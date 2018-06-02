Ноябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 11
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глухо потому, что Вы не понимаете "что это такое"
Вот серьезно. Вы когда-нибудь занимались большими проектами?
Попробуйте сделать сайт мониторинга, посчитайте, сколько выйдет времени и средств. Представьте бизнес план спонсорам.
Все склонны считать, что все так прям легко, За 5 минут делается на коленке, а потом спонсоры и золотые горы.............
Фигушки!
Не понял а что вы называете большим проектом? Сайт технического мониторинга конкурсов? Максимум две недели если возьмусь серьёзно. Только зачем это надо если сайт для технического мониторинга конкурсов уже есть? Со спонсорами погодите, ещё не ото всех ответы получил. Завтра затребую быстрый ответ. Метаквоты отписались что не заинтересованы конкурсами для трейдеров. Странно.
Не понял а что вы называете большим проектом? Сайт технического мониторинга конкурсов? Максимум две недели если возьмусь серьёзно. Только зачем это надо если сайт для технического мониторинга конкурсов уже есть? Со спонсорами погодите, ещё не ото всех ответы получил. Завтра затребую быстрый ответ. Метаквоты отписались что не заинтересованы конкурсами для трейдеров. Странно.
Конечно не заинтересованы. Посмотрите на последние конкурсы. Если уже такие крупные спонсоры как а.... Б...... В..... Г...... Отказались от этих конкурсов.
странно, что Вы собирались написать сайт мониторинга за 2 недели и даже не понимали, как устроен парсинг :-)
и в сервисе сигналы есть виджеты. - никакой опоры на Сигналы я не видел. обычный парсинг
Доброго дня, сообщество, прошло пол года с момента окончания ноябрьского конкурса на реал счетах. :( Организаторы, так и не выполнили свои обязательства, кубки не отправлены, призовые не выплачены. Видимо, уже нет смысла ждать. Вывод напрашивается только один...
Не организаторЫ, а один организатор.
Ну Вы же в курсе событий, читали ведь предыдущие пару страниц.
Ну да - к чёрту награды . Просто болтами помериться, самоутвердиться .. :D
А где прикрепленное фото болта.
А где прикрепленное фото болта.
Держи:
Держи:
К нему гайку не просто найти.
К нему гайку не просто найти.
Кто ищет - тот всегда найдёт (с)