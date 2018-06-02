Ноябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 11

Новый комментарий
[Удален]  
Vladislav Andruschenko:


глухо потому, что Вы не понимаете "что это такое" 

Вот серьезно. Вы когда-нибудь занимались большими проектами? 

Попробуйте сделать сайт мониторинга, посчитайте, сколько выйдет времени и средств. Представьте бизнес план спонсорам.


Все склонны считать, что все так прям легко, За 5 минут делается на коленке, а потом спонсоры и золотые горы.............

Фигушки! 

Не понял а что вы называете большим проектом? Сайт технического мониторинга конкурсов? Максимум две недели если возьмусь серьёзно. Только зачем это надо если сайт для технического мониторинга конкурсов уже есть? Со спонсорами погодите, ещё не ото всех ответы получил. Завтра затребую быстрый ответ. Метаквоты отписались что не заинтересованы конкурсами для трейдеров. Странно.

 
geratdc:

Не понял а что вы называете большим проектом? Сайт технического мониторинга конкурсов? Максимум две недели если возьмусь серьёзно. Только зачем это надо если сайт для технического мониторинга конкурсов уже есть? Со спонсорами погодите, ещё не ото всех ответы получил. Завтра затребую быстрый ответ. Метаквоты отписались что не заинтересованы конкурсами для трейдеров. Странно.

Конечно не заинтересованы. Посмотрите на последние конкурсы. Если уже такие крупные спонсоры как а.... Б...... В..... Г...... Отказались от этих конкурсов. 

Вот все так говорят. 2 недели если возьметесь. Но вы сделайте))  чтобы быть не зависмым от других. Без спонсоров, покажите, что вы сделали. А потом и спонсоры потянутся. Если увидят толк. 
Спонсоры ведь тоже не дураки. Они спонсируют не в благотварительность а в свою рекламу. 


[Удален]  
Vladislav Andruschenko:
Конечно не заинтересованы. Посмотрите на последние конкурсы. Если уже такие крупные спонсоры как а.... Б...... В..... Г...... Отказались от этих конкурсов. 

Вот все так говорят. 2 недели если возьметесь. Но вы сделайте))  чтобы быть не зависмым от других. Без спонсоров, покажите, что вы сделали. А потом и спонсоры потянутся. Если увидят толк. 
Спонсоры ведь тоже не дураки. Они спонсируют не в благотварительность а в свою рекламу. 


Мой аккаунт удалили из-за обвинений администрации MQL5 Community в мошенничестве, поскольку сайт технического мониторинга опирался на их ресурс "Сигналы". Прощайте ))
 

странно, что Вы собирались написать сайт мониторинга за 2 недели и даже не понимали, как устроен парсинг :-) 

и в сервисе сигналы есть виджеты. - никакой опоры на Сигналы я не видел. обычный парсинг

 
Доброго дня, сообщество, прошло пол года с момента окончания ноябрьского конкурса на реал счетах. :( Организаторы, так и не выполнили свои обязательства, кубки не отправлены, призовые не выплачены. Видимо, уже нет смысла ждать. Вывод напрашивается только один...
 
Dmitry Chepik:
Доброго дня, сообщество, прошло пол года с момента окончания ноябрьского конкурса на реал счетах. :( Организаторы, так и не выполнили свои обязательства, кубки не отправлены, призовые не выплачены. Видимо, уже нет смысла ждать. Вывод напрашивается только один...

Не организаторЫ, а один организатор.

Ну Вы же в курсе событий, читали ведь предыдущие пару страниц.

 
Artem Prischepa:
Ну да - к чёрту награды . Просто болтами помериться, самоутвердиться .. :D  

А где прикрепленное фото болта. 

 
Yuriy Zaytsev:

А где прикрепленное фото болта. 

Держи:

огромный болт

 
Alexandr Saprykin:

Держи:


К нему гайку не просто найти.

 
Alexandr Murzin:

К нему гайку не просто найти.

Кто ищет - тот всегда найдёт (с)

1...456789101112
Новый комментарий