Ноябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 12

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Dmitry Chepik:
Доброго дня, сообщество, прошло пол года с момента окончания ноябрьского конкурса на реал счетах. :( Организаторы, так и не выполнили свои обязательства, кубки не отправлены, призовые не выплачены. Видимо, уже нет смысла ждать. Вывод напрашивается только один...
Взять за правило - не учавствовать в сомнительных мероприятиях
 
Renat Akhtyamov:
Взять за правило - не учавствовать в сомнительных мероприятиях

Мероприятие не было сомнительным. Сомнительным оказался только держатель призового фонда. Да и то не с первого же чемпионата, а только в последующем (если мне не изменяет память в третьем или четвертом).

 
Alexandr Murzin:

К нему гайку не просто найти.

 
Alexandr Saprykin:

Держи:


Природная скромность не позволяет транслировать болт - могу только инструмент  показать.

 
Yuriy Zaytsev:

Природная скромность не позволяет транслировать болт - могу только инструмент  показать.

Инструмент зачётный - в одиночку не удержать)

 
Alexandr Saprykin:

Инструмент зачётный - в одиночку не удержать)

Зато так просто не потерять) 

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