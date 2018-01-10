Количество сумасшедших на форуме? - страница 27

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Andrew Petras:

Это уже ваши личные проблемы восприятия. "Психолог" тут не я, обратитесь.

Вывод был сделан на основе формальной логики. "Имя" - дополнительный аспект.

Ширее смотрите на проблему.


Если на основе логики, что логически анализировалось? Текст анализировался. Причем тут его происхождение?

К психологу не мне надо, а вам - явная дисфункция мышления, уже не первый раз наблюдается.

 

Гр. Федосеев, увлекающийся кухней, однажды обратил внимание на тот факт, что для обевреживания продуктов их можно не нагревать, а замораживать.

В дальнейшем он развил эту теорию и математически доказал существование бога в диапазоне температур ниже абсолютного ноля.

----------

Проведите анализ. Неужели не доходит?

 
Andrew Petras:

Гр. Федосеев, увлекающийся кухней, однажды обратил внимание на тот факт, что для обевреживания продуктов их можно не нагревать, а замораживать.

В дальнейшем он развил эту теорию и математически доказал существование бога в диапазоне температур ниже абсолютного ноля.

----------

Проведите анализ. Неужели не доходит?


Анализ чего привезти?

 

Объясняю как в детском садике. 

В лабораторию принесли кирпич, и сказали лаборанту провести его химический анализ. И тут лаборант затягивает песню - я не знаю откуда этот кирпич, и не могу сделать ему анализ.  Зачем лаборанту знать о происхождении кирпича? 

Хотя... и этот пример вряд ли поможет...

 
Andrew Petras:

Гр. Федосеев, увлекающийся кухней, однажды обратил внимание на тот факт, что для обевреживания продуктов их можно не нагревать, а замораживать.

В дальнейшем он развил эту теорию и математически доказал существование бога в диапазоне температур ниже абсолютного ноля.

----------

Проведите анализ. Неужели не доходит?

Простейшее:

Термо́метр (греч. θέρμη — теплоμετρέω — измеряю) — прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды и так далее.

Вы встречали когда нибудь Колдметр, от слова холод?

Термометр — Википедия
Термометр — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Термо́метр (греч.  — тепло;  — измеряю) — прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды и так далее. Существует несколько видов термометров: Изобретателем термометра принято считать Галилея: в его собственных сочинениях нет описания этого прибора, но его ученики, Нелли и Вивиани, засвидетельствовали, что уже в 1597 году он сделал нечто...
 

Интеллект природного созидания и Космический Разум

Автор: Виктор Балабанов 
Источник: https://shkolazhizni.ru/authors/uid52570/posts/75993/
© Shkolazhizni.ru

В основу статьи положены идеи, которые автор почерпнул во сне в беседах со своим погибшим братом.

Интеллект природного созидания и Космический Разум
Интеллект природного созидания и Космический Разум
  • 2016.02.17
  • Виктор Балабанов
  • shkolazhizni.ru
Предисловие Первые мои статьи, на темы связанные с миром Космоса, появились в Интернете в 2010 году. Избранные статьи вошли в сборник ««Miry parallelnye jizni //by Viktor Balaban», который обозревается на сайте: «http://www.luli.com/spotlight/…» с февраля 2015 года. Вопросов от читателей было немного, но, если попробовать ответить, хотя бы, на...
 
Dmitry Fedoseev:

Объясняю как в детском садике. 

В лабораторию принесли кирпич, и сказали лаборанту провести его химический анализ. И тут лаборант затягивает песню - я не знаю откуда этот кирпич, и не могу сделать ему анализ.  Зачем лаборанту знать о происхождении кирпича? 

Хотя... и этот пример вряд ли поможет...

Ещё пример использования авторитетов   (ролик)

"Хотя... и этот пример вряд ли поможет..." (с)

[Удален]  

Там про то что Эйнштейн сильно к науке принадлежит тоже особо то не радуйтесь, особенно фантазии про теорию относительности и искривление пространства и черные дыры - по крайней мере шнобеля ему за это точно не дали

просто яркая фигура типа фрейда, запомнившаяся своими не совсем здоровыми идеями
 
Vitaly Muzichenko:

Простейшее:

Термо́метр (греч. θέρμη — теплоμετρέω — измеряю) — прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды и так далее.

Вы встречали когда нибудь Колдметр, от слова холод?



 
Andrew Petras:

Ещё пример использования авторитетов   (ролик)

"Хотя... и этот пример вряд ли поможет..." (с)


Остапа понесло...

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