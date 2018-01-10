Количество сумасшедших на форуме? - страница 30

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Dmitry Fedoseev:

как говорится - пеши исчо

Вы ведь не можете остановиться, вынужден поддерживать.

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Dmitry Fedoseev:

Люди бывают разные.


Здесь дело не в людях а в их мнении, а мнения всегда разные и это хорошо. Но когда нет инструмента что бы повлиять на чужое мнение то проще общаться так как вы, тогда лучше просто ничего не писать результат будет аналогичный

 
Maxim Dmitrievsky:

Здесь дело не в людях а в их мнении, а мнения всегда разные и это хорошо. Но когда нет инструмента что бы повлиять на чужое мнение то проще общаться так как вы, тогда лучше просто ничего не писать результат будет аналогичный


Про Фрейда было сложно спорить - очень зыбкая тема, но очень хорош, что вы полезли спорить по Эйнштейна и теорию относительно, теперь все ясно, четно и понятно.

 


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Dmitry Fedoseev:

Про Фрейда было сложно спорить - очень зыбкая тема, но очень хорош, что вы полезли спорить по Эйнштейна и теорию относительно, теперь все ясно, четно и понятно.

Вам и про Эйнштейна будет сложно со мной спорить, пока вы не обрисуете здесь картинку как 3-мерное пространство может искривляться, не на примере 2-мерных плоскостей или куба, а на примере пространства как нематериального объекта. Если обрисуете то и спорить не придется, но вы не сможете потому что никто не смог

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Vizard_:



зашибись )) а реальный смысл в чем? у меня сейчас телефон на диване тоже искривляет пространство, только пространство дивана а не пространство вообще

 
Alexey Volchanskiy:
  • 12% их нет
    (19)
  • 7% 15%
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  • 4% 45%
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    (26)
  • 30% все ))
    (47)
  • 3% свой вариант
    (4)
  • 16% хочу посмотреть
    (26)

Складывается впечатление что Вы тут своих ищете ...


 
Vizard_:


все эти картинки уводят людей от реальности, что и требовалось авторам данных трудов. даже если предположить что звезда находиться в равновесии, следует что она должна находиться в статичном положении,  куда мы тогда летим вместе с ней?

с уважением.
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Точка зрения, с которой я согласен:


 
Maxim Dmitrievsky:

Точка зрения, с которой я согласен:

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вменяемый дядька, слушал его доводы как то.

с уважением.
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