Количество сумасшедших на форуме? - страница 27
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Это уже ваши личные проблемы восприятия. "Психолог" тут не я, обратитесь.
Вывод был сделан на основе формальной логики. "Имя" - дополнительный аспект.
Ширее смотрите на проблему.
Если на основе логики, что логически анализировалось? Текст анализировался. Причем тут его происхождение?
К психологу не мне надо, а вам - явная дисфункция мышления, уже не первый раз наблюдается.
Гр. Федосеев, увлекающийся кухней, однажды обратил внимание на тот факт, что для обевреживания продуктов их можно не нагревать, а замораживать.
В дальнейшем он развил эту теорию и математически доказал существование бога в диапазоне температур ниже абсолютного ноля.
----------
Проведите анализ. Неужели не доходит?
Гр. Федосеев, увлекающийся кухней, однажды обратил внимание на тот факт, что для обевреживания продуктов их можно не нагревать, а замораживать.
В дальнейшем он развил эту теорию и математически доказал существование бога в диапазоне температур ниже абсолютного ноля.
----------
Проведите анализ. Неужели не доходит?
Анализ чего привезти?
Объясняю как в детском садике.
В лабораторию принесли кирпич, и сказали лаборанту провести его химический анализ. И тут лаборант затягивает песню - я не знаю откуда этот кирпич, и не могу сделать ему анализ. Зачем лаборанту знать о происхождении кирпича?
Хотя... и этот пример вряд ли поможет...
Гр. Федосеев, увлекающийся кухней, однажды обратил внимание на тот факт, что для обевреживания продуктов их можно не нагревать, а замораживать.
В дальнейшем он развил эту теорию и математически доказал существование бога в диапазоне температур ниже абсолютного ноля.
----------
Проведите анализ. Неужели не доходит?
Простейшее:
Термо́метр (греч. θέρμη — тепло; μετρέω — измеряю) — прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды и так далее.
Вы встречали когда нибудь Колдметр, от слова холод?
Интеллект природного созидания и Космический Разум
Автор: Виктор Балабанов
Источник: https://shkolazhizni.ru/authors/uid52570/posts/75993/
© Shkolazhizni.ru
В основу статьи положены идеи, которые автор почерпнул во сне в беседах со своим погибшим братом.
Объясняю как в детском садике.
В лабораторию принесли кирпич, и сказали лаборанту провести его химический анализ. И тут лаборант затягивает песню - я не знаю откуда этот кирпич, и не могу сделать ему анализ. Зачем лаборанту знать о происхождении кирпича?
Хотя... и этот пример вряд ли поможет...
Ещё пример использования авторитетов #164 (ролик)
"Хотя... и этот пример вряд ли поможет..." (с)
Там про то что Эйнштейн сильно к науке принадлежит тоже особо то не радуйтесь, особенно фантазии про теорию относительности и искривление пространства и черные дыры - по крайней мере шнобеля ему за это точно не далипросто яркая фигура типа фрейда, запомнившаяся своими не совсем здоровыми идеями
Простейшее:
Термо́метр (греч. θέρμη — тепло; μετρέω — измеряю) — прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды и так далее.
Вы встречали когда нибудь Колдметр, от слова холод?
Ещё пример использования авторитетов #164 (ролик)
"Хотя... и этот пример вряд ли поможет..." (с)
Остапа понесло...