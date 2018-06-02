Ноябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 10
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Нет доступа к счетам? Вебмани или на какой там платежной системе Сервер собирал призовой фонд не проверяют изменилось ли гражданство у пользователя с момента регистрации.
И опять же - отсутствие доступа к счетам почему-то не мешает Серверу к примеру пополнить баланс своего счета в ДЦ.
Посмотрел один из его сигналов: пополнение счета 25.01.2018 - 50000RUR, 1.03.2018 - 45000RUR.
И входной билет так же собирал бы пропавший организатор конкурса.
И входной билет так же собирал бы пропавший организатор конкурса.
Я никого не защищаю и не обвиняю.
Я и не писал, что Вы кого-либо защищаете или обвиняете.
Про нехватку времени Вы правы на 100%. Сам участвовал в конкурсе, если не изменяет память, в апрельском, в том году. А потом даже на участие в конкурсах времени не было.
Почему провалилась-то? Самый главный ресурс этих конкурсов - сайт, где информация об участниках агрегируется в реал тайме. Сайт чего-то стоит по деньгам конечно, согласен, а вот работу с призовыми как-правило берут на себя всякие комбинаторы )))
Ежемесячные конкурсы не нужны, от них помню устали все в своё время, поэтому хорошо их проводить в честь открытия сезона - март, июнь, сентябрь, декабрь. Тогда будет много народу. Только где нам второго комбинатора найти? ))
Я пообщаюсь с российскими форекс-брокерами насчёт спонсорского участия. Условия спонсорам стандартные - компенсация работы технического сайта мониторинга участников конкурса (100 долларов), расходы на приобретение и оформление Кубков для 2 победителей 200 долларов и призовые для 2 победителей 100х2 = 200 долларов, либо открытие у спонсора реального счёта для торговли с минимальным депозитом согласно условиям форекс-дилера / иностранного брокера.
Отдельная статья расходов по исполнению обязательств по награждению и выплате призовых чемпионам прошлых сезонов также была доведена до потенциальных спонсоров. Это дополнительно 400 долларов. Сейчас у нас два случая невыполнения обязательств. Итого сумма участия спонсора составит от 900 долларов и выше в зависимости какой способ призовых (в виде 100 долларов или открытия реального депозита 2 победителям (способ выберет сам спонсор).
Может всё-таки Июньский конкурс успеем, и про забытых чемпионов тоже надо подумать. Отпишусь позднее по результатам.
Кому здесь сообщество доверяет из тех, кто мог бы администрировать это всё? - и денежные потоки, и организацию, и общение со спонсорами (если найду), и исполнение обязательств устроителей перед чемпионами? Всё-таки кубок с гравировкой "_FirstName _SecondName - The Best Trader MQL5 in _Month _Year" важен и останется на память.
Почему провалилась-то? Самый главный ресурс этих конкурсов - сайт, где информация об участниках агрегируется в реал тайме. Сайт чего-то стоит по деньгам конечно, согласен, а вот работу с призовыми как-правило берут на себя всякие комбинаторы )))
Ежемесячные конкурсы не нужны, от них помню устали все в своё время, поэтому хорошо их проводить в честь открытия сезона - март, июнь, сентябрь, декабрь. Тогда будет много народу. Только где нам второго комбинатора найти? ))
Я пообщаюсь с российскими форекс-брокерами насчёт спонсорского участия. Условия спонсорам стандартные - компенсация работы технического сайта мониторинга участников конкурса (100 долларов), расходы на приобретение и оформление Кубков для 2 победителей 200 долларов и призовые для 2 победителей 100х2 = 200 долларов, либо открытие у спонсора реального счёта для торговли с минимальным депозитом согласно условиям форекс-дилера / иностранного брокера.
Отдельная статья расходов по исполнению обязательств по награждению и выплате призовых чемпионам прошлых сезонов также была доведена до потенциальных спонсоров. Это дополнительно 400 долларов. Сейчас у нас два случая невыполнения обязательств. Итого сумма участия спонсора составит от 900 долларов и выше в зависимости какой способ призовых (в виде 100 долларов или открытия реального депозита 2 победителям (способ выберет сам спонсор).
Может всё-таки Июньский конкурс успеем, и про забытых чемпионов тоже надо подумать. Отпишусь позднее по результатам.
Кому здесь сообщество доверяет из тех, кто мог бы администрировать это всё? - и денежные потоки, и организацию, и общение со спонсорами (если найду), и исполнение обязательств устроителей перед чемпионами? Всё-таки кубок с гравировкой "_FirstName _SecondName - The Best Trader MQL5 in _Month _Year" важен и останется на память.
Вы хотите наступить на те же грабли?
Вы хотите наступить на те же грабли?
А в чём сложность? Главное спонсора найти, остальное дело техники. У Виталия вон сайт уже готовый есть для мониторинга, будет отрабатывать и восстанавливать свою репутацию. Тут как говорится с кем поведёшься, от того и наберёшься. Он же лучший друг Сервера как я понял. Проблема в том, что со спонсорами глухо.
А в чём сложность? Главное спонсора найти, остальное дело техники. У Виталия вон сайт уже готовый есть для мониторинга, будет отрабатывать и восстанавливать свою репутацию. Тут как говорится с кем поведёшься, от того и наберёшься. Он же лучший друг Сервера как я понял. Проблема в том, что со спонсорами глухо.
А в чём сложность? Главное спонсора найти, остальное дело техники. У Виталия вон сайт уже готовый есть для мониторинга, будет отрабатывать и восстанавливать свою репутацию. Тут как говорится с кем поведёшься, от того и наберёшься. Он же лучший друг Сервера как я понял. Проблема в том, что со спонсорами глухо.
гератыдысы, одно что пора тебе сделать - трепанацию черепа, и вытрусить оттуда кашу. Из-за неё мозгу некуда расти, поэтому и думать не умеешь.
А в чём сложность? Главное спонсора найти, остальное дело техники. У Виталия вон сайт уже готовый есть для мониторинга, будет отрабатывать и восстанавливать свою репутацию. Тут как говорится с кем поведёшься, от того и наберёшься. Он же лучший друг Сервера как я понял. Проблема в том, что со спонсорами глухо.
глухо потому, что Вы не понимаете "что это такое"
Вот серьезно. Вы когда-нибудь занимались большими проектами?
Попробуйте сделать сайт мониторинга, посчитайте, сколько выйдет времени и средств. Представьте бизнес план спонсорам.
Все склонны считать, что все так прям легко, За 5 минут делается на коленке, а потом спонсоры и золотые горы.............
Фигушки!