Количество сумасшедших на форуме? - страница 25
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а вот у женщин мозг на 130 гр легче мужского, тем не менее именно они водят мужиков за нос ))
Другая ветвь эволюции)))
В прошлом году врановых приравняли к приматам по интеллекту. Без извилин... а соображает неплохо.
Этого недостаточно для мышления, у меня комп тоже запоминает информацию.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Количество сумасшедших на форуме?
Andrey Kisselyov, 2017.10.01 21:40о том что океан состоит из воды все знают, а то что вода может запоминать информацию уже доказано, как следствие у нас 2/3 земли заполнено информативно заряженной водой, блуждание в ней информации, на носителях воды однозначно существует, так как потоки воды двигаются. можно ли сказать что планета мыслит? ведь в нашем мозгу так же идет блуждание информации, которое мы называем процессом мышления.
с уважением.
P.S. теперь представьте себе возможности мозга размером с планету, как вам возможности такого мозга?
с уважением.
P.S. к быстрой памяти можно отнести потоки муссонное течение, бразильское, гольфстрим, южное пассатное. долгосрочная память течение западных ветров, которое через перуанское течение дает информацию 4 ядерному процессору(аналогия не путать с процессором в компе) где информация гуляет практически на одном месте в разных направлениях, что дает возможность ее быстро изменять.
Уже говорил, что не надо обсуждать эту тему, а то количество сумасшедших еще возрастет.
Читайте название темы.
Если вы все так серьезно подошли бы к форексу, то получили бы больше пользы, чем заниматься болтовней.
P.S. Интересно откуда взялись столько серьезных и мудрых людей ?
а тут много тех кто торгует на форекс? если они вообще есть
да легко, достаточно посмотреть на природные фракталы, красотища! не путать с недоразумением по имени фракталы в трейдинге
Так природа, вселенная, и есть картина. Одним словом. Фракталы и другое, штрихи её.
А так да, красотища!
а тут много тех кто торгует на форекс? если они вообще есть
с уважением.
я торгую.
с уважением.
кто ваш контрагент по сделкам?
вы можете показать это документально?
(мне не надо, попробуйте сделать это для себя)
кто ваш контрагент по сделкам?
вы можете показать это документально?
(мне не надо, попробуйте сделать это для себя)
А зачем, какое это имеет отношение к качеству торговли? Каждый должен заниматься своим делом, для достижения результата
Спор бессмыслен
Встретились 2 папоротника на плохой не благодатной почве, и один другому говорит:
- да тут не поспоришь!
...
Студент: На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами физики, то, что мы считаем холодом в действительности является отсутствием тепла. Человек или любую вещь можно изучить на предмет того, излучает ли он или передает энергию. Абсолютный ноль (–273 градуса по Цельсию) есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной и неспособной реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла.... и далее
Типичный поповский развод.
Следуя этой логике, тепла не существует, потому что его не с чем сравнивать, а есть только шкала излучения от абсолютного нуля.
Софистика голимая.
У разных наук предмет изучения разный, поэтому методы изучения разные. Такие выводы получаются когда научные методы одной науки пытаются применить в другой науке.