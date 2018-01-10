Количество сумасшедших на форуме? - страница 35
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вот и я говорю - куда катится мир ....
тупые вопросы, тупые идеи, тупые предложения ...
меня тут не было с 2014 (по причине переезда - я с полуостровом в Россию переезжал),
вернулся и .... и .... слово не могу подобрать ... что бы цензурно ... ну вы поняли ...
что же дальше будет то ?
Дальше будет или пробой канала вниз или откат.
Пробой вниз будет означать полное оглупление "форума" и превращение его в форумо-посиделки, откат может быть только временным.
Немало этому сопутствует архаичный формат т.н. "форума", который, по сути, является вариантом чата. На форум по формату он никак не тянет.
Тут нет смысла заводить умные темы, в зависимости от раздела, через день или неделю они будут выброшены в отстойник. Чтобы тема была на плаву, автору надо туда что-то постоянно постить.
А кто самые плодовитые постеры на этом псевдофоруме? Да полу-идиоты, которые не способны связать в фразу более пяти слов, которые плодовито орошают форум своим жидким бредом. Нормальному автору нет сил тягаться с "граальными" ветками и прочими, близкими к ним по уровню маразма.
Отсюда и отсутствие интересных дискуссий.
Мое мнение, которое я не раз высказывал - спасти форум можно только кардинальной сменой формата.
Дальше будет или пробой канала вниз или откат.
Пробой вниз будет означать полное оглупление "форума" и превращение его в форумо-посиделки, откат может быть только временным.
Немало этому сопутствует архаичный формат т.н. "форума", который, по сути, является вариантом чата. На форум по формату он никак не тянет.
Тут нет смысла заводить умные темы, в зависимости от раздела, через день или неделю они будут выброшены в отстойник. Чтобы тема была на плаву, автору надо туда что-то постоянно постить.
А кто самые плодовитые постеры на этом псевдофоруме? Да полу-идиоты, которые не способны связать в фразу более пяти слов, которые плодовито орошают форум своим жидким бредом. Нормальному автору нет сил тягаться с "граальными" ветками и прочими, близкими к ним по уровню маразма.
Отсюда и отсутствие интересных дискуссий.
Мое мнение, которое я не раз высказывал - спасти форум можно только кардинальной сменой формата.
думаю форум спасать не стоит ... это глобальное явление: в музыке (клипах), в телепередачах, в фильмах, да во всём - перечислять долго ...
наш мир, который катиться в бездну по пути деградации, уже ничего не спасёт... только радикально - всех под нож и всё заново ... но это чисто моё мнение ...
думаю форум спасать не стоит ... это глобальное явление: в музыке (клипах), в телепередачах, в фильмах, да во всём - перечислять долго ...
наш мир, который катиться в бездну по пути деградации, уже ничего не спасёт... только радикально - всех под нож и всё заново ... но это чисто моё мнение ...
Вернуть СССР
Вернуть СССР
а в штатах какой cccp будем возвращять? или Вам примера Псаки мало? и ей подобных...
молодёж тупеет на глазах по всему миру а этому смешно ...
хотя да - чё бы не поржать - жаль будет так не долго ....
Вернуть СССР
Не надо мне СССР, помню, заканчивал ВУЗ и с унынием думал, неужели я повторю скучный путь моих родителей. Помню, ехал на автобусе в ВУЗ с приятелем, вдруг весь транспорт стал, заревели сирены завода Большевик, он был рядом. Приехали в Бонч, все радостные, пошли в бар Висла пить пиво )) Были мысли, ну наконец-то что-то сдвинется в совке.
Не сдвинулось.
После окончания ВУЗа, первого года 3-х годичной отработки и отказа перевести меня в интересное мне место по работе психанул и ушел в полу-криминал )) Спасибо дурачку мише горбачеву, тогда расцвела алкогольная мафия. А до этого идиота ее ведь не было, это он, полудурок, создал ее своими указами по наводке запада.
Меня, конечно, помотало по жизни, но обратно не хочу ))
Не надо мне СССР, помню, заканчивал ВУЗ и с унынием думал, неужели я повторю скучный путь моих родителей. Помню, ехал на автобусе в ВУЗ с приятелем, вдруг весь транспорт стал, заревели сирены завода Большевик, он был рядом. Приехали в Бонч, все радостные, пошли в бар Висла пить пиво )) Были мысли, ну наконец-то что-то сдвинется в совке.
Не сдвинулось.
