-то? Самый главный ресурс этих конкурсов - сайт, где информация об участниках агрегируется в реал тайме. Сайт чего-то стоит по деньгам конечно, согласен, а вот работу с призовыми как-правило берут на себя всякие комбинаторы  ))) 

Ежемесячные конкурсы не нужны, от них помню устали все в своё время, поэтому хорошо их проводить в честь открытия сезона - март, июнь, сентябрь, декабрь. Тогда будет много народу. Только где нам второго комбинатора найти? ))

Я пообщаюсь с российскими форекс-брокерами насчёт спонсорского участия. Условия спонсорам стандартные - компенсация работы технического сайта мониторинга участников конкурса (100 долларов), расходы на приобретение и оформление Кубков для 2 победителей 200 долларов и призовые для 2 победителей 100х2 = 200 долларов, либо открытие у спонсора реального счёта для торговли с минимальным депозитом согласно условиям форекс-дилера / иностранного брокера.

Отдельная статья расходов по исполнению обязательств по награждению и выплате призовых чемпионам прошлых сезонов также была доведена до потенциальных спонсоров. Это дополнительно 400 долларов. Сейчас у нас два случая невыполнения обязательств. Итого сумма участия спонсора составит от 900 долларов и выше в зависимости какой способ призовых (в виде 100 долларов или открытия реального депозита 2 победителям (способ выберет сам спонсор).

Может всё-таки Июньский конкурс успеем, и про забытых чемпионов тоже надо подумать. Отпишусь позднее по результатам.

Кому здесь сообщество доверяет из тех, кто мог бы администрировать это всё? - и денежные потоки, и организацию, и общение со спонсорами (если найду), и исполнение обязательств устроителей перед чемпионами? Всё-таки кубок с гравировкой "_FirstName _SecondName - The Best Trader MQL5 in _Month _Year" важен и останется на память.

 
geratdc:

Почему провалилась-то? Самый главный ресурс этих конкурсов - сайт, где информация об участниках агрегируется в реал тайме. Сайт чего-то стоит по деньгам конечно, согласен, а вот работу с призовыми как-правило берут на себя всякие комбинаторы  ))) 

Ежемесячные конкурсы не нужны, от них помню устали все в своё время, поэтому хорошо их проводить в честь открытия сезона - март, июнь, сентябрь, декабрь. Тогда будет много народу. Только где нам второго комбинатора найти? ))

Я пообщаюсь с российскими форекс-брокерами насчёт спонсорского участия. Условия спонсорам стандартные - компенсация работы технического сайта мониторинга участников конкурса (100 долларов), расходы на приобретение и оформление Кубков для 2 победителей 200 долларов и призовые для 2 победителей 100х2 = 200 долларов, либо открытие у спонсора реального счёта для торговли с минимальным депозитом согласно условиям форекс-дилера / иностранного брокера.

Отдельная статья расходов по исполнению обязательств по награждению и выплате призовых чемпионам прошлых сезонов также была доведена до потенциальных спонсоров. Это дополнительно 400 долларов. Сейчас у нас два случая невыполнения обязательств. Итого сумма участия спонсора составит от 900 долларов и выше в зависимости какой способ призовых (в виде 100 долларов или открытия реального депозита 2 победителям (способ выберет сам спонсор).

Может всё-таки Июньский конкурс успеем, и про забытых чемпионов тоже надо подумать. Отпишусь позднее по результатам.

Кому здесь сообщество доверяет из тех, кто мог бы администрировать это всё? - и денежные потоки, и организацию, и общение со спонсорами (если найду), и исполнение обязательств устроителей перед чемпионами? Всё-таки кубок с гравировкой "_FirstName _SecondName - The Best Trader MQL5 in _Month _Year" важен и останется на память.


Вы хотите наступить на те же грабли? 

[Удален]  
Vladislav Andruschenko:


Вы хотите наступить на те же грабли? 

А в чём сложность? Главное спонсора найти, остальное дело техники. У Виталия вон сайт уже готовый есть для мониторинга, будет отрабатывать и восстанавливать свою репутацию. Тут как говорится с кем поведёшься, от того и наберёшься. Он же лучший друг Сервера как я понял. Проблема  в том, что со спонсорами глухо.

 
geratdc:

А в чём сложность? Главное спонсора найти, остальное дело техники. У Виталия вон сайт уже готовый есть для мониторинга, будет отрабатывать и восстанавливать свою репутацию. Тут как говорится с кем поведёшься, от того и наберёшься. Он же лучший друг Сервера как я понял. Проблема  в том, что со спонсорами глухо.


Ну так просронсируйте, в чем проблема? Раз больше всех переживаете.
P.S. Виталий репутацию не терял, чтоб ее восстанавливать.
 
geratdc:

А в чём сложность? Главное спонсора найти, остальное дело техники. У Виталия вон сайт уже готовый есть для мониторинга, будет отрабатывать и восстанавливать свою репутацию. Тут как говорится с кем поведёшься, от того и наберёшься. Он же лучший друг Сервера как я понял. Проблема  в том, что со спонсорами глухо.

гератыдысы, одно что пора тебе сделать - трепанацию черепа, и вытрусить оттуда кашу. Из-за неё мозгу некуда расти, поэтому и думать не умеешь.


 
geratdc:

А в чём сложность? Главное спонсора найти, остальное дело техники. У Виталия вон сайт уже готовый есть для мониторинга, будет отрабатывать и восстанавливать свою репутацию. Тут как говорится с кем поведёшься, от того и наберёшься. Он же лучший друг Сервера как я понял. Проблема  в том, что со спонсорами глухо.


глухо потому, что Вы не понимаете "что это такое" 

Вот серьезно. Вы когда-нибудь занимались большими проектами

Попробуйте сделать сайт мониторинга, посчитайте, сколько выйдет времени и средств. Представьте бизнес план спонсорам.


Все склонны считать, что все так прям легко, За 5 минут делается на коленке, а потом спонсоры и золотые горы.............

Фигушки! 

1...3456789101112
Новый комментарий