Количество сумасшедших на форуме? - страница 30
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как говорится - пеши исчо
Вы ведь не можете остановиться, вынужден поддерживать.
Люди бывают разные.
Здесь дело не в людях а в их мнении, а мнения всегда разные и это хорошо. Но когда нет инструмента что бы повлиять на чужое мнение то проще общаться так как вы, тогда лучше просто ничего не писать результат будет аналогичный
Здесь дело не в людях а в их мнении, а мнения всегда разные и это хорошо. Но когда нет инструмента что бы повлиять на чужое мнение то проще общаться так как вы, тогда лучше просто ничего не писать результат будет аналогичный
Про Фрейда было сложно спорить - очень зыбкая тема, но очень хорош, что вы полезли спорить по Эйнштейна и теорию относительно, теперь все ясно, четно и понятно.
Про Фрейда было сложно спорить - очень зыбкая тема, но очень хорош, что вы полезли спорить по Эйнштейна и теорию относительно, теперь все ясно, четно и понятно.
Вам и про Эйнштейна будет сложно со мной спорить, пока вы не обрисуете здесь картинку как 3-мерное пространство может искривляться, не на примере 2-мерных плоскостей или куба, а на примере пространства как нематериального объекта. Если обрисуете то и спорить не придется, но вы не сможете потому что никто не смог
зашибись )) а реальный смысл в чем? у меня сейчас телефон на диване тоже искривляет пространство, только пространство дивана а не пространство вообще
Складывается впечатление что Вы тут своих ищете ...
с уважением.
Точка зрения, с которой я согласен:
Точка зрения, с которой я согласен:
с уважением.