После окончания ВУЗа, первого года 3-х годичной отработки и отказа перевести меня в интересное мне место по работе психанул и ушел в полу-криминал )) Спасибо дурачку мише горбачеву, тогда расцвела алкогольная мафия. А до этого идиота ее ведь не было, это он, полудурок, создал ее своими указами по наводке запада.
Меня, конечно, помотало по жизни, но обратно не хочу ))
Раньше народ был в большинстве умный, но не было возможности себя реализовать, сейчас можно себя реализовать, но народ настолько тупой, что реализовывать нечего.
Раньше народ был в большинстве умный, но не было возможности себя реализовать, сейчас можно себя реализовать, но народ настолько тупой, что реализовывать нечего.
точно в дырочку ....
Раньше народ был в большинстве умный, но не было возможности себя реализовать, сейчас можно себя реализовать, но народ настолько тупой, что реализовывать нечего.
Виталий, сейчас у молодежи столько возможностей! Расти, куда хочешь!
Я вот сыну сейчас завидую белой завистью. Когда пришла пора идти в армию, он спросил совета у меня. Я говорю, давай на курсы категории В (легковые), я опласу. Потом дуй в военкомат, говори, что хочешь служить в армии, попросись на курсы категории С (грузовые). Сейчас в России обязаловка всего год, на конфликты срочников не берут, только по котнтракту, мясо больше не используют.
Ну и что, пришел с армии со специальностью, обслуживал электростанцию в части + разные работы по электротехнике, у командиров был на расхват, т.к. не бухает и умный.
Сейчас зарабатывает больше меня.
---------- А что было во времена СССР в Питере у молодежи?
Пьянство, драки и секс. В моем Бонче училось три группы на 1-м потоке, это около 60 человек. Из всей толпы отличников-зубрил только два кадра чинили всему ВУЗу магнитофоны, телевизоры и т.д, я и Валерка, мой друг, оба полные самоучки. Я научился понимать в полупроводниках по книжке "транзистор - это очень просто", а цветное телевидение по книге "телевизор - это очень просто". Это были переводные кники французского автора, тогда в библиотеке работала моя подруга, она мне их на год закрепила ))
------------
Так что в топку уныние. Я сам иногда ворчу, ибо мир несовершенен. Но это минутные слабости, надо расти!
В тему к названию темы..... очень метко подмечено, особенно припев. Слушаем..... наслаждаемся...
https://www.youtube.com/watch?v=MtalpBUyl5I
Раньше народ был в большинстве умный, но не было возможности себя реализовать, сейчас можно себя реализовать, но народ настолько тупой, что реализовывать нечего.
Виталий, поднял старую тему. Посмотрим, получится что-нибудь с сегодняшней веткой "ООП на лавочке".
Ты правильно написал пол-года назад. Сегодня приезжал сын, говорит, бать, я не знаю, что делать. От тех. директор.
В 2-х словах, у них чисто производственная фирма, не торгаши. Производят установки для предприятий для розлива бензина с учетом и контролем, для местных автопарков. То есть стоит большая цистерна, оптом в нее закупается бензин, там электроника, у водителей карты, заправился по карте, предприятию сразу экономия, что он не на обычной заправке залился, а по оптовой цене.
Нужны наладчики со средними, даже ниже, знаниями электротехники, на уровне разъемы по схеме соединить, напряжение померить. ну и чтобы на компе мог не только в танчики поиграть, а запустить тест, понять, что цифры значат. Чтобы был способен самостоятельно найти решение проблемы в уровне его компетенции.
- Бать, у нас же зарплаты приличные, но не найти умных людей. Взяли без меня одного, после технического ВУЗа, одни пятерки. Так он спалил аппаратуру. Надо было померить напряжение в силовой цепи, там 120 В. Он решил проявить инициативу. Переключил тестер в режим амперметра и стал в том же месте мерить ток!!! Папа, ну как так, пятерки в дипломе и полный дибил!! Он сказал мне, ну вот напряжение 120, а почему там ток нельзя померить? Короче, защита от которыша сработала, но кое-что сгорело, пришлось ночью прыгать в джип и лететь за 400 км восстанавливать. Приехал, пиши заяву, дебил. Так он на двбы, у меня красный диплом, не имеете права, это у вас аппаратура неправильно сделана, Говорю, сука, а ну сюда, к розетке на предприятии, там 220, меряй ток. Он с победной улыбкой воткнул тестер, ипануло дебила, он так ничего и не понял.
- Пап, ну где найти нормальных людей?
- Только среди старых кадров, попробуй..